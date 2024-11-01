عدم الاستقرار الجوي مستمر وأمطار متوقعة السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- تكون الأجواء السبت غير مستقرة، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر في ساعات الصباح لفترة محدودة في البادية الشمالية الشرقية من المملكة وتدريجيا مع ساعات ما بعد العصر تزداد كميات الغيوم على الجزء الغربي من المملكة وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا، غائمة جزئيا في شمال ووسط المملكة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في أقصى شمال المملكة، ومع ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، وتكون الأجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
والاثنين، تكون الأجواء غائمة جزئيا في شمال ووسط المملكة، مع درجات حرارة لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.-(بترا)
MENAFN01112024000072011014ID1108842485
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.