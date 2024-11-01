2 تريليون دولار القيمة المتوقعة لسوق تقنيات الطاقة النظيفة في 2035

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- قالت وكالة الطاقة الدولية: "إنه من المقرر أن ترتفع قيمة السوق العالمية لتقنيات الطاقة النظيفة من 700 مليار دولار في العام الماضي إلى أكثر من 2 تريليون دولار بحلول العام 2035، أي بزيادة نسبتها 185 %".
ووفقا لتقرير حديث نشرته الوكالة أمس، فإنه من المتوقع أيضا أن ترتفع التجارة في التقنيات النظيفة بشكل حاد، إذ يتوقع أن تتضاعف خلال العقد المقبل، بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 575 مليار دولار، أي أكثر من 50 % من التجارة العالمية في الغاز الطبيعي في الوقت الحالي.
وفي هذا الخصوص، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: "مع سعي البلدان إلى تحديد دورها في اقتصاد الطاقة الجديد، أصبحت ثلاثة مجالات، السياسية الحيوية، الطاقة والصناعة، والتجارة مترابطة بشكل متزايد في حين يترك هذا الأمر الحكومات أمام قرارات صعبة ومعقدة في المستقبل".
وأضاف، "التحولات في مجال الطاقة النظيفة تقدم فرصة اقتصادية كبيرة، مقابل سعي الدول للاستفادة من ذلك".
"ومع ذلك، يجب على الحكومات أن تسعى جاهدة إلى تطوير تدابير تعزز أيضا المنافسة المستمرة، الابتكار وخفض التكاليف، فضلا عن التقدم نحو أهدافها في مجال الطاقة والمناخ"، بحسب بيرول.
ووفقا للتقرير، صاحبت الزيادة في سوق التكنولوجيا النظيفة العالمية موجة قياسية من الاستثمار في تصنيع التكنولوجيات النظيفة، إذ تسعى البلدان إلى تعزيز أمنها في مجال الطاقة، الحفاظ على ميزتها الاقتصادية والحد من الانبعاثات.
ويتركز معظم هذا الإنفاق في البلدان والمناطق التي أنشأت بالفعل موطئ قدم واضح في هذا القطاع، وتتطلع إلى البناء على مواقعها ومنها، الصين، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة والهند.
ومع ذلك، يؤكد تقرير الوكالة أن باب اقتصاد الطاقة النظيفة الجديد سيظل مفتوحا أمام البلدان في مراحل مختلفة من التنمية، كما يحدد هذا الاقتصاد كم الفرص الرئيسية للاقتصادات الناشئة والنامية على أساس تقييم كل بلد على لأكثر من 60 مؤشرا مثل، بيئة الأعمال، البنية الأساسية للطاقة، النقل، توافر الموارد، حجم السوق المحلية.
وبحسب التقرير، فإنه وبخلاف قطاع التعدين يمكن للاقتصادات الناشئة والنامية الاستفادة من مزاياها التنافسية في قطاع تقنيات الطاقة النظيفة، للارتقاء بسلسلة القيمة.
وفي هذا الأمر، بين مدير عام الوكالة أن النمو في تصنيع وتجارة تقنيات الطاقة النظيفة، سيكون في صالح العديد من الاقتصادات، وليس فقط عددا قليلا منها، إذ أظهر التقرير أن البلدان في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وخارجها، لديها إمكانات قوية للعب أدوار مهمة في اقتصاد الطاقة الجديد. ويجد أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية السليمة، وزيادة الاستثمار والجهود الكبيرة لخفض تكاليف التمويل المرتفعة، يمكنها تحقيق هذه الإمكانات.
MENAFN01112024000072011014ID1108842506
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.