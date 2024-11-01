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2 تريليون دولار القيمة المتوقعة لسوق تقنيات الطاقة النظيفة في 2035

11/1/2024 2:50:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- قالت وكالة الطاقة الدولية: "إنه من المقرر أن ترتفع قيمة السوق العالمية لتقنيات الطاقة النظيفة من 700 مليار دولار في العام الماضي إلى أكثر من 2 تريليون دولار بحلول العام 2035، أي بزيادة نسبتها 185 %".
ووفقا لتقرير حديث نشرته الوكالة أمس، فإنه من المتوقع أيضا أن ترتفع التجارة في التقنيات النظيفة بشكل حاد، إذ يتوقع أن تتضاعف خلال العقد المقبل، بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 575 مليار دولار، أي أكثر من 50 % من التجارة العالمية في الغاز الطبيعي في الوقت الحالي.
وفي هذا الخصوص، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: "مع سعي البلدان إلى تحديد دورها في اقتصاد الطاقة الجديد، أصبحت ثلاثة مجالات، السياسية الحيوية، الطاقة والصناعة، والتجارة مترابطة بشكل متزايد في حين يترك هذا الأمر الحكومات أمام قرارات صعبة ومعقدة في المستقبل".
وأضاف، "التحولات في مجال الطاقة النظيفة تقدم فرصة اقتصادية كبيرة، مقابل سعي الدول للاستفادة من ذلك".
"ومع ذلك، يجب على الحكومات أن تسعى جاهدة إلى تطوير تدابير تعزز أيضا المنافسة المستمرة، الابتكار وخفض التكاليف، فضلا عن التقدم نحو أهدافها في مجال الطاقة والمناخ"، بحسب بيرول.
ووفقا للتقرير، صاحبت الزيادة في سوق التكنولوجيا النظيفة العالمية موجة قياسية من الاستثمار في تصنيع التكنولوجيات النظيفة، إذ تسعى البلدان إلى تعزيز أمنها في مجال الطاقة، الحفاظ على ميزتها الاقتصادية والحد من الانبعاثات.
ويتركز معظم هذا الإنفاق في البلدان والمناطق التي أنشأت بالفعل موطئ قدم واضح في هذا القطاع، وتتطلع إلى البناء على مواقعها ومنها، الصين، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة والهند.
ومع ذلك، يؤكد تقرير الوكالة أن باب اقتصاد الطاقة النظيفة الجديد سيظل مفتوحا أمام البلدان في مراحل مختلفة من التنمية، كما يحدد هذا الاقتصاد كم الفرص الرئيسية للاقتصادات الناشئة والنامية على أساس تقييم كل بلد على لأكثر من 60 مؤشرا مثل، بيئة الأعمال، البنية الأساسية للطاقة، النقل، توافر الموارد، حجم السوق المحلية.
وبحسب التقرير، فإنه وبخلاف قطاع التعدين يمكن للاقتصادات الناشئة والنامية الاستفادة من مزاياها التنافسية في قطاع تقنيات الطاقة النظيفة، للارتقاء بسلسلة القيمة.
وفي هذا الأمر، بين مدير عام الوكالة أن النمو في تصنيع وتجارة تقنيات الطاقة النظيفة، سيكون في صالح العديد من الاقتصادات، وليس فقط عددا قليلا منها، إذ أظهر التقرير أن البلدان في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وخارجها، لديها إمكانات قوية للعب أدوار مهمة في اقتصاد الطاقة الجديد. ويجد أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية السليمة، وزيادة الاستثمار والجهود الكبيرة لخفض تكاليف التمويل المرتفعة، يمكنها تحقيق هذه الإمكانات.

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