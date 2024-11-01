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عدم الاستقرار الجوي مستمر وأمطار متوقعة السبت

11/1/2024 2:49:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- تكون الأجواء السبت غير مستقرة، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر في ساعات الصباح لفترة محدودة في البادية الشمالية الشرقية من المملكة وتدريجيا مع ساعات ما بعد العصر تزداد كميات الغيوم على الجزء الغربي من المملكة وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا، غائمة جزئيا في شمال ووسط المملكة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في أقصى شمال المملكة، ومع ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، وتكون الأجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
والاثنين، تكون الأجواء غائمة جزئيا في شمال ووسط المملكة، مع درجات حرارة لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.-(بترا)

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