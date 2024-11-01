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لقاءان مهمان بدوري اليد اليوم

11/1/2024 2:50:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد - تستضيف صالة مدينة الحسن الرياضية للشباب اليوم مباراتين في ختام الجولة السابعة لمرحلة الذهاب لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، وذلك عندما يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا كفرنجة والسلط عند الساعة السابعة مساء.
وينتظر أن تحفل المباراتين بكامل الندية والإثارة، حيث أن الفرق الأربعة تتطلع لتحقيق الفوز والتقدم خطوة مهمة سواء نحو البقاء في دائرة المنافسة، أو الابتعاد عن دائرة الخطر، والتي باتت تهدد أكثر من فريق.
والتقى في ساعة متأخرة من أمس فريقا الأهلي والعربي.
ويتصدر فريق الأهلي الترتيب العام قبل الجولة السابعة برصيد 10 نقاط، يليه بالمركز الثاني فريق السلط برصيد 8 نقاط، ثم بالمركز الثالث فريق العربي برصيد 7 نقاط، وجاء بعده بالمركز الرابع فريق ساكب برصيد 5 نقاط، ثم فريق كفرنجة بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط، وبالمركز السادس فريق الكتة برصيد نقطتين، وبالمركز السابع والأخير فريق كفرسوم برصيد خال من النقاط.
وتقام منافسات البطولة وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين الذهاب والإياب، والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط يتوج بلقب الدوري، فيما الفريق الذي يحتل المركز السابع والأخير يهبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية برفقة فريق الحسين الذي أعتبر هابطا نظرا لعدم مشاركته في منافسات البطولة هذا الموسم.
من ناحية أخرى أكد اتحاد اللعبة على إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن في مواعيدها، حيث يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ويلتقي عند الساعة السابعة مساء فريقا السلط وكفرنحة عند الساعة السابعة مساء، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية، التي ينتظر أن يحدد الاتحاد موعدا جديدا لها، كون الموعد السابق وهو 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، يتضارب مع اليوم الختامي لدوري أندية السيدات، الذي يشهد اقامة 3 مباريات في عمان وإربد.

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