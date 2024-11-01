أفعى الأناكوندا المرورية في عمّان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الدكتور مراد الكلالدة | مستشار العمارة والتصميم الحضري
قدّم المستشار المكلّف من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بعطاء "إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والنموذج المالي والتصميم التفصيلي لمشروع تطوير طريق الملك عبد الله الثاني ابن الحسين" عرضًا مرئيًّا وصوتيًّا للحل المروري المقترح، والذي يتمثّل بإنشاء جسر فوق الشارع القائم.
تسنّى لي الاطلاع على الفيديو المتداول على الواتسآب بصفتي معماريًا ومستشارًا للتصميم الحضري ومتابعًا لقضايا النقل والمرور في الأردن. وما أقدمه من تعليق ليس سوى تفاعل نقدي مع الفكرة من أجل التحسين، والمساهمة في إطلاق حوار مجتمعي، نظرًا لأهمية هذا الطريق الذي يستخدمه حوالي 197 ألف مركبة يوميًا في كلا الاتجاهين، أي ما يعادل تقريبًا نصف مليون مواطن يوميًا.
أعلنت الحكومة السابقة برئاسة د. بشر الخصاونة قبل أيام من رحيلها عن نيتها إعداد دراسة جدوى اقتصادية ونموذج مالي لطريق مدفوع الأجر (Toll Road)، بحيث تثبت الدراسة الأولية الممولة حكوميًّا جدوى المشروع وقدرته على تحقيق عائد على الاستثمار (ROI)، مما يجذب المستثمرين لتنفيذه وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) مع حصة للحكومة في العوائد.
يتضمن العرض الذي شاهدناه تصميمًا أوليًّا للمشروع مع تقدير كلفة إجمالية قدرها 450 مليون دينار تشمل الكلفة الإنشائية، كلفة التحويلات والتحسينات المرورية، كلفة الاستملاكات ونقل الخدمات، وكلفة إنشاء 14 محطة للباص السريع، الذي لن يُخصص له مسار مستقل بل سيُدمج ضمن المسارب الأربعة في الاتجاهين.
نظرًا لدمج دراسة الجدوى الاقتصادية مع إعداد التصاميم التفصيلية للجسر، لم يتضح إن كانت نتائج الدراسة تتماشى مع رؤية الحكومة بعدم تحمل كلفة الإنشاء، وطرح المشروع كفرصة استثمارية. فهل أظهرت الدراسة أن المشروع جذاب للاستثمار، أم أنّه ضرورة كمرفق إنشائي لعمان وعلى الحكومة تحمّل تكلفته؟
بدون الدخول في التفاصيل الدقيقة، خاصة مع غياب الأرقام التفصيلية التي استند إليها الاستشاري، نجد أن الخطوات المقبلة التي أعلن عنها العرض تقضي بإنفاق حكومي لخمس سنوات، ما يعني أن الحكومة ستتحمل كلفة المشروع وتملكه، لكن السؤال يبقى: من سيتولى تشغيله؟
النموذج المالي، الذي يعد جزءًا من الدراسات، ليس متاحًا للجمهور، ولكن يبدو أن الحكومة ستتحمل تكلفة إنشاء الجسر. هذا يتيح لها أن تقرر، ويظل أمامها خياران: إما أن تُهدي الجسر للأردنيين كمرفق عام دون رسوم استخدام كغيره من الطرق، أو أن تفكر بتشغيله كطريق مدفوع الأجر كما أعلنت سابقًا. وفي حال فرضت رسومًا بقيمة 90 قرشًا للدخول، فإن الإيرادات المتوقعة، مع افتراض استخدام نصف عدد المركبات الحالي للجسر، ستصل إلى حوالي 33 مليون دينار سنويًّا، مما يعني إمكانية استرداد الكلفة خلال 14 سنة تقريبًا، وهي فترة قد تُشجّع المستثمرين لو كانت التكلفة التقديرية دقيقة. فَلِمَ تم العدول عن خيار البناء والتشغيل ونقل الملكية من قِبَل القطاع الخاص؟
لقد حاولنا إقناع الحكومة بالعدول عن خيار الجسر المزمع تنفيذه فوق شارع المدينة الطبية، ونصحناها بتطوير طريق دائري غربي يربط بين عين الباشا ومرج الحمام كبديل أول. كما طوّرنا بديلاً آخر يعتمد على فكرة النفق تحت الطريق بين صويلح والدوار الثامن ليشمل مسارًا للقطار الخفيف (Light Rail) مع محطات تربط شبكة الأنفاق. إلا أن الحكومة تبدو ماضية في تنفيذ المشروع بدون دراسة البدائل أو المفاضلة بينها، ودون مشاركة مجتمعية حتى ولو على طريقة "شاورهم وخالفهم."
ما شاهدته في الفيديو يتناقض مع النهج العالمي الذي يعتمد على نقل حركة النقل العام إلى مستوى تحت الأرض ضمن شبكة قابلة للتوسع، بحيث يتم الوصول إلى المستويات السفلية عبر أدراج، مما يفسح المجال لاستخدام المساحة العلوية كفراغات عامة وحدائق.
ما شاهدته أشبه بأفعى الأناكوندا المرعبة، تمتد فوق شوارع عمّان وتغلق الطريق أمام أي أمل في تطوير نظام نقل حضري متقدم، ليصبح بذلك المشروع، وبشكل غير مباشر، نهاية أي فرصة مستقبلية لإنشاء شبكة مترو تلبي احتياجات النمو الحضري في العاصمة. وأمام إصرار الحكومة على تنفيذ المشروع، نجد أنفسنا مغيبين عن المشهد، ولا نجرؤ حتى على مشاركة الفيديو الذي شاهدناه خوفًا من العواقب الوخيمة، في عمر يصعب فيه علينا تحمّل تبعات دخول السجن بسبب رأي أو نقد معماري.
وفي الختام، نؤكد على أن المجال لا يزال مفتوحًا لإطلاق حوار مجتمعي يشمل الحكومة والنقابات والخبراء لبحث الأثر المروري والحضري والمعماري المتوقع لهذا المشروع، وذلك عملاً بإعلان عمّان الذي صدر بالأمس في ختام مؤتمر الدراية الإعلامية والمعلوماتية 2024، فهل يتسع صدر الدكتور جعفر حسان لذلك؟
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