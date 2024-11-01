التحدث بلغتين قد يحميك من ألزهايمر

كشفت دراسة كندية حديثة أن قدرتك على التحدث بلغتين قد يحميك من مرض ألزهايمر.

وأجرى الدراسة باحثون من كونكورديا في كندا ونُشرت في مجلة "ازدواجية اللغة: اللغة والإدراك" (Bilingualism: Language and Cognition)، وكتب عنها موقع "يوريك ألرت" (EurekAlert).



من المعروف سابقا أن التحدث بلغتين أو ازدواجية اللغة له فوائد إدراكية عديدة، خاصة عند كبار السن، إلا أن هذه الدراسة الجديدة كشفت أن ازدواجية اللغة تساعد في تأخير ظهور مرض ألزهايمر لمدة تصل إلى 5 سنوات مقارنة بالبالغين الذين يتحدثون لغة واحدة، ولذلك يعتبر تعلم اللغات أحد الأنماط الحياتية التي قد تزيد من مرونة الدماغ مع تقدمنا في العمر.



قام الباحثون في هذه الدراسة بمقارنة خصائص الدماغ لدى كبار السن من أحاديي اللغة وثنائيي اللغة ضمن عدة مجموعات، تضمنت إحدى هذه المجموعات مشاركين يتمتعون بوظائف إدراكية طبيعية، في حين شملت مجموعة أخرى أفرادا معرضين لخطر الإصابة بالتدهور الإدراكي الذاتي أو الضعف الإدراكي البسيط، أما المجموعة الأخيرة فقد شملت أفرادا تم تشخيصهم بمرض ألزهايمر بالفعل.



استخدم الباحثون المشرفون على هذه الدراسة التصوير العصبي في فحص مرونة الدماغ في المناطق المرتبطة باللغة والشيخوخة.



أظهرت نتائج الدراسة أن الحصين أو لدى المشاركين ثنائيي اللغة المصابين بمرض ألزهايمر كان أكبر بشكل ملحوظ مقارنة بمرضى ألزهايمر الذين يتحدثون لغة واحدة، وذلك ضمن فئة من المصابين بمرض ألزهايمر يتطابقون في العمر والتعليم والوظائف الإدراكية والذاكرة.



وتقول المؤلفة الرئيسية للدراسة، كريستينا كولتر "كانت كمية المادة الدماغية أكبر في منطقة الحصين (Hippocampus)، التي تعتبر المنطقة الرئيسية في الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة، لدى المشاركين ثنائيي اللغة المصابين، والتي تتأثر بشدة بمرض ألزهايمر".



كما وجدت الدراسة أن هناك ضمورا في حجم الحصين لدى الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالضعف الإدراكي البسيط وكذلك لدى مرضى ألزهايمر الذين يتحدثون بلغة واحدة، بينما لم يطرأ أي تغيير على حجم الحصين لدى ثنائيي اللغة المصابين بمرض ألزهايمر عبر كل مراحل تطور المرض.



وتضيف الدكتورة کولتر "كان حجم الدماغ في المنطقة المرتبطة بمرض ألزهايمر متساويا بين كبار السن الأصحاء، والأفراد المعرضين لحالتي الخطر، ومجموعة مرض ألزهايمر لدى المشاركين ثنائيي اللغة". "وهذا يشير إلى أنه قد يكون هناك نوع من أنواع الحفاظ على صحة الدماغ (Brain maintenance) مرتبط بازدواجية اللغة".



مرونة الدماغ

يشير مفهوم "مرونة الدماغ" (Brain resilience) إلى قدرة الدماغ على التكيف مع التغيرات المصاحبة للشيخوخة، وتتألف من 3 عناصر أساسية: الحفاظ على صحة الدماغ، والاحتياطي الدماغي، والاحتياطي الإدراكي.





فالحفاظ على صحة الدماغ (Brain maintenance): هي القدرة المستمرة على الحفاظ على شكل الدماغ ووظيفته مع تقدم العمر، ويعتقد أن التحفيز الذهني، مثل ممارسة لغتين، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم الجيد، جميعها تساعد في حماية الدماغ من التدهور.



أما الاحتياطي الدماغي (Brain reserve): فهو يشير إلى حجم وبنية الدماغ، فالأدمغة التي تتمتع باحتياطي أكبر يمكنها الحفاظ على وظائفها الطبيعية بفضل زيادة حجمها أو زيادة كمية المادة الدماغية فيها، حتى عند تعرضها للتلف أو الضمور الناتج عن الشيخوخة، بما في ذلك الإصابة بالأمراض مثل مرض ألزهايمر.



في حين يشير الاحتياطي الإدراكي (Cognitive reserve): إلى قدرة الدماغ على استخدام مسارات بديلة للحفاظ على وظائفه، حتى عند تعرضه للتلف أو الانكماش المرتبط بالشيخوخة، وتتمكن الأدمغة التي تمتلك احتياطيا إدراكيا أكبر من الاعتماد على أجزاء غير معتادة من الدماغ للقيام بوظائف معينة، مثل اللغة أو الذاكرة، وذلك بفضل المرونة الإدراكية التي تتراكم على مدار الحياة.



إلا أن الدكتورة كولتر توضح أنهم لم يجدوا أي احتياطي دماغي في المناطق المسؤولة عن اللغة من الدماغ، كما أنهم لم يجدوا أي احتياطي إدراكي في المناطق المرتبطة بمرض ألزهايمر لدى الأشخاص ثنائيي اللغة.



وتقول الدكتورة ناتالي فيليبس في تعليقها على أهمية هذه الدراسة -وهي أستاذة في قسم علم النفس في جامعة كونكورديا ومشاركة في كتابة الدراسة- إن "التحدث بأكثر من لغة هو إحدى الطرق العديدة التي تسهم في زيادة النشاط الذهني والاجتماعي، مما يعزز صحة الدماغ".



وتضيف "كانت هذه الدراسة فريدة من نوعها لأنها تمكنت من دراسة التأثير المحتمل لممارسة أكثر من لغة على بنية الدماغ لدى عديد من الفئات، بدءا بالأشخاص الذين يتمتعون بصحة عقلية طبيعية، مرورا بأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وصولا إلى المصابين بألزهايمر بالفعل".





التدهور المعرفي الذاتي

وفقا لمجلة أبحاث وعلاج ألزهايمر، يعرف التدهور المعرفي الذاتي (Subjective Cognitive Decline) بأنه شعور الفرد بوجود انخفاض في قدراته الإدراكية -يظهر ذلك غالبا في ضعف الذاكرة- رغم تمتعه بإدراك طبيعي، ويعد هذا التدهور شائعا بشكل متزايد بين كبار السن، حيث تشير الدراسات إلى انتشاره بنسبة تتراوح بين 50-60% بينهم، ويعرف عن التدهور المعرفي الذاتي دوره في التنبؤ بتطور اضطرابات الإدراك العصبية لاحقا.



في الآونة الأخيرة، تم اقتراح التدهور المعرفي الذاتي كأحد المؤشرات المفيدة في تشخيص الاضطرابات الإدراكية العصبية المبكرة، وقد اعتمدت معايير البحث الصادرة عن المعهد الوطني للشيخوخة وجمعية ألزهايمر لعام 2018 هذا التدهور كمرحلة انتقالية بين الإدراك الطبيعي وبداية الاضطرابات الإدراكية العصبية.



الضعف الإدراكي البسيط

أما الضعف الإدراكي البسيط (Mild Cognitive Impairment) فهي حالة يعاني فيها الأشخاص من مشاكل في الذاكرة أو التفكير أكثر من الأشخاص الآخرين في نفس أعمارهم، إلا أن أعراض الضعف الإدراكي البسيط ليست شديدة مثل تلك المرتبطة بمرض ألزهايمر أو الخرف، حيث إن الأشخاص الذين يعانون من الضعف الإدراكي البسيط غالبا ما يتمكنون من الاعتناء بأنفسهم والقيام بأنشطتهم اليومية بشكل طبيعي.



يعد الضعف الإدراكي البسيط علامة مبكرة على احتمال الإصابة بمرض قد يتطور في النهاية إلى خرف، ولكنه لا يُعد خرفا بحد ذاته، وقد تنجم هذه الحالة عن مشكلات صحية أخرى، مثل اضطرابات النوم أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية. الجزيرة

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