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رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الطورة

11/1/2024 2:49:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، ثابت على مواقفه العربية والقومية

المتحدثون: الملك يقود مسيرة الوطن بحكمة واقتدار


أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مواقفه العربية والقومية، ماض في مسيرته التحديثية، رغم الأزمات والتحديات والحروب التي تمر بها المنطقة.

وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الجمعة، وفدا من أبناء عشيرة الطورة بلواء الشوبك بمحافظة معان، إن الأردن يشكل حالة نموذجية وفريدة في التعاطي مع الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وفي دفاعه عن قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتناول العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي مواقف الأردن الثابتة، وجهود جلالة الملك المتواصلة لنصرة ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يبذل جهودا دولية وإقليمية كبيرة ومكثفة، لوقف العدوان والجرائم والمجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأهل في غزة، والتأكيد على رفضه القاطع والحاسم لتهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أراضيهم.

وأضاف العيسوي أن الحراك الملكي، استنهض الضمير الإنساني، حيث بات الرأي العالمي يندد ويدين ويستنكر هذه المجازر البشعة، التي انتهكت جميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشيرا بهذا الصدد إلى مضامين الخطاب الملكي، الذي ألقاه جلالته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأوضح أن المواقف الملكية، تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، تمثل صوت العقل والحكمة، وجعلت من الأردن نموذجا للسلم والأمن والاستقرار، ومرجعية لما تمتلكه قيادته الهاشمية، من رؤية إستشرافية واقعية تجاه الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأكد العيسوي أن الأردن، وتجسيدا لواجبه الإنساني ورسالته النبيلة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وبتوجيهات ملكية مباشرة، مستمر بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة، ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية، بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية، نصرة ودعما للأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال العيسوي إن الأسرة الهاشمية، بقيادة عميد آل البيت الأطهار، جسدت بمواقفها الشجاعة، مواقف جميع الأردنيين إزاء ما يجري في غزة من قتل ودمار وتشريد وتجويع، لافتا إلى مشاركة جلالة الملك البطولية في عمليات الإنزال الجوي لمساعدات إغاثية وطبية للأشقاء في غزة، رغم كل المخاطر التي تواجه عمليات الإنزال في مثل هذه الظروف.

ولفت إلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، والمعنية بتركيب أطراف اصطناعية، لمن تعرضوا لبتر في الأطراف، وتستهدف مساعدة أكثر من (14) ألف مصاب، بينهم أطفال، إلى جانب تجهيز وإرسال مستشفى ميداني أردني "التوليد والخداج" في منطقة خان يونس.

وأشار، في هذا السياق، إلى الدور البارز لجلالة الملكة رانيا العبدالله وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المساندة للجهد الملكي، في إبراز صلابة الموقف الأردني، وكشف زيف السردية الإسرائيلية.

وأكد العيسوي أن مواقف الأردن، بقيادته الهاشمية، تجاه فلسطين وأهلها، ثابتة وراسخة وداعمة للشعب الفلسطيني في مساعيه لنيل حريته واستقلاله، وفي سعيه لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

من جهتهم، عبر المتحدثون، عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك الشجاعة، وجهوده المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتحذير من تبعات هذا العدوان والإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الشعب الفلسطيني على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأعربوا عن اعتزازهم بجهود ودور جلالة الملك في الدفاع عن فلسطين وأهلها، والتصدي للمشروع الصهيوني الرامي لتصفية القضية الفلسطينية، وسلخ فلسطين عن محيطها العربي والإسلامي.

وثمنوا الدور الإنساني المتواصل الذي يقوم به الأردن لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية، لدعم صمود الأشقاء والتخفيف من معاناتهم، وجهوده لضمان استدامة تدفق قوافل المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأشقاء في غزة، لمواجهة المأساة الإنسانية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وحيوا عاليا مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات على مختلف مناطق قطاع غزة، معتبرين أن هذه المشاركة تجسد حقيقة المواقف الأردنية الشجاعة والثابتة تجاه فلسطين وأهلها.

وأكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مستذكرين التضحيات التي قدمها الهاشميون على مر التاريخ في الدفاع عن فلسطين وأهلها.

كما أكدوا وقوفهم بكل قوة، خلف القيادة الهاشمية ودعم جميع مواقفها وجهودها للحفاظ على أمن واستقرار الأردن، ونصرة قضايا الأمة.

وقالوا " إننا على العهد ماضون مع قيادتنا الهاشمية، وأن مواقف وجهود جلالة الملك تجسد وتعبر عن مواقف جميع الأردنيين، وأن الأردن، بقيادته الهاشمية يحظى باحترام ومكانة دولية وإقليمية"

وثمنوا اهتمام جلالة الملك وسمو ولي العهد بقطاع الشباب، وتمكينهم وتفعيل دورهم، في مختلف المجالات، مشيرين، بهذا الصدد، إلى أهمية المبادرات الشبابية التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي تعزز وتؤكد الرؤى الملكية لمستقبل الشباب.

وقالوا إن الأردنيين يدركون حجم وخطورة التحديات المحيطة بالوطن، وتداعيات الأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين ثقتهم بقيادتهم الهاشمية الفذة، التي تقود مسيرة الوطن بكل حكمة واقتدار.

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