هل تعزز التشريعات منعة الأمن السيبراني؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان- في الوقت الذي تتزايد فيه خطورة التهديدات السيبرانية التي لا تتوقف مع الانتشار المتزايد لاستخدام الانترنت والرقمنة، أصبح من الضروري، اليوم، تطوير منظومة الأمن السيبراني ودعمها بالأنظمة والتعلميات والتشريعات، التي كان آخرها إقرار مجلس الوزراء نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني الذي اعتبره خبراء "خطوة نوعية لتعزيز الأمن الرقمي وحماية لبيانات الأفراد والمؤسسات".
وقال الخبراء إن النظام يعمل على حماية حقوق متلقي الخدمة، بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمة وفقا لأعلى المعايير والاحتفاظ بالسرية التامة للمعلومات التي يحصل عليها مقدمو الخدمة في عالم رقمي، في وقت تشير فيه الأرقام العالمية إلى أن العالم الرقمي يتعرض كل 11 ثانية لهجمة سيبرانية.
وأكدوا أن إقرار النظام الجديد يسهم في بناء الثقة في الاقتصاد الرقمي وحماية البنية التحتية الحيوية للدولة من الهجمات الالكترونية، ويرتقي في تصنيف المملكة عالميا في مجال الأمن السيبراني.
وحصلت المملكة، العام الحالي، على ترتيب 27 عالميا، استناداً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات للعام الحالي، والخاص بمؤشر الأمن السيبراني مقارنة بترتيب 71 عالميا عن تقرير العام 2020.
وقال الخبراء إن النظام الجديد يساعد في تنظيم ومراقبة السوق، ما يقلل من ممارسات الاحتيال أو الخدمات غير المؤهلة، كما أنه يسهم في تحفيز الشركات لتطوير مهاراتها وقدراتها الفنية والتقنية، ما يساعد ويدفع باتجاه تحسين جودة خدمات الأمن السيبراني المحلية.
ويشار إلى أن النظام يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي يعمل على ضمان جودة الخدمات المقدمة في مجال الأمن السيبراني، وينظم جميع الأمور المتعلقة بمقدمي خدمات الأمن السيبراني من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدمي الخدمة، بما يكفل حماية حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها.
ويذكر أن مدة الترخيص 3 سنوات، ويمكن إلغاء أو تعديل أو عدم تجديد الترخيص في حالات محددة، كما يتضمن النظام فترة لتصويب الأوضاع للشركات التي حصلت على موافقة مسبقة من المركز، خلال سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة "إن إصدار نظام لترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني يعزز الثقة بين الشركات ومتلقي الخدمة، لأنه يوفر إطارا قانونيا وتنظيميا يضمن جودة الخدمات المقدمة ويحمي حقوق الأطراف المعنية".
وبين الرواجبة أنه بموجب هذا النظام، تلزم الشركات بتقديم خدماتها وفق أعلى المعايير، ما يرفع من مستوى المهنية ويضمن التزام الشركات بحماية سرية بيانات العملاء وأمانها.
وأكد أن وجود مثل هذا النظام يساعد في تنظيم ومراقبة السوق، ما يقلل من ممارسات الاحتيال أو الخدمات غير المؤهلة ويجعل بيئة العمل في القطاع أكثر شفافية وموثوقية.
وعلى مستوى قطاع الأمن السيبراني ككل، بين الرواجبة أن النظام يسهم في تحفيز الشركات لتطوير مهاراتها وقدراتها الفنية والتقنية، ما يساعد ويدفع باتجاه تحسين جودة خدمات الأمن السيبراني المحلية وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وقال إن وجود النظام يسهم في خلق تنافس بالشركة، وبالتالي بيئة تنافسية تحفز الشركات على الابتكار والإبداع لتقديم حلول ومنتجات تلبي احتياجات السوق، وكل هذا يدفع الى تطوير قطاع الأمن السيبراني ويوسع نطاق خدماته التي يمكن أن تتمدد الى أسواق خارجية كونها ملتزمة بأعلى المعايير، وبالتالي الإسهام في تطوير قطاع التقنية بشكل عام وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
يذكر أن الهجمات السيبرانية تتسبب في الأردن بخسائر تتراوح بين 150 و200 مليون دولار سنويا، فيما تقدر خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني بـ6 تريليونات دولار سنويا.
ومن جانبه، أكد الخبير في مجال الأمن السيبراني الدكتور عمران سالم، أن إقرار النظام الجديد "يمثل خطوة نوعية في مجال حماية البيانات والأمن الرقمي في الأردن"، كون هذا النظام يهدف الى ضمان حصول الأفراد والشركات على خدمات الأمن السيبراني عالية الجودة والموثوقة في الوقت نفسه، وذلك من خلال فرض معايير محددة على الشركات العاملة في هذا المجال.
وأضاف سالم أن هذا القرار يسهم في بناء الثقة في الاقتصاد الرقمي وحماية البنية التحتية الحيوية للدولة من الهجمات الإلكترونية ويرتقي في تصنيف المملكة عالميا في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تحتل المملكة حاليا مركزا متقدما ترتيبه 27 عالميا، في وقت نطمح فيه الى التقدم أكثر في المؤشرات العالمية للأمن السيبراني.
وبموجب النظام الجديد، ستكون الشركات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني ملزمة بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية، ما يضمن أن هذه الشركات تمتلك الكفاءات والقدرات اللازمة لتقديم خدماتها، كما سيعمل هذا النظام على حماية حقوق العملاء وضمان سرية معلوماتهم وبياناتهم وتسهيل تقديم الشكاوى في حال حدوث أي خروقات أمنية.
من جانبه، أكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفي، أهمية إقرار هذا النظام الذي اعتبره "يصب في مصلحة الجميع" في منظومة قطاع التقنية والأمن السيبراني، وخصوصا في مجال حماية المستفيد من الخدمة عندما تكون الشركات المقدمة لخدمات الأمن السيبراني مؤهلة وتلبي معايير محددة، ما يحمي المستفيد من الخدمة بضمان مستوى أعلى من الخدمة والخبرة، فضلا عن تأكيد النظام أهمية السرية الكاملة للمعلومات التي يحصل عليها مقدمو الخدمة، ما يقلل من خطر تسريب المعلومات الحساسة.
وأشار الى أهمية النظام في توفيره إطارا قانونيا محددا وواضحا يحدد القواعد والمسؤوليات لمقدمي خدمات الأمن السيبراني، وهذا يعزز من محاور الشفافية والمساءلة.
وقال إن إقرار النظام يسهم في زيادة الثقة بسوق الأمن السيبراني والخدمات المقدمة فيه وقدرة الشركات على حماية بيانات الأفراد والمؤسسات التي تستهلك الخدمة.
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