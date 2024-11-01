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هل تعزز التشريعات منعة الأمن السيبراني؟

11/1/2024 2:50:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان- في الوقت الذي تتزايد فيه خطورة التهديدات السيبرانية التي لا تتوقف مع الانتشار المتزايد لاستخدام الانترنت والرقمنة، أصبح من الضروري، اليوم، تطوير منظومة الأمن السيبراني ودعمها بالأنظمة والتعلميات والتشريعات، التي كان آخرها إقرار مجلس الوزراء نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني الذي اعتبره خبراء "خطوة نوعية لتعزيز الأمن الرقمي وحماية لبيانات الأفراد والمؤسسات".
وقال الخبراء إن النظام يعمل على حماية حقوق متلقي الخدمة، بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمة وفقا لأعلى المعايير والاحتفاظ بالسرية التامة للمعلومات التي يحصل عليها مقدمو الخدمة في عالم رقمي، في وقت تشير فيه الأرقام العالمية إلى أن العالم الرقمي يتعرض كل 11 ثانية لهجمة سيبرانية.
وأكدوا أن إقرار النظام الجديد يسهم في بناء الثقة في الاقتصاد الرقمي وحماية البنية التحتية الحيوية للدولة من الهجمات الالكترونية، ويرتقي في تصنيف المملكة عالميا في مجال الأمن السيبراني.
وحصلت المملكة، العام الحالي، على ترتيب 27 عالميا، استناداً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات للعام الحالي، والخاص بمؤشر الأمن السيبراني مقارنة بترتيب 71 عالميا عن تقرير العام 2020.
وقال الخبراء إن النظام الجديد يساعد في تنظيم ومراقبة السوق، ما يقلل من ممارسات الاحتيال أو الخدمات غير المؤهلة، كما أنه يسهم في تحفيز الشركات لتطوير مهاراتها وقدراتها الفنية والتقنية، ما يساعد ويدفع باتجاه تحسين جودة خدمات الأمن السيبراني المحلية.
ويشار إلى أن النظام يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي يعمل على ضمان جودة الخدمات المقدمة في مجال الأمن السيبراني، وينظم جميع الأمور المتعلقة بمقدمي خدمات الأمن السيبراني من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدمي الخدمة، بما يكفل حماية حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها.
ويذكر أن مدة الترخيص 3 سنوات، ويمكن إلغاء أو تعديل أو عدم تجديد الترخيص في حالات محددة، كما يتضمن النظام فترة لتصويب الأوضاع للشركات التي حصلت على موافقة مسبقة من المركز، خلال سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة "إن إصدار نظام لترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني يعزز الثقة بين الشركات ومتلقي الخدمة، لأنه يوفر إطارا قانونيا وتنظيميا يضمن جودة الخدمات المقدمة ويحمي حقوق الأطراف المعنية".
وبين الرواجبة أنه بموجب هذا النظام، تلزم الشركات بتقديم خدماتها وفق أعلى المعايير، ما يرفع من مستوى المهنية ويضمن التزام الشركات بحماية سرية بيانات العملاء وأمانها.
وأكد أن وجود مثل هذا النظام يساعد في تنظيم ومراقبة السوق، ما يقلل من ممارسات الاحتيال أو الخدمات غير المؤهلة ويجعل بيئة العمل في القطاع أكثر شفافية وموثوقية.
وعلى مستوى قطاع الأمن السيبراني ككل، بين الرواجبة أن النظام يسهم في تحفيز الشركات لتطوير مهاراتها وقدراتها الفنية والتقنية، ما يساعد ويدفع باتجاه تحسين جودة خدمات الأمن السيبراني المحلية وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وقال إن وجود النظام يسهم في خلق تنافس بالشركة، وبالتالي بيئة تنافسية تحفز الشركات على الابتكار والإبداع لتقديم حلول ومنتجات تلبي احتياجات السوق، وكل هذا يدفع الى تطوير قطاع الأمن السيبراني ويوسع نطاق خدماته التي يمكن أن تتمدد الى أسواق خارجية كونها ملتزمة بأعلى المعايير، وبالتالي الإسهام في تطوير قطاع التقنية بشكل عام وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
يذكر أن الهجمات السيبرانية تتسبب في الأردن بخسائر تتراوح بين 150 و200 مليون دولار سنويا، فيما تقدر خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني بـ6 تريليونات دولار سنويا.
ومن جانبه، أكد الخبير في مجال الأمن السيبراني الدكتور عمران سالم، أن إقرار النظام الجديد "يمثل خطوة نوعية في مجال حماية البيانات والأمن الرقمي في الأردن"، كون هذا النظام يهدف الى ضمان حصول الأفراد والشركات على خدمات الأمن السيبراني عالية الجودة والموثوقة في الوقت نفسه، وذلك من خلال فرض معايير محددة على الشركات العاملة في هذا المجال.
وأضاف سالم أن هذا القرار يسهم في بناء الثقة في الاقتصاد الرقمي وحماية البنية التحتية الحيوية للدولة من الهجمات الإلكترونية ويرتقي في تصنيف المملكة عالميا في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تحتل المملكة حاليا مركزا متقدما ترتيبه 27 عالميا، في وقت نطمح فيه الى التقدم أكثر في المؤشرات العالمية للأمن السيبراني.
وبموجب النظام الجديد، ستكون الشركات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني ملزمة بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية، ما يضمن أن هذه الشركات تمتلك الكفاءات والقدرات اللازمة لتقديم خدماتها، كما سيعمل هذا النظام على حماية حقوق العملاء وضمان سرية معلوماتهم وبياناتهم وتسهيل تقديم الشكاوى في حال حدوث أي خروقات أمنية.
من جانبه، أكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفي، أهمية إقرار هذا النظام الذي اعتبره "يصب في مصلحة الجميع" في منظومة قطاع التقنية والأمن السيبراني، وخصوصا في مجال حماية المستفيد من الخدمة عندما تكون الشركات المقدمة لخدمات الأمن السيبراني مؤهلة وتلبي معايير محددة، ما يحمي المستفيد من الخدمة بضمان مستوى أعلى من الخدمة والخبرة، فضلا عن تأكيد النظام أهمية السرية الكاملة للمعلومات التي يحصل عليها مقدمو الخدمة، ما يقلل من خطر تسريب المعلومات الحساسة.
وأشار الى أهمية النظام في توفيره إطارا قانونيا محددا وواضحا يحدد القواعد والمسؤوليات لمقدمي خدمات الأمن السيبراني، وهذا يعزز من محاور الشفافية والمساءلة.
وقال إن إقرار النظام يسهم في زيادة الثقة بسوق الأمن السيبراني والخدمات المقدمة فيه وقدرة الشركات على حماية بيانات الأفراد والمؤسسات التي تستهلك الخدمة.

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