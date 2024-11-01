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مانشستر يونايتد يعلن تعيين أموريم مدربا للفريق خلفا لتين هاج

11/1/2024 2:50:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- أعلن نادي مانشستر يونايتد أمس، تعاقده رسميا مع البرتغالي روبن أموريم، للإشراف على تدريب الفريق، ابتداء من 11 الشهر الحالي.
وكانت إدارة مانشستر يونايتد، قد قررت إقالة الهولندي إريك تن هاج من منصب المدير الفني للفريق يوم الاثنين الماضي، بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية، والتي كان آخرها الخسارة 1-2 أمام وست هام يونايتد، يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث واصل الفريق الأحمر مسيرته السيئة في المسابقة العريقة للموسم الثالث على التوالي.
وكان مسؤولو يونايتد يضعون التعاقد مع أموريم، مدرب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي نصب أعينهم، وأكد النادي الآن التوصل لاتفاق لتعيينه مديرا فنيا للفريق حتى حزيران (يونيو) 2027، مع خيار تمديد العقد لعام آخر.
ويبدأ أموريم (39 عاما) العمل مع مانشستر يونايتد بعد 10 أيام، بعد أن يشرف على المباريات الثلاث المتبقية لحامل لقب الدوري البرتغالي قبل روزنامة المباريات الدولية المقبلة.
وذكر النادي أن الهولندي رود فان نيستلروي سوف يستمر في منصبه كمدرب مؤقت حتى وصول أموريم، حيث كتب في بيان "يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن تعيين روبن أموريم كمدير فني للفريق الأول للرجال، مع مراعاة متطلبات تأشيرة العمل".
وأضاف بيان يونايتد "سيستمر أموريم مع الفريق حتى حزيران (يونيو) 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي بمجرد الوفاء بالتزاماته تجاه ناديه الحالي".
وتابع البيان: "روبن هو أحد أكثر المدربين الشباب الواعدين والأعلى تصنيفا في كرة القدم الأوروبية حاليا. حصل على العديد من الألقاب كلاعب ومدرب، بما في ذلك الفوز بالدوري البرتغالي الممتاز مرتين مع سبورتنج لشبونة، كان أولهما أول لقب للنادي في البطولة منذ 19 عاما".
وتؤكد مصادر في النادي أن أموريم كان الخيار الأول لإدارة النادي والمدرب الوحيد الذي تحدث معه مسؤولو الفريق، في ظل سجله التدريبي الحافل وملاءمته للهيكل الجديد لكرة القدم في النادي.
وأرسل مانشستر يونايتد وفداً للعاصمة البرتغالية لشبونة يوم الاثنين الماضي للتفاوض مع نادي سبورتنج لشبونة، الذي يتضمن عقده مع المدرب الشاب شرطا جزائيا بقيمة 10 ملايين يورو، وفترة إشعار مدتها 30 يومًا تمكنوا من التفاوض بشأنها.
وسيتم التأكد من فريق عمل أموريم في وقت لاحق، وستكون أول مباراة له مع يونايتد أمام فريق إيبسويتش تاون يوم 24 الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، سيحصل أموريم على 6.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا، أي أقل قليلاً من تين هاج، الذي كان من المقرر أن يتقاضى 6.75 مليون جنيه إسترليني هذا الموسم بعد توقيعه على تمديد لمدة عام واحد خلال الصيف.
استمر تين هاج لأكثر من عامين في مانشستر يوناتد، وسيحصل على 15 مليون جنيه إسترليني كتعويض بعد إقالته.
وما يزال أجر أموريم أعلى من أجر أرني سلوت مدرب ليفربول، الذي قاد الريدز إلى المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.
ويحصل سلوت على خامس أعلى راتب سنوي بين مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة 6.2 مليون جنيه إسترليني.
ويتصدر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا قائمة المدربين الأعلى أجرا في الدوري، حيث يجني 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
وسيشرف أموريم على المباريات الثلاث المتبقية لبطل البرتغال قبل فترة التوقف الدولي، بداية من مباراة ضد إستريلا الجمعة.

ويستضيف سبورتينغ القطب الثاني لمانشستر، سيتي في الجولة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، على أن تكون آخر مباراة لأموريم في منصبه أمام ناديه السابق براغا في الدوري في العاشر من الشهر الحالي.
وأصدر سبورتنج بيانًا قال فيه إنه "توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد" بشأن شروط رحيل أموريم والتي بموجبها سيدفع يونايتد 11 مليون يورو (12 مليون دولار).
وأقال يونايتد تن هاج، بعدما تراجع الفريق إلى المركز الرابع عشر بثلاثة انتصارات فقط من تسع مباريات.
وعيِّن مساعده ومواطنه فان نيستلروي خلفا له مؤقتا، وقاده الى الفوز على ليستر سيتي 5-2 الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة كأس الرابطة.
وظهر أموريم بسرعة باعتباره الهدف الرئيسي للنادي الانجليزي وأصدر سبورتينغ بيانًا إلى بورصة لشبونة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤكدا أن يونايتد على استعداد لدفع الشرط الجزائي البالغ 10 ملايين يورو (11 مليون دولار).
وتعرض أموريم للعديد من الأسئلة حول انتقاله المحتمل في مؤتمره الصحافي قبل مباراة سبورتنج على أرضه ضد إستريلا، لكنه ظل صامتًا.
وقال أول من أمس: "إنها مفاوضات بين ناديين، الأمر ليس سهلاً أبدًا. حتى مع البنود الجزائرية، لا يكون الأمر سهلاً أبدًا، يجب عليهما التحدث".
قبل الفوز على ليستر سيتي الاربعاء في كأس الرابطة، فاز يونايتد بمباراة واحدة فقط من آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات.
وفاز تن هاج بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال فترة وجوده في أولد ترافورد، لكن النادي لم يفز بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2013، في آخر موسم لمدربه الأسطوري أليكس فيرجسون.
فاز فيرجسون بلقب الدوري 13 مرة، ولكن منذ رحيله، تعاقد يونايتد مع خمسة مدربين دون إضافة المزيد إلى ألقاب النادي العشرين في الدوري الممتاز.
وقال فان نيستلروي الخميس إنه "يتحمس" لمساعدة يونايتد على تحويل مساره هذا الموسم ويريد البقاء في النادي بينما يجهز اللاعبين لمباراة قوية ضد تشيلسي يوم غد الأحد.
وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع أن يظل مساعدًا للمدرب الجديد ليونايتد، قال مدرب آيندهوفن السابق: "سنرى، لكن الأمر يتعلق بعقدي، ورغبتي في مساعدة النادي على المضي قدمًا. لذا يمكنني أن أتحدث إليكم عن جانبي من هذه القصة، وبعد ذلك، عندما يحدث الموقف الجديد، عندما يوقع المدير الفني الجديد وتجري المحادثات، يتعين علينا أن نرى كيف تتطور الأمور".
ويعتقد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، أن أموريم، لديه ما يلزم للنجاح، لكنه حذر بأن الاختبار الحقيقي سيأتي بعد 18 شهرًا في تسلمه منصبه.
وأوضح كاراجر، كيف تمكن كل مدرب منذ تولي لويس فان جال مهمة تدريب مانشستر يونايتد، من تحسين وضع الفريق على الفور.
وقال كاراجر في مقال له بصحيفة "نيليجراف": "لا شك أن أموريم سيخلق عاملاً إيجابياً قصير الأمد. إن المدربين الجدد لمانشستر يونايتد يرحب بهم كأنهم نسمة من الهواء النقي ولا يتطلب الأمر الكثير من العمل لجعل الفريق يتحسن بشكل كبير وسريع".
وأضاف: "أحد الأسباب التي تجعل وظيفة مانشستر يونايتد مغرية للغاية الآن، هو أن كل مدرب كبير يعمل في أوروبا كان يشاهد مباريات الفريق خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية ويعتقد أنه قادر على تنظيم نفس المجموعة من اللاعبين لتقديم أداء أفضل بكثير".
وتابع: "هناك مواهب هناك، ولكن لا يوجد دليل على وجود مدرب من الطراز العالمي للحصول على أقصى استفادة منها. التحدي الحقيقي الذي يواجه أموريم سيكون بعد 18 شهراً، تماماً كما كان الحال بالنسبة لأولئك الذين تركوا النادي معتقدين أنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت والصبر لتصحيح الأمور".
وأردف: "عندها سيتم إجراء تقييمات أكثر وضوحاً، حول ما إذا كان بصنع فريقاً يتمتع بالثبات اللازم للفوز بلقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا، هذا هو التحدي الذي يجب على مدربي يونايتد التعامل معه، وهو المعيار الذي سيتم الحكم على مانشستر يونايتد به دائمًا".
ويعتقد كاراجر، أن أحد أسباب عدم حصول أموريم على وظيفة مدرب ليفربول الصيف الماضي، يرجع إلى تكتيكاته.
وعن ذلك قال: "يواجه أموريم حقيقة أن اللاعبين الذين تعاقد معهم الهولندي (تين هاج) تم جلبهم لتنفيذ خططه، وقد لا يكونون مناسبين للنظام الذي اتبعه المدر الجديد في سبورتنج لشبونة. أموريم هو أحد الأجيال الحالية من المدربين الذين يلعبون بثلاثة مدافعين مركزيين، مثل تشابي ألونسو لاعب باير ليفركوزن وسيموني إنزاجي لاعب إنتر ميلان".
واستطرد: "أعتقد أن أحد الأسباب التي جعلت ليفربول يفضل سلوت على أموريم في الصيف الماضي، هو أن الهولندي يفضل الخط الدفاعي الرباعي التقليدي، لذلك كان الانتقال أسهل للفريق الذي ورثه". -(وكالات)

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