الجزيرة يصطدم بالأهلي والرمثا يستقبل الفيصلي في قمة الجريحين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- تستكمل اليوم منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم
بمواجهتين، حيث يلتقي الجزيرة مع الأهلي على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب عند الساعة الخامسة مساء، فيما يستقبل الرمثا على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، نظيره الفيصلي عند الساعة الثامنة إلا ربع مساء.
ويتطلع الجزيرة لمواصلة نتائجه الجيدة تحت قيادة المدير الفني محمود شلباية، بعد فوز وتعادل في الجولتين الماضيتين، إلا أن المهمة صعبة أمام منافس احتل الصدارة لجولات عديدة، كما أنه عائد من خسارة في الجولة الماضية على يد الحسين إربد.
ويعول الجزيرة (7 نقاط) في خياراته الفنية على عدد من النجوم، وأبرزهم حارس المرمى محمد خاطر، أنس بدوي، وجدي نبهان، خالد صياحين، حمزة الصيفي وعدي القرا.
ويتطلع الأهلي لاستعادة نتائجه الإيجابية على حساب الجزيرة، حيث يملك“الليث الأبيض” 16 نقطة بفوزه في 5 مباريات من أصل 8، وخسارته مرتين فقط. ويبرز بصفوف الأهلي مع المدرب بيبرت كغدو عدد من اللاعبين، منهم ربيع عز الدين، ليث أبو رحال، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير وعبد الرحمن وشاح.
وفي المباراة الثانية، يتطلع الرمثا لتعويض الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية على يد السلط، والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، وذلك من خلال تحقيق فوز يجعله قريبا من القمة، حيث يملك في رصيده النقطي 16 نقطة.
ويعول المدرب وسيم البزور في خياراته الأساسية على عدد من النجوم، منهم مالك شلبية، يوسف محمد، إبراهيم الخب، بشار الذيابات، علي العزايزة وحمزة الدردور.
وعلى الطرف المقابل، يأمل الفيصلي تحت قيادته الفنية الجديدة مع المدرب القديم-الجديد جمال أبو عابد، في تحقيق صحوة للفريق في بطولة الدوري. بعد فقدان 13 نقطة في الجولات الماضية، والحصول على 11 نقطة، وهو رقم سلبي لفريق طامح لاستعادة اللقب لخزائنه.
ويبرز بصفوف الفيصلي كل من نور الدين بني عطية، سالم العجالين، خالد زكريا، عمر هاني، أمادو موتاري وسيمون ديديو.
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