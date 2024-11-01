الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الأولى

الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الأولى
التاريخ
11/1/2024 2:49:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد السبت، هو المتمم لشهر ربيع الثاني، وعليه يكون يوم بعد غد الأحد، هو غرة شهر جمادى الأولى للعام الهجري 1446. --(بترا)
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