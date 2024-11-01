لقاءان مهمان بدوري اليد اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد - تستضيف صالة مدينة الحسن الرياضية للشباب اليوم مباراتين في ختام الجولة السابعة لمرحلة الذهاب لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، وذلك عندما يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا كفرنجة والسلط عند الساعة السابعة مساء.
وينتظر أن تحفل المباراتين بكامل الندية والإثارة، حيث أن الفرق الأربعة تتطلع لتحقيق الفوز والتقدم خطوة مهمة سواء نحو البقاء في دائرة المنافسة، أو الابتعاد عن دائرة الخطر، والتي باتت تهدد أكثر من فريق.
والتقى في ساعة متأخرة من أمس فريقا الأهلي والعربي.
ويتصدر فريق الأهلي الترتيب العام قبل الجولة السابعة برصيد 10 نقاط، يليه بالمركز الثاني فريق السلط برصيد 8 نقاط، ثم بالمركز الثالث فريق العربي برصيد 7 نقاط، وجاء بعده بالمركز الرابع فريق ساكب برصيد 5 نقاط، ثم فريق كفرنجة بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط، وبالمركز السادس فريق الكتة برصيد نقطتين، وبالمركز السابع والأخير فريق كفرسوم برصيد خال من النقاط.
وتقام منافسات البطولة وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين الذهاب والإياب، والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط يتوج بلقب الدوري، فيما الفريق الذي يحتل المركز السابع والأخير يهبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية برفقة فريق الحسين الذي أعتبر هابطا نظرا لعدم مشاركته في منافسات البطولة هذا الموسم.
من ناحية أخرى أكد اتحاد اللعبة على إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن في مواعيدها، حيث يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ويلتقي عند الساعة السابعة مساء فريقا السلط وكفرنحة عند الساعة السابعة مساء، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية، التي ينتظر أن يحدد الاتحاد موعدا جديدا لها، كون الموعد السابق وهو 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، يتضارب مع اليوم الختامي لدوري أندية السيدات، الذي يشهد اقامة 3 مباريات في عمان وإربد.
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