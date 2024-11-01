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مراكز التايكواندو المحلية تبرز بمشاركة مكثفة في بطولة قطر

11/1/2024 2:50:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - وفر اتحاد التايكواندو كل ما يلزم المراكز المنتسبة إليه، للمشاركة في بطولة قطر الدولية المفتوحة التي تختتم منافساتها في صالة لوسيل الرياضية اليوم، بمشاركة نحو 1487 لاعبا من مختلف دول العالم.
وتمثل المراكز الأردنية أغلبية ساحقة من بين الدول المشاركة في البطولة، كما حقق عدد منهم مراكز متقدمة في البطولة.
والمراكز الأردنية المشاركة في البطولة هي مركز النخبة، وأكاديمية أسود الهاشمي، ومركز الفارس، ومدرسة العساف، ومركز أبطال الأردن، ومركز أبطال العرب، ومركز الشلول، ومركز القوة، ومركز أشبال الشمال، ومركز خلدا، ومركز الأولمبي إربد، وأكاديمية الإخوة، ومركز أسود الأردن، وأكاديمية المحترفون، ومركز فلسطين، ومركز النمر الأسود، ومركز الصرخة، وأكاديمية البحيري، ومركز القدس، ومركز سطوع النجوم، ومركز الشجاع، ومركز البركان. ويدير البطولة المستشار الفني في اتحاد التايكواندو علي الأسمر.
واتبع اتحاد التايكواندو نهجا يساعد على تطوير اللعبة محليا، من السماح للمراكز والأندية المنتسبة إليه، بالمشاركة في بطولات عربية وآسيوية ودولية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي، ما يساهم في صقل مهارات اللاعبين.
وتضخ الأندية والمراكز إلى صفوف المنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة، لاعبين جددا من خلال تصفيات المنتخبات الوطنية التي تقام في كل عام.
وهناك رغبة جادة في اتحاد التايكواندو بالتطوير ومواكبة التغيير العالمي، في ظل الإقبال الكبير من مختلف الأعمار، وارتفاع سقف التطلعات لتعزيز المنتخبات الوطنية بلاعبي المراكز والأندية، وفق أسس ومبادئ واضحة.
وأكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”:“يقوم اتحاد التايكواندو بتسهيل مهمة الأندية والمراكز للمشاركة في بطولة دولية، وسجل من الأردن في بطولة قطر الدولية، عدد كبير من الأندية والمراكز، لفتح المجال أمام الشباب المؤهل ومن يتمتع بقدرات عالية، في ‏تطوير أدائه وتحقيق ‏‏التفوق”.
وأضاف:“التعاون موصول بين اتحاد اللعبة والأندية والمراكز من أجل رفد المنتخبات الوطنية دائما بعناصر جديدة، وتعد المشاركة في البطولات العالمية والإقليمية، فرصة كبيرة للاعبين للتعرف على مدارس أخرى في التايكواندو، وتعزز من مهاراتهم الفنية”.
وأشار:“يتيح اتحاد التايكواندو للأندية والمراكز المشاركة في بطولات عربية ودولية كبطولة الفجيرة وبطولات مفتوحة في آسيا وأوروبا وغيرها من البطولات المهمة، كما يرصد الجهاز التدريبي للمنتخبات الوطنية، في كل عام البطولات المحلية التي يشارك فيها لاعبو الأندية والمراكز، لاختيار لاعبين جدد لضمهم لصفوف المنتخبات الوطنية”.

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