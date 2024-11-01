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أفعى الأناكوندا المرورية في عمّان

11/1/2024 2:49:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدكتور مراد الكلالدة | مستشار العمارة والتصميم الحضري
قدّم المستشار المكلّف من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بعطاء "إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والنموذج المالي والتصميم التفصيلي لمشروع تطوير طريق الملك عبد الله الثاني ابن الحسين" عرضًا مرئيًّا وصوتيًّا للحل المروري المقترح، والذي يتمثّل بإنشاء جسر فوق الشارع القائم.

تسنّى لي الاطلاع على الفيديو المتداول على الواتسآب بصفتي معماريًا ومستشارًا للتصميم الحضري ومتابعًا لقضايا النقل والمرور في الأردن. وما أقدمه من تعليق ليس سوى تفاعل نقدي مع الفكرة من أجل التحسين، والمساهمة في إطلاق حوار مجتمعي، نظرًا لأهمية هذا الطريق الذي يستخدمه حوالي 197 ألف مركبة يوميًا في كلا الاتجاهين، أي ما يعادل تقريبًا نصف مليون مواطن يوميًا.

أعلنت الحكومة السابقة برئاسة د. بشر الخصاونة قبل أيام من رحيلها عن نيتها إعداد دراسة جدوى اقتصادية ونموذج مالي لطريق مدفوع الأجر (Toll Road)، بحيث تثبت الدراسة الأولية الممولة حكوميًّا جدوى المشروع وقدرته على تحقيق عائد على الاستثمار (ROI)، مما يجذب المستثمرين لتنفيذه وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) مع حصة للحكومة في العوائد.

يتضمن العرض الذي شاهدناه تصميمًا أوليًّا للمشروع مع تقدير كلفة إجمالية قدرها 450 مليون دينار تشمل الكلفة الإنشائية، كلفة التحويلات والتحسينات المرورية، كلفة الاستملاكات ونقل الخدمات، وكلفة إنشاء 14 محطة للباص السريع، الذي لن يُخصص له مسار مستقل بل سيُدمج ضمن المسارب الأربعة في الاتجاهين.

نظرًا لدمج دراسة الجدوى الاقتصادية مع إعداد التصاميم التفصيلية للجسر، لم يتضح إن كانت نتائج الدراسة تتماشى مع رؤية الحكومة بعدم تحمل كلفة الإنشاء، وطرح المشروع كفرصة استثمارية. فهل أظهرت الدراسة أن المشروع جذاب للاستثمار، أم أنّه ضرورة كمرفق إنشائي لعمان وعلى الحكومة تحمّل تكلفته؟

بدون الدخول في التفاصيل الدقيقة، خاصة مع غياب الأرقام التفصيلية التي استند إليها الاستشاري، نجد أن الخطوات المقبلة التي أعلن عنها العرض تقضي بإنفاق حكومي لخمس سنوات، ما يعني أن الحكومة ستتحمل كلفة المشروع وتملكه، لكن السؤال يبقى: من سيتولى تشغيله؟

النموذج المالي، الذي يعد جزءًا من الدراسات، ليس متاحًا للجمهور، ولكن يبدو أن الحكومة ستتحمل تكلفة إنشاء الجسر. هذا يتيح لها أن تقرر، ويظل أمامها خياران: إما أن تُهدي الجسر للأردنيين كمرفق عام دون رسوم استخدام كغيره من الطرق، أو أن تفكر بتشغيله كطريق مدفوع الأجر كما أعلنت سابقًا. وفي حال فرضت رسومًا بقيمة 90 قرشًا للدخول، فإن الإيرادات المتوقعة، مع افتراض استخدام نصف عدد المركبات الحالي للجسر، ستصل إلى حوالي 33 مليون دينار سنويًّا، مما يعني إمكانية استرداد الكلفة خلال 14 سنة تقريبًا، وهي فترة قد تُشجّع المستثمرين لو كانت التكلفة التقديرية دقيقة. فَلِمَ تم العدول عن خيار البناء والتشغيل ونقل الملكية من قِبَل القطاع الخاص؟

لقد حاولنا إقناع الحكومة بالعدول عن خيار الجسر المزمع تنفيذه فوق شارع المدينة الطبية، ونصحناها بتطوير طريق دائري غربي يربط بين عين الباشا ومرج الحمام كبديل أول. كما طوّرنا بديلاً آخر يعتمد على فكرة النفق تحت الطريق بين صويلح والدوار الثامن ليشمل مسارًا للقطار الخفيف (Light Rail) مع محطات تربط شبكة الأنفاق. إلا أن الحكومة تبدو ماضية في تنفيذ المشروع بدون دراسة البدائل أو المفاضلة بينها، ودون مشاركة مجتمعية حتى ولو على طريقة "شاورهم وخالفهم."

ما شاهدته في الفيديو يتناقض مع النهج العالمي الذي يعتمد على نقل حركة النقل العام إلى مستوى تحت الأرض ضمن شبكة قابلة للتوسع، بحيث يتم الوصول إلى المستويات السفلية عبر أدراج، مما يفسح المجال لاستخدام المساحة العلوية كفراغات عامة وحدائق.

ما شاهدته أشبه بأفعى الأناكوندا المرعبة، تمتد فوق شوارع عمّان وتغلق الطريق أمام أي أمل في تطوير نظام نقل حضري متقدم، ليصبح بذلك المشروع، وبشكل غير مباشر، نهاية أي فرصة مستقبلية لإنشاء شبكة مترو تلبي احتياجات النمو الحضري في العاصمة. وأمام إصرار الحكومة على تنفيذ المشروع، نجد أنفسنا مغيبين عن المشهد، ولا نجرؤ حتى على مشاركة الفيديو الذي شاهدناه خوفًا من العواقب الوخيمة، في عمر يصعب فيه علينا تحمّل تبعات دخول السجن بسبب رأي أو نقد معماري.

وفي الختام، نؤكد على أن المجال لا يزال مفتوحًا لإطلاق حوار مجتمعي يشمل الحكومة والنقابات والخبراء لبحث الأثر المروري والحضري والمعماري المتوقع لهذا المشروع، وذلك عملاً بإعلان عمّان الذي صدر بالأمس في ختام مؤتمر الدراية الإعلامية والمعلوماتية 2024، فهل يتسع صدر الدكتور جعفر حسان لذلك؟

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