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البرتغالي أموريم مدربا لمانشستر يونايتد خلفا لتين هاغ

11/1/2024 2:50:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عين مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة البرتغالي روبن أموريم مدربا جديدا ليحل محل إريك تن هاغ أملا في استعادة أمجاده السابقة.
وسينضم أموريم، 39 عاما، إلى يونايتد بعقد حتى 2027 مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي بمجرد الوفاء بالتزاماته مع سبورتنغ النادي الذي أعاد إحياء مسيرته خلال أربع سنوات ونصف قضاها في منصبه.

وقال يونايتد في بيان "روبن هو أحد أكثر المدربين الشبان إثارة وتميزا في كرة القدم الأوروبية. حاز على العديد من الألقاب كلاعب ومدرب بما في ذلك الفوز بالدوري البرتغالي الممتاز مرتين مع نادي سبورتنغ لشبونة وكان الأول هو اللقب الأول للنادي منذ 19 عاما. سيستمر رود فان نيستلروي في قيادة الفريق حتى انضمام روبن".

وعرف أموريم بأسلوبه الممتع في الضغط العالي والاستحواذ على الكرة الذي يرضي الجماهير، وقاد سبورتنغ للفوز بلقب الدوري البرتغالي الممتاز في عامي 2021 و2024، ويتصدر الترتيب مرة أخرى هذا الموسم.

وارتبط اسم أموريم بعدد من الأندية بما في ذلك ليفربول لخلافة يورغن كلوب الموسم الماضي لكن النادي فضل التعاقد مع أرنه سلوت بدلا منه.

كما أجرى محادثات مع وست هام يونايتد ليحل محل ديفيد مويز قبل أن يختار البقاء في لشبونة.

وظهوره في لندن لإجراء محادثات مع وست هام، قبل مواجهة سبورتنغ مع غريمه بورتو، لم يكن جيدا لمشجعي سبورتنغ. واعتذر بعد ذلك عن تصرفه.

وسيتولى أموريم واحدة من أكثر الوظائف التي يخضع شاغلها لضغوط كبيرة في عالم كرة القدم وفي ناد يتوق للعودة إلى أيام مجده.

وكان تن هاغ، الذي أقيل بعد يوم واحد من الخسارة 2-1 أمام وست هام هو المدرب الخامس بدوام كامل منذ نهاية حقبة أنجح مدرب للنادي وهو أليكس فيرغسون، يحاول تحقيق ذلك.

والبرتغالي أموريم ليس غريبا على ضغط ملعب أولد ترافورد، حيث مر بفترة معايشة تدريبية تحت قيادة جوزيه مورينيو في النادي قبل ست سنوات.

كما أنه يحظى بإعجاب قائد يونايتد ولاعب خط الوسط البرتغالي برونو فرنانديز الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه "منذ وصول السيد أموريم إلى سبورتنغ، أصبح أحد الفرق التي تقدم أفضل كرة قدم".

وقال فرنانديز في مؤتمر صحفي لمنتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي "اتسم أداء الفريق بالاتساق، وكانت التعاقدات صحيحة وهم في لحظة جيدة للغاية. إنه فريق مُجهز بشكل جيد للغاية. تدريب سبورتنج والفوز بالبطولات ليس بالأمر السهل. مر سبورتنج بفترة 20 عاما دون الفوز بأي بطولة، ووصل أموريم وفاز بالفعل بلقبين، وهذا يدل على أن العمل تم بشكل جيد. هل يتمكن من فعل الشيء نفسه في إنجلترا أو إسبانيا أو أي مكان آخر، لن تعرف أبدا حتى تصل إلى هناك، لكنني متأكد من أن إمكاناته حاضرة ليراها الجميع".

وأموريم، لاعب وسط بنفيكا ومنتخب البرتغال السابق الذي فاز بثلاثة ألقاب في الدوري البرتغالي مع بنفيكا، معروف بكرة القدم السريعة والهجومية. وتستطيع الفرق التي يدربها أموريم القيام بالهجمات المرتدة بسرعة عندما تكون الكرة في حوزتها.

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