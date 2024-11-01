الحسين يجتاز الوحدات بثلاثية وينفرد بصدارة الترتيب

توغل فريق الحسين إربد في صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الوحدات بنتيجة 3-1 والشوط الأول 1-1، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة على ستاد الحسن في إربد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري.



وسجل أهداف الحسين إربد، أدهم القرشي وعارف الحاج (ضربة جزاء) ويوسف أبو جلبوش، فيما سجل للوحدات إبراهيم صبرة.

ورفع الحسين إربد رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الدوري، يليه الوحدات الذي تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثاني.

ويلتقي يوم غد الأهلي مع الحزيرة، والرمثا مع الفيصلي.

يشار إلى أن رصيد الأهلي والرمثا 16 نقطة لكل فريق.