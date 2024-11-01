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الجزيرة يصطدم بالأهلي والرمثا يستقبل الفيصلي في قمة الجريحين

11/1/2024 2:50:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- تستكمل اليوم منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم بمواجهتين، حيث يلتقي الجزيرة مع الأهلي على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب عند الساعة الخامسة مساء، فيما يستقبل الرمثا على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، نظيره الفيصلي عند الساعة الثامنة إلا ربع مساء.
ويتطلع الجزيرة لمواصلة نتائجه الجيدة تحت قيادة المدير الفني محمود شلباية، بعد فوز وتعادل في الجولتين الماضيتين، إلا أن المهمة صعبة أمام منافس احتل الصدارة لجولات عديدة، كما أنه عائد من خسارة في الجولة الماضية على يد الحسين إربد.
ويعول الجزيرة (7 نقاط) في خياراته الفنية على عدد من النجوم، وأبرزهم حارس المرمى محمد خاطر، أنس بدوي، وجدي نبهان، خالد صياحين، حمزة الصيفي وعدي القرا.
ويتطلع الأهلي لاستعادة نتائجه الإيجابية على حساب الجزيرة، حيث يملك“الليث الأبيض” 16 نقطة بفوزه في 5 مباريات من أصل 8، وخسارته مرتين فقط. ويبرز بصفوف الأهلي مع المدرب بيبرت كغدو عدد من اللاعبين، منهم ربيع عز الدين، ليث أبو رحال، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير وعبد الرحمن وشاح.
وفي المباراة الثانية، يتطلع الرمثا لتعويض الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية على يد السلط، والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، وذلك من خلال تحقيق فوز يجعله قريبا من القمة، حيث يملك في رصيده النقطي 16 نقطة.
ويعول المدرب وسيم البزور في خياراته الأساسية على عدد من النجوم، منهم مالك شلبية، يوسف محمد، إبراهيم الخب، بشار الذيابات، علي العزايزة وحمزة الدردور.
وعلى الطرف المقابل، يأمل الفيصلي تحت قيادته الفنية الجديدة مع المدرب القديم-الجديد جمال أبو عابد، في تحقيق صحوة للفريق في بطولة الدوري. بعد فقدان 13 نقطة في الجولات الماضية، والحصول على 11 نقطة، وهو رقم سلبي لفريق طامح لاستعادة اللقب لخزائنه.
ويبرز بصفوف الفيصلي كل من نور الدين بني عطية، سالم العجالين، خالد زكريا، عمر هاني، أمادو موتاري وسيمون ديديو.

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