مانشستر يونايتد يعلن تعيين أموريم مدربا للفريق خلفا لتين هاج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن- أعلن نادي مانشستر يونايتد
أمس، تعاقده رسميا مع البرتغالي روبن أموريم، للإشراف على تدريب الفريق، ابتداء من 11 الشهر الحالي.
وكانت إدارة مانشستر يونايتد، قد قررت إقالة الهولندي إريك تن هاج من منصب المدير الفني للفريق يوم الاثنين الماضي، بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية، والتي كان آخرها الخسارة 1-2 أمام وست هام يونايتد، يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري
الإنجليزي الممتاز، حيث واصل الفريق الأحمر مسيرته السيئة في المسابقة العريقة للموسم الثالث على التوالي.
وكان مسؤولو يونايتد يضعون التعاقد مع أموريم، مدرب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي نصب أعينهم، وأكد النادي الآن التوصل لاتفاق لتعيينه مديرا فنيا للفريق حتى حزيران (يونيو) 2027، مع خيار تمديد العقد لعام آخر.
ويبدأ أموريم (39 عاما) العمل مع مانشستر يونايتد بعد 10 أيام، بعد أن يشرف على المباريات الثلاث المتبقية لحامل لقب الدوري البرتغالي قبل روزنامة المباريات الدولية المقبلة.
وذكر النادي أن الهولندي رود فان نيستلروي سوف يستمر في منصبه كمدرب مؤقت حتى وصول أموريم، حيث كتب في بيان "يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن تعيين روبن أموريم كمدير فني للفريق الأول للرجال، مع مراعاة متطلبات تأشيرة العمل".
وأضاف بيان يونايتد "سيستمر أموريم مع الفريق حتى حزيران (يونيو) 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي بمجرد الوفاء بالتزاماته تجاه ناديه الحالي".
وتابع البيان: "روبن هو أحد أكثر المدربين الشباب الواعدين والأعلى تصنيفا في كرة القدم الأوروبية حاليا. حصل على العديد من الألقاب كلاعب ومدرب، بما في ذلك الفوز بالدوري البرتغالي الممتاز مرتين مع سبورتنج لشبونة، كان أولهما أول لقب للنادي في البطولة منذ 19 عاما".
وتؤكد مصادر في النادي أن أموريم كان الخيار الأول لإدارة النادي والمدرب الوحيد الذي تحدث معه مسؤولو الفريق، في ظل سجله التدريبي الحافل وملاءمته للهيكل الجديد لكرة القدم في النادي.
وأرسل مانشستر يونايتد وفداً للعاصمة البرتغالية لشبونة يوم الاثنين الماضي للتفاوض مع نادي سبورتنج لشبونة، الذي يتضمن عقده مع المدرب الشاب شرطا جزائيا بقيمة 10 ملايين يورو، وفترة إشعار مدتها 30 يومًا تمكنوا من التفاوض بشأنها.
وسيتم التأكد من فريق عمل أموريم في وقت لاحق، وستكون أول مباراة له مع يونايتد أمام فريق إيبسويتش تاون يوم 24 الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، سيحصل أموريم على 6.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا، أي أقل قليلاً من تين هاج، الذي كان من المقرر أن يتقاضى 6.75 مليون جنيه إسترليني هذا الموسم بعد توقيعه على تمديد لمدة عام واحد خلال الصيف.
استمر تين هاج لأكثر من عامين في مانشستر يوناتد، وسيحصل على 15 مليون جنيه إسترليني كتعويض بعد إقالته.
وما يزال أجر أموريم أعلى من أجر أرني سلوت مدرب ليفربول، الذي قاد الريدز إلى المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.
ويحصل سلوت على خامس أعلى راتب سنوي بين مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة 6.2 مليون جنيه إسترليني.
ويتصدر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا قائمة المدربين الأعلى أجرا في الدوري، حيث يجني 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
وسيشرف أموريم على المباريات الثلاث المتبقية لبطل البرتغال قبل فترة التوقف الدولي، بداية من مباراة ضد إستريلا الجمعة.
ويستضيف سبورتينغ القطب الثاني لمانشستر، سيتي في الجولة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، على أن تكون آخر مباراة لأموريم في منصبه أمام ناديه السابق براغا في الدوري في العاشر من الشهر الحالي.
وأصدر سبورتنج بيانًا قال فيه إنه "توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد" بشأن شروط رحيل أموريم والتي بموجبها سيدفع يونايتد 11 مليون يورو (12 مليون دولار).
وأقال يونايتد تن هاج، بعدما تراجع الفريق إلى المركز الرابع عشر بثلاثة انتصارات فقط من تسع مباريات.
وعيِّن مساعده ومواطنه فان نيستلروي خلفا له مؤقتا، وقاده الى الفوز على ليستر سيتي 5-2 الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة كأس الرابطة.
وظهر أموريم بسرعة باعتباره الهدف الرئيسي للنادي الانجليزي وأصدر سبورتينغ بيانًا إلى بورصة لشبونة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤكدا أن يونايتد على استعداد لدفع الشرط الجزائي البالغ 10 ملايين يورو (11 مليون دولار).
وتعرض أموريم للعديد من الأسئلة حول انتقاله المحتمل في مؤتمره الصحافي قبل مباراة سبورتنج على أرضه ضد إستريلا، لكنه ظل صامتًا.
وقال أول من أمس: "إنها مفاوضات بين ناديين، الأمر ليس سهلاً أبدًا. حتى مع البنود الجزائرية، لا يكون الأمر سهلاً أبدًا، يجب عليهما التحدث".
قبل الفوز على ليستر سيتي الاربعاء في كأس الرابطة، فاز يونايتد بمباراة واحدة فقط من آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات.
وفاز تن هاج بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال فترة وجوده في أولد ترافورد، لكن النادي لم يفز بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2013، في آخر موسم لمدربه الأسطوري أليكس فيرجسون.
فاز فيرجسون بلقب الدوري 13 مرة، ولكن منذ رحيله، تعاقد يونايتد مع خمسة مدربين دون إضافة المزيد إلى ألقاب النادي العشرين في الدوري الممتاز.
وقال فان نيستلروي الخميس إنه "يتحمس" لمساعدة يونايتد على تحويل مساره هذا الموسم ويريد البقاء في النادي بينما يجهز اللاعبين لمباراة قوية ضد تشيلسي يوم غد الأحد.
وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع أن يظل مساعدًا للمدرب الجديد ليونايتد، قال مدرب آيندهوفن السابق: "سنرى، لكن الأمر يتعلق بعقدي، ورغبتي في مساعدة النادي على المضي قدمًا. لذا يمكنني أن أتحدث إليكم عن جانبي من هذه القصة، وبعد ذلك، عندما يحدث الموقف الجديد، عندما يوقع المدير الفني الجديد وتجري المحادثات، يتعين علينا أن نرى كيف تتطور الأمور".
ويعتقد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، أن أموريم، لديه ما يلزم للنجاح، لكنه حذر بأن الاختبار الحقيقي سيأتي بعد 18 شهرًا في تسلمه منصبه.
وأوضح كاراجر، كيف تمكن كل مدرب منذ تولي لويس فان جال مهمة تدريب مانشستر يونايتد، من تحسين وضع الفريق على الفور.
وقال كاراجر في مقال له بصحيفة "نيليجراف": "لا شك أن أموريم سيخلق عاملاً إيجابياً قصير الأمد. إن المدربين الجدد لمانشستر يونايتد يرحب بهم كأنهم نسمة من الهواء النقي ولا يتطلب الأمر الكثير من العمل لجعل الفريق يتحسن بشكل كبير وسريع".
وأضاف: "أحد الأسباب التي تجعل وظيفة مانشستر يونايتد مغرية للغاية الآن، هو أن كل مدرب كبير يعمل في أوروبا كان يشاهد مباريات الفريق خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية ويعتقد أنه قادر على تنظيم نفس المجموعة من اللاعبين لتقديم أداء أفضل بكثير".
وتابع: "هناك مواهب هناك، ولكن لا يوجد دليل على وجود مدرب من الطراز العالمي للحصول على أقصى استفادة منها. التحدي الحقيقي الذي يواجه أموريم سيكون بعد 18 شهراً، تماماً كما كان الحال بالنسبة لأولئك الذين تركوا النادي معتقدين أنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت والصبر لتصحيح الأمور".
وأردف: "عندها سيتم إجراء تقييمات أكثر وضوحاً، حول ما إذا كان بصنع فريقاً يتمتع بالثبات اللازم للفوز بلقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا، هذا هو التحدي الذي يجب على مدربي يونايتد التعامل معه، وهو المعيار الذي سيتم الحكم على مانشستر يونايتد به دائمًا".
ويعتقد كاراجر، أن أحد أسباب عدم حصول أموريم على وظيفة مدرب ليفربول الصيف الماضي، يرجع إلى تكتيكاته.
وعن ذلك قال: "يواجه أموريم حقيقة أن اللاعبين الذين تعاقد معهم الهولندي (تين هاج) تم جلبهم لتنفيذ خططه، وقد لا يكونون مناسبين للنظام الذي اتبعه المدر الجديد في سبورتنج لشبونة. أموريم هو أحد الأجيال الحالية من المدربين الذين يلعبون بثلاثة مدافعين مركزيين، مثل تشابي ألونسو لاعب باير ليفركوزن وسيموني إنزاجي لاعب إنتر ميلان".
واستطرد: "أعتقد أن أحد الأسباب التي جعلت ليفربول يفضل سلوت على أموريم في الصيف الماضي، هو أن الهولندي يفضل الخط الدفاعي الرباعي التقليدي، لذلك كان الانتقال أسهل للفريق الذي ورثه". -(وكالات)
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