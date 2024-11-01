ثلاثية تاريخية للحسين أمام الوحدات تبقيه بصدارة المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان-
ألحق فريق الحسين إربد الهزيمة الأولى بنظيره الوحدات في الموسم الحالي، بتغلبه عليه بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد الحسن الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف الحسين إربد في اللقاء كل من أدهم القرشي (16)، عارف الحاج (50)، ويوسف أبو جلبوش“صيصا” (79)، فيما سجل هدف الوحدات الوحيد إبراهيم صبرة (21).
ونجح الحسين إربد بتسجيل 3 أهداف في مرمى الوحدات ببطولة الدوري
للمرة الأولى في القرن الحالي، ما أبقاه بصدارة دوري المحترفين برصيد 22 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الوحدات عند 17 نقطة.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثالثة لحساب الجولة التاسعة، والتي جمعت شباب العقبة وشباب الأردن على ملعب العقبة، فيما فاز مغير السرحان على معان بثلاثة أهداف لهدف في افتتاحية الجولة.
الحسين إربد 3 الوحدات 1
الحسين إربد: يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب“ديارا”، علي حجبي، رجائي عايد (أحمد ثائر)، عبد الجليل أجاغون (محمد الداود)، محمود مرضي (سيف الدين درويش)، يوسف أبو جلبوش“صيصا” (إحسان حداد)، عارف الحاج ورزق بني هاني (عبد الله العطار).
المدير الفني: جواو موتا.
الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج (صالح راتب)، دانيال عفانة، شوقي القزعة (مصطفى كمال)، مروان إفلاح (أوسينو سيزار)، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، عامر جاموس (ألان أكونو)، مهند سمرين (محمد موالي) وإبراهيم صبرة.
المدير الفني: رأفت علي.
الحكام: قاسم الحاتمي (سلطنة عُمان)، أبو بكر العامري (سلطنة عُمان)، حامد الغافري (سلطنة عُمان)، خالد شقصي (سلطنة عُمان).
الإنذارات: عبد الله الفاخوري (الوحدات) محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش (الحسين)
سيناريو الأهداف
- مرر لاعب الحسين إربد عارف الحاج كرة لزميله الظهير الأيمن أدهم القرشي، الذي تقدم لمنطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الزاوية البعيدة لمرمى الوحدات (16).
- نفذ لاعب الوحدات فراس شلباية ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة تصدى لها أبو ليلى، لتتهادى أمام المهاجم إبراهيم صبرة الذي وضعها برأسه في الشباك (21).
- نفذ لاعب الحسين إربد عارف الحاج ركلة الجزاء الذي تحصل عليها زميله بني هاني بعد إعاقته من حارس المرمى، ليسددها على يسار المرمى بنجاح (50).
- مرر لاعب الحسين إربد رجائي عايد كرة برأسه لزميله يوسف أبو جلبوش، الذي تسلمها بهدوء ووضعها بإتقان من خارج منطقة الجزاء على يمين المرمى عجز الفاخوري بالتصدي لها (79).
فرص المباراة
- أنقذ أبو ليلى مرمى الحسين من محاولة سمرين الذي حاول التسديد من حدود منطقة الجزاء (13).
- سدد بني هاني كرة أرضية زاحفة تصدى لها الفاخوري على دفعتين (13).
- سدد الحاج كرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء لم تعرف طريق المرمى (26).
- تسلم الحاج كرة على الزاوية اليمنى وسددها هوائية مرت بجانب المرمى (30).
- مر بني هاني من دفاعات الوحدات ووضع الكرة من فوق الفاخوري ابتعدت عن الخشبات الثلاث (34).
- أخطأ أبو ليلى في تشتيت الكرة، ليستقبلها سمرين ويراوغ المدافع الروسان، قبل أن يسددها بضعف أبعدها أبو ليلى لركنية (41).
- سدد شوكت من خارج منطقة الجزاء التقطها أبو ليلى باقتدار (45+2).
- أبعد عفانة كرة من خط المرمى بعد مقصية مميزة عبر مرضي (66).
- تصدى أبو ليلى ببراعة لتسديدة سمرين القوية وأبعدها لركنية (77).
- عاد عفانة وأبعد كرة من خط المرمى بعد تسديدة زاحفة من أبو جلبوش (79).
- تصدى الفاخوري لتسديدتين قويتين من أبو جلبوش ومرضي (86).
نجم اللقاء
استحق لاعب الحسين إربد أدهم القرشي تسميته نجما للمواجهة، بعد المستوى المميز الذي قدمه على الصعيدين الهجومي والدفاعي، إضافة إلى تسجيله هدف الافتتاح في المباراة.
شذرات وكواليس
- رفض لاعب الحسين إربد أدهم القرشي الاحتفال بالهدف الذي سجله بمرمى فريقه الأم، حيث يعتبر الهدف الأول له بمرمى الوحدات في مسيرته والأول له في الموسم الحالي.
- ظهرت أرضية ستاد الحسن بصورة سيئة، حيث عانى اللاعبون من سوء تمرير الكرة في لقطات عديدة، كما تسببت الأرضية في وقوع اللاعبين مرات عدة، رغم إغلاقه مؤخرا لمدة أكثر من شهر بسبب الصيانة.
- تساءلت جماهير الوحدات عن سبب غياب مهاجم الفريق بهاء فيصل عن كشف المباراة، حيث اختلفت الروايات بين تعرضه لإصابة بسيطة قبل الحضور للملعب، إلى جانب استبعاده بقرار فني من المدرب.
- نجح الحسين إربد بتسجيل نتيجة إيجابية للمباراة الرابعة على التوالي في مواجهاته أمام الوحدات، بعد فوزين وتعادل في 3 مباريات سابقة.
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