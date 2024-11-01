مراكز التايكواندو المحلية تبرز بمشاركة مكثفة في بطولة قطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - وفر اتحاد التايكواندو كل ما يلزم المراكز المنتسبة إليه، للمشاركة في بطولة قطر الدولية المفتوحة التي تختتم منافساتها في صالة لوسيل الرياضية اليوم، بمشاركة نحو 1487 لاعبا من مختلف دول العالم.
وتمثل المراكز الأردنية أغلبية ساحقة من بين الدول المشاركة في البطولة، كما حقق عدد منهم مراكز متقدمة في البطولة.
والمراكز الأردنية المشاركة في البطولة هي مركز النخبة، وأكاديمية أسود الهاشمي، ومركز الفارس، ومدرسة العساف، ومركز أبطال الأردن، ومركز أبطال العرب، ومركز الشلول، ومركز القوة، ومركز أشبال الشمال، ومركز خلدا، ومركز الأولمبي إربد، وأكاديمية الإخوة، ومركز أسود الأردن، وأكاديمية المحترفون، ومركز فلسطين، ومركز النمر الأسود، ومركز الصرخة، وأكاديمية البحيري، ومركز القدس، ومركز سطوع النجوم، ومركز الشجاع، ومركز البركان. ويدير البطولة المستشار الفني في اتحاد التايكواندو علي الأسمر.
واتبع اتحاد التايكواندو نهجا يساعد على تطوير اللعبة محليا، من السماح للمراكز والأندية المنتسبة إليه، بالمشاركة في بطولات عربية وآسيوية ودولية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي، ما يساهم في صقل مهارات اللاعبين.
وتضخ الأندية والمراكز إلى صفوف المنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة، لاعبين جددا من خلال تصفيات المنتخبات الوطنية التي تقام في كل عام.
وهناك رغبة جادة في اتحاد التايكواندو بالتطوير ومواكبة التغيير العالمي، في ظل الإقبال الكبير من مختلف الأعمار، وارتفاع سقف التطلعات لتعزيز المنتخبات الوطنية بلاعبي المراكز والأندية، وفق أسس ومبادئ واضحة.
وأكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”:“يقوم اتحاد التايكواندو بتسهيل مهمة الأندية والمراكز للمشاركة في بطولة دولية، وسجل من الأردن في بطولة قطر الدولية، عدد كبير من الأندية والمراكز، لفتح المجال أمام الشباب المؤهل ومن يتمتع بقدرات عالية، في تطوير أدائه وتحقيق التفوق”.
وأضاف:“التعاون موصول بين اتحاد اللعبة والأندية والمراكز من أجل رفد المنتخبات الوطنية دائما بعناصر جديدة، وتعد المشاركة في البطولات العالمية والإقليمية، فرصة كبيرة للاعبين للتعرف على مدارس أخرى في التايكواندو، وتعزز من مهاراتهم الفنية”.
وأشار:“يتيح اتحاد التايكواندو للأندية والمراكز المشاركة في بطولات عربية ودولية كبطولة الفجيرة وبطولات مفتوحة في آسيا وأوروبا وغيرها من البطولات المهمة، كما يرصد الجهاز التدريبي للمنتخبات الوطنية، في كل عام البطولات المحلية التي يشارك فيها لاعبو الأندية والمراكز، لاختيار لاعبين جدد لضمهم لصفوف المنتخبات الوطنية”.
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