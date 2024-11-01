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%80 زيادة طلبات الترخيص في الطاقة المتجددة والكهرباء

11/1/2024 2:50:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- ارتفع عدد الطلبات التي تلقتها هيئة الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 80 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة.
وبلغ عدد هذه الطلبات 435 طلبا مقابل 242 طلبا وتوزعت هذه الطلبات بين الحصول على رخص وتصاريح لمحطات شحن عامة وللأشخاص العاملين.
وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد هذه الطلبات 50 طلبا في مختلف مجالات القطاع مقابل 48 طلبا في نفس الشهر من العام الماضي، إذ توزعت هذه الطلبات ما بين الحصول على رخص وتصاريح لأول مرة أو تجديد رخص وتصاريح صدرت سابقا.
ومن هذه الطلبات، استقبلت الهيئة 35 طلبا للحصول على تصاريح ورخص جديدة لمحطات شحن عامة و15 رخصة لأشخاص عاملين لأول مرة.
أما خلال نفس الشهر من العام الماضي استقبلت الهيئة في هذا المجال 48 طلبا، توزعت ما بين 24 طلبا لتصاريح ورخص محطات شحن عامة و3 تصاريح لأشخاص عاملين، بالإضافة إلى 18 طلب تجديد رخص أشخاص عاملين، وتجديد 3 تصاريح محطات شحن عامة.
يشار إلى أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء العام الماضي بلغت 26.2 % وفقا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والثروة لمعدنية، باستطاعة بلغت نحو 2681 ميغاواط، مقارنة مع نسبة 27 % عام 2022 وبمجوع إنتاج 2577 ميغاواط، مقارنة مع نسبة مساهمة بلغت 7.1 % في عام 2017.
وبلغ عدد الشركات المرخصة للطاقة المتجددة في العام قبل الماضي 492 شركة عاملة في مجال الطاقة المتجددة مقارنة مع 158 شركة في العام 2017، وفق مصادر الهيئة.

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