%80 زيادة طلبات الترخيص في الطاقة المتجددة والكهرباء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- ارتفع عدد الطلبات التي تلقتها هيئة الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 80 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة.
وبلغ عدد هذه الطلبات 435 طلبا مقابل 242 طلبا وتوزعت هذه الطلبات بين الحصول على رخص وتصاريح لمحطات شحن عامة وللأشخاص العاملين.
وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد هذه الطلبات 50 طلبا في مختلف مجالات القطاع مقابل 48 طلبا في نفس الشهر من العام الماضي، إذ توزعت هذه الطلبات ما بين الحصول على رخص وتصاريح لأول مرة أو تجديد رخص وتصاريح صدرت سابقا.
ومن هذه الطلبات، استقبلت الهيئة 35 طلبا للحصول على تصاريح ورخص جديدة لمحطات شحن عامة و15 رخصة لأشخاص عاملين لأول مرة.
أما خلال نفس الشهر من العام الماضي استقبلت الهيئة في هذا المجال 48 طلبا، توزعت ما بين 24 طلبا لتصاريح ورخص محطات شحن عامة و3 تصاريح لأشخاص عاملين، بالإضافة إلى 18 طلب تجديد رخص أشخاص عاملين، وتجديد 3 تصاريح محطات شحن عامة.
يشار إلى أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء العام الماضي بلغت 26.2 % وفقا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والثروة لمعدنية، باستطاعة بلغت نحو 2681 ميغاواط، مقارنة مع نسبة 27 % عام 2022 وبمجوع إنتاج 2577 ميغاواط، مقارنة مع نسبة مساهمة بلغت 7.1 % في عام 2017.
وبلغ عدد الشركات المرخصة للطاقة المتجددة في العام قبل الماضي 492 شركة عاملة في مجال الطاقة المتجددة مقارنة مع 158 شركة في العام 2017، وفق مصادر الهيئة.
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