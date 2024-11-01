%70 حصة الإقامة والسياحة من موازنة زوار الاستشفاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- أعلنت هيئة تنشيط السياحة أن نسبة إنفاق سائح العلاج والاستشفاء تصل إلى 70 %، من إجمالي ميزانيته على الإقامة والخدمات السياحية
والتسوق.
وأكدت الهيئة أن حجم إنفاقه على تكاليف علاجه لا تتجاوز عادة 30 % من إجمالي ميزانيته العلاجية.
ويشار إلى أن المملكة، استقبلت خلال العام الماضي نحو 195 ألف سائح علاج
واستشفاء.
وكانت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، صنفت الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الهيئة: "إن مؤشرات السياحة العلاجية والاستشفائية خلال العام الماضي شهدت نموا كبيرا، حيث تعافى قطاع استقبال المرضى الوافدين بشكل ملحوظ بعد جائحة "كورونا"، وارتفع عدد الزوار الدوليين الباحثين عن العلاج، خاصة من دول الخليج وشمال أفريقيا".
وبلغ عدد سياح العلاج القادمين إلى الأردن 194,980 مريضا، إذ كانت التوقعات أن تستقبل المملكة أرقاما مرتفعة، لكنها جاءت متواضعة جراء العدوان على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية منذ تشرين (أكتوبر) الماضي.
وعن المؤشرات المتوقعة للعام الحالي، رجحت الهيئة زيادة في زيارات المرضى من دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، وذلك بفضل الحملات التسويقية الاستراتيجية وعمليات التأشيرات المسهلة لهذه الدول.
وأشارت الهيئة إلى تأثير السياحة العلاجية على السياحة والاقتصاد الوطني في الأردن، إذ تمثل السياحة العلاجية دورا محوريا في تنويع العروض السياحية، حيث يجذب الأردن المرضى من جميع أنحاء المنطقة بفضل سمعته المتميزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، مثل جراحات القلب، وعلاجات العظام، وعلاج السرطان، مما يسهم في إطالة مدة الإقامة وزيادة إنفاق الزوار.
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