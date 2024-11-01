الأردنيون يستهلكون 3.8 مليار جيجابابت من الإنترنت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان- كشفت أرقام رسمية أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أول من أمس، أن استهلاك الأردنيين من الإنتنرت بجزأيه السلكي واللاسكي سجل مستوى قياسيا جديدا بلغ حجمه حوالي 3.8 مليار جيجابايت خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبينت الأرقام الرسمية أن حجم استهلاك الأردنيين من الإنترنت مع وصوله إلى هذا المستوى يكون زاد بمقدار مليار جيجابابت وبنسبة وصلت إلى 36 %، وذلك لدى المقارنة بحجم استهلاك الإنترنت المسجل في فترة النصف الأول من العام الماضي، والتي بلغت وقتها قرابة 2.8 مليار جيجابابت.
وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة أول من أمس، عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن هذا الحجم من استهلاك الأردنيين للإنترنت توزع بين قسمين، الاستهلاك من خلال تقنيات الإنترنت الثابت عريض النطاق مثل الفايبر، والاستهلاك من خلال تقنيات الإنترنت المتنقل عريض النطاق، مثل الجيلين الخامس والرابع.
ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات، شكل استهلاك الإنترنت من خلال تقنيات الإنترنت الثابت عريض النطاق النسبة الكبرى من حجم الاستهلاك الكلي في النصف الأول من العام الحالي بحوالي 67 %، حيث بلغت قيمته قرابة 2.55 مليار جيجابايت.
وأظهرت الأرقام أن حجم الاستهلاك عبر تقنيات الإنترنت اللاسلكي عريض النطاق (مثل الجيلين الخامس والرابع)، شكل نسبة تصل إلى 33 % عندما سجل قرابة 1.24 مليار جيجابايت.
ويأتي هذا النمو في حجم استهلاك الأردنيين من الإنترنت الثابت والمتنقل لأسباب عدة، أهمها زيادة اعتماد الأردنيين على الإنترنت في أعمالهم وحياتهم اليومية وتواصلهم الاجتماعي ووعيهم بأهمية الخدمة، إلى جانب التحول الرقمي الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة، وزيادة أعداد اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة وخدمات الإنتنرت الثابت عريض النطاق ولا سيما الفايبر، فضلا عن الانتشار الكبير لأجهزة الاتصالات الذكية وخصوصا الهواتف الذكية.
إلى ذلك، أظهرت أرقام هيئة الاتصالات، أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق( الخلوي ) بلغ (7.908) مليون اشتراك حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، ما نسبته (68.1 %)، وفقا لعدد السكان الإجمالي وبنسبة (104.7 %)، وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.
وبينت الأرقام الرسمية أن عدد اشتراكات الخلوي توزعت بما نسبته ( 71 % ) للدفع المسبق و(29 %) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) ما نسبته (84 %)، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (16 %).
وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أظهرت الأرقام تسجيل (793) ألف اشتراك بنسبة انتشار بلغت (32,9 %) بالنسبة لعدد الأسر للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع (798) ألف اشتراك بنسبة انتشار بلغت (33,3 %) للربع الأول من العام نفسه.
وقالت الأرقام: "إن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل، استمرت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الثاني للعام الحالي، حيث بلغت حوالي (51,491) اشتراك، مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته، الذي بلغ حوالي (31,334) اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي 64 %".
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