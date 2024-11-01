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ثلاثية تاريخية للحسين أمام الوحدات تبقيه بصدارة المحترفين

11/1/2024 2:50:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- ألحق فريق الحسين إربد الهزيمة الأولى بنظيره الوحدات في الموسم الحالي، بتغلبه عليه بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد الحسن الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف الحسين إربد في اللقاء كل من أدهم القرشي (16)، عارف الحاج (50)، ويوسف أبو جلبوش“صيصا” (79)، فيما سجل هدف الوحدات الوحيد إبراهيم صبرة (21).
ونجح الحسين إربد بتسجيل 3 أهداف في مرمى الوحدات ببطولة الدوري للمرة الأولى في القرن الحالي، ما أبقاه بصدارة دوري المحترفين برصيد 22 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الوحدات عند 17 نقطة.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثالثة لحساب الجولة التاسعة، والتي جمعت شباب العقبة وشباب الأردن على ملعب العقبة، فيما فاز مغير السرحان على معان بثلاثة أهداف لهدف في افتتاحية الجولة.
الحسين إربد 3 الوحدات 1
 الحسين إربد: يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب“ديارا”، علي حجبي، رجائي عايد (أحمد ثائر)، عبد الجليل أجاغون (محمد الداود)، محمود مرضي (سيف الدين درويش)، يوسف أبو جلبوش“صيصا” (إحسان حداد)، عارف الحاج ورزق بني هاني (عبد الله العطار).
المدير الفني: جواو موتا.
الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج (صالح راتب)، دانيال عفانة، شوقي القزعة (مصطفى كمال)، مروان إفلاح (أوسينو سيزار)، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، عامر جاموس (ألان أكونو)، مهند سمرين (محمد موالي) وإبراهيم صبرة.
المدير الفني: رأفت علي.
الحكام: قاسم الحاتمي (سلطنة عُمان)، أبو بكر العامري (سلطنة عُمان)، حامد الغافري (سلطنة عُمان)، خالد شقصي (سلطنة عُمان).
الإنذارات: عبد الله الفاخوري (الوحدات) محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش (الحسين)
سيناريو الأهداف
- مرر لاعب الحسين إربد عارف الحاج كرة لزميله الظهير الأيمن أدهم القرشي، الذي تقدم لمنطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الزاوية البعيدة لمرمى الوحدات (16).
- نفذ لاعب الوحدات فراس شلباية ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة تصدى لها أبو ليلى، لتتهادى أمام المهاجم إبراهيم صبرة الذي وضعها برأسه في الشباك (21).
- نفذ لاعب الحسين إربد عارف الحاج ركلة الجزاء الذي تحصل عليها زميله بني هاني بعد إعاقته من حارس المرمى، ليسددها على يسار المرمى بنجاح (50).
- مرر لاعب الحسين إربد رجائي عايد كرة برأسه لزميله يوسف أبو جلبوش، الذي تسلمها بهدوء ووضعها بإتقان من خارج منطقة الجزاء على يمين المرمى عجز الفاخوري بالتصدي لها (79).
فرص المباراة
 - أنقذ أبو ليلى مرمى الحسين من محاولة سمرين الذي حاول التسديد من حدود منطقة الجزاء (13).
- سدد بني هاني كرة أرضية زاحفة تصدى لها الفاخوري على دفعتين (13).
- سدد الحاج كرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء لم تعرف طريق المرمى (26).
- تسلم الحاج كرة على الزاوية اليمنى وسددها هوائية مرت بجانب المرمى (30).
- مر بني هاني من دفاعات الوحدات ووضع الكرة من فوق الفاخوري ابتعدت عن الخشبات الثلاث (34).
- أخطأ أبو ليلى في تشتيت الكرة، ليستقبلها سمرين ويراوغ المدافع الروسان، قبل أن يسددها بضعف أبعدها أبو ليلى لركنية (41).
- سدد شوكت من خارج منطقة الجزاء التقطها أبو ليلى باقتدار (45+2).
- أبعد عفانة كرة من خط المرمى بعد مقصية مميزة عبر مرضي (66).
- تصدى أبو ليلى ببراعة لتسديدة سمرين القوية وأبعدها لركنية (77).
- عاد عفانة وأبعد كرة من خط المرمى بعد تسديدة زاحفة من أبو جلبوش (79).
- تصدى الفاخوري لتسديدتين قويتين من أبو جلبوش ومرضي (86).
نجم اللقاء
استحق لاعب الحسين إربد أدهم القرشي تسميته نجما للمواجهة، بعد المستوى المميز الذي قدمه على الصعيدين الهجومي والدفاعي، إضافة إلى تسجيله هدف الافتتاح في المباراة.
شذرات وكواليس
- رفض لاعب الحسين إربد أدهم القرشي الاحتفال بالهدف الذي سجله بمرمى فريقه الأم، حيث يعتبر الهدف الأول له بمرمى الوحدات في مسيرته والأول له في الموسم الحالي.
- ظهرت أرضية ستاد الحسن بصورة سيئة، حيث عانى اللاعبون من سوء تمرير الكرة في لقطات عديدة، كما تسببت الأرضية في وقوع اللاعبين مرات عدة، رغم إغلاقه مؤخرا لمدة أكثر من شهر بسبب الصيانة.
- تساءلت جماهير الوحدات عن سبب غياب مهاجم الفريق بهاء فيصل عن كشف المباراة، حيث اختلفت الروايات بين تعرضه لإصابة بسيطة قبل الحضور للملعب، إلى جانب استبعاده بقرار فني من المدرب.
- نجح الحسين إربد بتسجيل نتيجة إيجابية للمباراة الرابعة على التوالي في مواجهاته أمام الوحدات، بعد فوزين وتعادل في 3 مباريات سابقة.

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