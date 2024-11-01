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سلوت غير قلق من مستقبل ثلاثي ليفربول

11/1/2024 2:50:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكد مدرب ليفربول آرني سلوت، أنه غير قلق بشأن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مستقبل المصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، طالما أن الثلاثي يلعب بشكل جيد.
ومن المقرر أن تنتهي عقود اللاعبين الثلاثة بنهاية الموسم الحالي، ومن المؤكد أن يترك رحيل أي منهم فراغا كبيرا في تشكيلة ليفربول.
وقال فان دايك (33 عاما) إنه يجري محادثات مع مسؤولي النادي، لكنه ما يزال غير متأكد بشأن الفريق الذي سيلعب في صفوفه الموسم المقبل، بينما ربطت التكهنات كل من ألكسندر أرنولد (26 عاما) وصلاح (32 عاما) بالرحيل عن أسوار ملعب "آنفيلد".
سيكون اللاعبون أحرارًا في الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى اعتبارا من بداية العام الجديد، لكن سلوت ليس قلقا بشأن الموقف في الوقت الحالي، حيث ساهم الثلاثي في بداية رائعة للموسم الحالي للفريق.
وصرح سلوت أمس: "بالنسبة لي، ربما يصبح وضع العقد مشكلة إذا لم يقدم اللاعبون الأداء الجيد الذي يقدمونه في الوقت الحالي. بالطبع، ليس من المؤكد أن عدم أدائهم الجيد بعد الآن له أي علاقة بوضعية عقودهم".
وأضاف المدرب الهولندي: "في الوقت الحالي، جميع اللاعبين الثلاثة في مستوى جيد، وكل منهم يؤدي بشكل رائع حقًا، وهناك مناقشات جارية، كما قال فيرجيل، مع الأشخاص الذين يتعين عليه التحدث معهم، وهذا ليس أنا كما تعلمون. إنني أتحدث معه عن أمور أخرى".
وأوضح سلوت: "دعونا ننتظر ونرى ولكن كل ما قاله صحيح تماما في أنه لا يعرف بالضبط ما سيكون عليه المستقبل طالما أنه لم يوقع العقد مع النادي بعد".
ويلتقي ليفربول مع ضيفه برايتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 3 أيام فقط من فوز الفريق الأحمر 3-2 في مباراة الفريقين بدور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، على ملعب "أميكس".
وكشف سلوت أنه "ليس غريبا" أن يواجه فريقا مرة أخرى بهذه السرعة، لكنه يتوقع مباراة مختلفة نظراً لأن كلا الفريقين أجريا عدة تغييرات في التشكيل لمباراة الكأس.
وأكد سلوت: "لم يبدأ كلا الفريقين بالفريق الذي سيبدآن به لقاء السبت. وبالنسبة لكلا المدربين فإن هذا أمر إيجابي لأنك تعرف المزيد عن خصمك، على الرغم من أن اللاعبين يصنعون الحدث في المباراة وبالطبع الأمر يختلف إذا لعب لاعبون مختلفون".
وتابع: "ربما يكون أسلوب اللعب هو نفسه لكن صفات اللاعبين تصنع الفارق وهذا يغير المباراة يوم السبت".
وبالفوز على برايتون بكأس الرابطة، يكون سلوت قد حقق 12 انتصارا في 14 مباراة خاضها مع ليفربول بجميع المسابقات منذ وصوله للنادي في الصيف الماضي، ومع التركيز على أربع مسابقات هذا الموسم، كان ذلك تدريبا عمليا مفيداً للمدير الفني، الذي حقق نتائج إيجابية رغم قيامه بعملية التدوير بين اللاعبين.
وألمح مدرب ليفربول "أعتقد أنكم تتعلمون كل يوم، وخاصة إذا لم تكونوا مع الفريق لفترة طويلة مثلما هو الحال بالنسبة لي".
أردف سلوت: "تتعلمون كل يوم من مواقف جديدة. لقد قلت في مباراة تشيلسي إن ما تعلمته من المباريات السابقة هو أن اللاعبين قادرون على الدفاع عن تقدمهم. لقد كان ردهم قويا حقا أمام أرسنال، وظهروا في حالة فنية وبدنية جيدة رغم عدد المباريات التي خاضوها في الفترة الماضية".
واختتم سلوت تصريحاته قائلا: "رأينا خلال الأسبوع الحالي أن اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرا لديهم تأثير أيضا وسنحتاج إليهم طوال الموسم، لذا من الجيد أن نرى أنهم بالفعل على المستوى الذي يحتاجون إليه للعب معنا".

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