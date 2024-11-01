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العقد النفسية: الوعي بها خطوة أساسية نحو الشفاء

11/1/2024 2:50:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان - يشعر الإنسان أحيانا بوجود شيء عميق في نفسه يؤثر بشكل مستمر على سلوكه وأفكاره، سواء كان ذلك رغبة في التفوق، أو خوفا من الرفض، أو إحساسا بوجود نقص داخلي. قد تكون هذه المشاعر ناتجة عن عقد نفسية لا يدرك البعض أنها حاضرة في أعماقهم.
ومن جهة أخرى، فإن معرفة هذه العقد النفسية وفهمها يمكن أن يساعد الفرد في التعامل معها بطرق صحية وبناءة. فالوصول إلى الشفاء يبدأ بالوعي والتفهم، والأهم هو إدراك أسباب هذه العقد وطريقة التعامل معها.
تلعب العقد النفسية دورا كبيرا في حياة الفرد، وتؤثر بشكل ملموس على حياته اليومية. وبين عقدة الضحية، والخوف من الرفض، والرغبة في التفوق، والشعور بالنقص، وغيرها من العقد التي يمر بها البعض، يبقى السؤال: هل يستطيع الإنسان التعامل معها بطريقة صحية وبناءة؟
يذكر يوسف (33 عاما) أنه لم يكن راضيا عن نفسه سابقا، إذ كان يعتقد دائما أن جميع من حوله أفضل منه. في البداية، لم يكن يدرك أنه يعاني من عقدة النقص، معترفا بأنه لم يعرف كيف يتعامل مع هذا الشعور الذي سيطر عليه وأثر على حياته اليومية وعلاقاته.
يشير يوسف إلى أنه كان دائما في سباق لتحقيق الرضا عن نفسه والشعور بقيمة ذاته. وعلى الرغم من النجاحات التي حققها في حياته العملية، كان يشعر بالدونية مقارنة بمن حوله، ويقول: "كنت دائماً غير راض عن نفسي وأشعر أن جميع من حولي أفضل مني".
يوضح يوسف أنه كلما تعاظم هذا الشعور بداخله، شعر بحاجة ملحة لفهمه والتخلص منه. وهنا توجه إلى اختصاصي نفسي، فسر له هذا الإحساس وأخبره بأنه يعاني من عقدة النقص. وعندما شرح له الاختصاصي المزيد عن هذه العقدة، أدرك يوسف حقيقتها، وطلب منه إرشاده إلى طرق للتعامل معها بحيث لا تؤثر سلباً على حياته ونجاحاته.
وبالفعل، تمكن يوسف من ذلك؛ إذ أصبح متصالحا مع نفسه ويقدر ذاته وإنجازاته، من دون أن يسمح لعقدة النقص أن تؤثر على شعوره أو تتحكم به.
أما عرين (27 عاماً)، فتدرك تماما أنها تعاني من عقدة الضحية، موضحة أنها ترى نفسها ضحية في كل موقف أو مشكلة تواجهها، مما يجعلها بحاجة إلى الكثير من التعاطف والاهتمام من المحيطين بها.
ووفق عرين، فإنها اعتادت تضخيم المشكلات التي تمر بها، حيث تعتبر حتى أصغر المضايقات بمثابة نهاية العالم. إضافة إلى ذلك، تشعر بالعجز وعدم القدرة على التعامل مع المواقف الصعبة، مما ولد لديها إحساسا بوجود شيء بداخلها، ودفعها للبحث والتعمق أكثر في فهم حالتها وطبيعتها.
تؤكد عرين أنها تدرك تماما ما تعاني منه، وتحاول التكيف مع هذه العقدة ودراستها للحد من تأثيرها السلبي عليها. فهي تسعى للتخلص من الجانب المؤذي لها، الذي يؤثر على صحتها النفسية.
ومن الجانب النفسي، أوضح الدكتور باسل الحمد أن الشعور بوجود ذات أخرى أو عقل آخر يقرر عنا، أو أننا نقوم بتصرفات وأقوال لا ندرك معناها وأسبابها، يعود إلى بنية اللاشعور المتكونة لدى كل إنسان، ولا تقتصر على العقد النفسية سواء أكانت واعية أم غير واعية.
ويبين الحمد أن شخصا ما قد يقول: "لدي عقدة من الأمر الفلاني"، فهو يدرك أن هذا الأمر يسبب له مشكلة ويعجز عن التعامل معه. قد يكون على علم بالأسباب، ولكنه لا يرغب في تغيير طريقة تعامله مع هذا الأمر. هذا الشخص، وفق التحليل النفسي، واعٍ بالعقدة أو يظن أنه واعٍ بها، أو بظاهرها، إلا أن المشكلة قد تكون مرتبطة بعقدة أخرى لا يمكن إدراكها.
وفقاً لذلك، يعرف الحمد العقدة بأنها مسألة أو مشكلة حياتية لا يستطيع الإنسان التعامل معها، وتنشأ نتيجة صدمة نفسية محددة أو تراكم خبرات نفسية سلبية مرتبطة بسبب معين.
ووفق الحمد، فإن العقد النفسية تتكون نتيجة الألم النفسي المصاحب لتجربة معينة، وقد يكون هذا الألم ناتجاً عن تجربة صادمة واحدة شديدة. فعلى سبيل المثال، قد يتعرض الفرد لحادث سيارة لمرة واحدة، مما يؤدي إلى تشكل "عقدة" لديه تجاه قيادة السيارات، فيمتنع عن قيادتها تماما.
وقد تتشكل العقدة نتيجة خبرات صدمية سلبية لكنها ليست شديدة، وإنما ممتدة لفترة طويلة. على سبيل المثال، قد تشعر فتاة ما بـ"عقدة" تجاه الزواج ولا ترغب فيه، بسبب تجارب سلبية اختبرتها في علاقاتها. ورغم أن هذه العلاقات قد لا تكون صادمة أو تتسم بالعدوانية، إلا أنها أسهمت في تشكيل عقدة لديها تجاه الزواج.
ويشير الحمد إلى أنه من المهم فهم أن أهم عقدة في تاريخ العلاج النفسي تعرف بـ"عقدة أوديب" أو "الموقف الأوديبي"، حيث يمر الأطفال بتجربة تتعلق بالواقع وبالعلاقة مع الوالدين خلال مرحلة النمو الأولى. وبناء على هذه التجربة، تتشكل لديهم هذه العقدة.
وينوه الحمد إلى أنه إذا كانت العلاقة مع الأبوين صحية ولم يكن الطفل موضعا للخلافات والصراعات اللاشعورية لعقد الوالدين ومر من الفترة بسلام، تشكل لديه نمو طبيعي يمكنه من التعامل مع كلا الجنسين في حياته بشكل طبيعي.
أما إذا كان الموقف الأوديبي "معقداً" وصادما وإشكاليا، فإن تبعات ذلك ستكون صعبة في المستقبل، حيث سيعاد إنتاج هذه العقدة في مختلف العلاقات والمواقف، مثل العلاقات العاطفية، والعلاقات مع الزملاء، ورؤساء العمل، وحتى مع رموز السلطة.
ويؤكد الحمد ضرورة التعامل مع العقد النفسية من خلال البدء بالحديث عنها، ثم الاعتراف بوجودها، وبعد ذلك البحث في مكوناتها وتاريخ تشكلها عبر العلاج النفسي المناسب. ويقترح الحمد التحليل النفسي كمدخل فعال للتعامل مع العقد النفسية، خصوصاً تلك الناتجة عن الصدمات الطفولية.

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