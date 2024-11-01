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الأردنيون يستهلكون 3.8 مليار جيجابابت من الإنترنت

11/1/2024 2:50:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان- كشفت أرقام رسمية أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أول من أمس، أن استهلاك الأردنيين من الإنتنرت بجزأيه السلكي واللاسكي سجل مستوى قياسيا جديدا بلغ حجمه حوالي 3.8 مليار جيجابايت خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبينت الأرقام الرسمية أن حجم استهلاك الأردنيين من الإنترنت مع وصوله إلى هذا المستوى يكون زاد بمقدار مليار جيجابابت وبنسبة وصلت إلى 36 %، وذلك لدى المقارنة بحجم استهلاك الإنترنت المسجل في فترة النصف الأول من العام الماضي، والتي بلغت وقتها قرابة 2.8 مليار جيجابابت.
وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة أول من أمس، عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن هذا الحجم من استهلاك الأردنيين للإنترنت توزع بين قسمين، الاستهلاك من خلال تقنيات الإنترنت الثابت عريض النطاق مثل الفايبر، والاستهلاك من خلال تقنيات الإنترنت المتنقل عريض النطاق، مثل الجيلين الخامس والرابع.
ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات، شكل استهلاك الإنترنت من خلال تقنيات الإنترنت الثابت عريض النطاق النسبة الكبرى من حجم الاستهلاك الكلي في النصف الأول من العام الحالي بحوالي 67 %، حيث بلغت قيمته قرابة 2.55 مليار جيجابايت.
وأظهرت الأرقام أن حجم الاستهلاك عبر تقنيات الإنترنت اللاسلكي عريض النطاق (مثل الجيلين الخامس والرابع)، شكل نسبة تصل إلى 33 % عندما سجل قرابة 1.24 مليار جيجابايت.
ويأتي هذا النمو في حجم استهلاك الأردنيين من الإنترنت الثابت والمتنقل لأسباب عدة، أهمها زيادة اعتماد الأردنيين على الإنترنت في أعمالهم وحياتهم اليومية وتواصلهم الاجتماعي ووعيهم بأهمية الخدمة، إلى جانب التحول الرقمي الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة، وزيادة أعداد اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة وخدمات الإنتنرت الثابت عريض النطاق ولا سيما الفايبر، فضلا عن الانتشار الكبير لأجهزة الاتصالات الذكية وخصوصا الهواتف الذكية.
إلى ذلك، أظهرت أرقام هيئة الاتصالات، أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق( الخلوي ) بلغ (7.908) مليون اشتراك حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، ما نسبته (68.1 %)، وفقا لعدد السكان الإجمالي وبنسبة (104.7 %)، وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.
وبينت الأرقام الرسمية أن عدد اشتراكات الخلوي توزعت بما نسبته ( 71 % ) للدفع المسبق و(29 %) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) ما نسبته (84 %)، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (16 %).
وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أظهرت الأرقام تسجيل (793) ألف اشتراك بنسبة انتشار بلغت (32,9 %) بالنسبة لعدد الأسر للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع (798) ألف اشتراك بنسبة انتشار بلغت (33,3 %) للربع الأول من العام نفسه.
وقالت الأرقام: "إن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل، استمرت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الثاني للعام الحالي، حيث بلغت حوالي (51,491) اشتراك، مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته، الذي بلغ حوالي (31,334) اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي 64 %".

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