Friday, 01 November 2024 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


%70 حصة الإقامة والسياحة من موازنة زوار الاستشفاء

11/1/2024 2:50:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- أعلنت هيئة تنشيط السياحة أن نسبة إنفاق سائح العلاج والاستشفاء تصل إلى 70 %، من إجمالي ميزانيته على الإقامة والخدمات السياحية والتسوق.
وأكدت الهيئة أن حجم إنفاقه على تكاليف علاجه لا تتجاوز عادة 30 % من إجمالي ميزانيته العلاجية.
ويشار إلى أن المملكة، استقبلت خلال العام الماضي نحو 195 ألف سائح علاج واستشفاء.
وكانت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، صنفت الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الهيئة: "إن مؤشرات السياحة العلاجية والاستشفائية خلال العام الماضي شهدت نموا كبيرا، حيث تعافى قطاع استقبال المرضى الوافدين بشكل ملحوظ بعد جائحة "كورونا"، وارتفع عدد الزوار الدوليين الباحثين عن العلاج، خاصة من دول الخليج وشمال أفريقيا".
وبلغ عدد سياح العلاج القادمين إلى الأردن 194,980 مريضا، إذ كانت التوقعات أن تستقبل المملكة أرقاما مرتفعة، لكنها جاءت متواضعة جراء العدوان على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية منذ تشرين (أكتوبر) الماضي.
وعن المؤشرات المتوقعة للعام الحالي، رجحت الهيئة زيادة في زيارات المرضى من دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، وذلك بفضل الحملات التسويقية الاستراتيجية وعمليات التأشيرات المسهلة لهذه الدول.
وأشارت الهيئة إلى تأثير السياحة العلاجية على السياحة والاقتصاد الوطني في الأردن، إذ تمثل السياحة العلاجية دورا محوريا في تنويع العروض السياحية، حيث يجذب الأردن المرضى من جميع أنحاء المنطقة بفضل سمعته المتميزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، مثل جراحات القلب، وعلاجات العظام، وعلاج السرطان، مما يسهم في إطالة مدة الإقامة وزيادة إنفاق الزوار.

MENAFN01112024000072011014ID1108842507

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث