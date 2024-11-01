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الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الأولى

11/1/2024 2:49:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد السبت، هو المتمم لشهر ربيع الثاني، وعليه يكون يوم بعد غد الأحد، هو غرة شهر جمادى الأولى للعام الهجري 1446. --(بترا)

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