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هل يسهم تقييم نتائج الطلبة في تحسين التعليم؟

11/1/2024 2:49:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان – فيما تعتبر نتائج تقييم الطلبة الفردية والتراكمية على مستوى المدرسة أداة حيوية لتوجيه وتحسين عملية التعلم من خلال الاستفادة من هذه النتائج في تحديد نقاط القوة والضعف عند الطلبة، وتصميم خطط تعليمية تلبي احتياجاتهم المختلفة، أكد خبراء تربويون أن الاتجاهات الحديثة في التعليم تؤكد أن التقويم يعد موجها رئيسا لعملية تطوير التعليم.
وكانت وحدة جودة التعليم والمساءلة، نفذت 503 زيارات تقييمية، للوقوف على جودة الأداء في ضوء مؤشرات المدرسة الفاعلة الـ20، وضمن المجالات الأربعة (التعلم والتعليم، بيئة الطالب، المدرسة والمجتمع، القيادة والإدارة) بين 10 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي إلى 16 أيار (مايو) من العام الحالي.
وبينت نتائج تحليل تقارير الزيارات المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني مؤخرا، قوة في مستوى أداء هذه المدارس من حيث تركيز المدرسة على بناء قيم واتجاهات إيجابية عند الطلبة، وتمثيل طاقم المدرسة أنموذج قدوة للطلبة، وتوافر فرص للقيادة التشاركية للعاملين بالمدرسة، ونشر ثقافة التوقعات الإيجابية والعالية في مجتمع المدرسة، وتبني المدرسة منهجية اتصال مؤسسي.
وفي هذا السياق، أكد الخبير التربوي محمود المساد أن الاختبارات التقويمية التي يستجيب الطلبة إليها، لا تقوم بها المدرسة عشوائيا، بل هي جزء من عملية التقويم لها ما قبلها وما بعدها، إذ تقيم عمليات التعليم والتعلم التي تمت في فترة زمنية محددة، بمعنى أنها تهدف إلى الوقوف على مستوى تحقيق الطالب كفرد والطلبة كمجموعة والمدرسة بشكل عام لأهداف التعلم.
وبين المساد أن الجزء الأهم من عملية التقييم يتمثل بالتغذية الراجعة وبناء الخطط العلاجية لكافة المستويات، الطالب والصف والمدرسة، لافتا إلى أن التقييم الذي لا ينعكس بنتائجه على عمليات التعليم والتعلم بالتحسين، وتطوير الأداء، وبناء الخبرات، هو هدر للموارد، وتقصير رسمي بأداء الواجبات، يتطلب المساءلة.
وأشار إلى أن واقع الحال يقول بأن لكل مدرسة خطة تطويرية، تسعى بكل إمكاناتها إلى تنفيذها وفقا للآليات والأدوات والمبادرات التي حددتها في الخطة، وعمليات التقييم هي جزء مهم منها، يتم من خلال نتائجها التأكد من سلامة العمل، ومستوى تحقيق الأهداف، والاستمرار بعناصر القوة، والتعديل في عناصر الضعف على المستويات كافة.
وبين أن ما كشفته الدراسة التقييمية أن هناك 77 % من المدارس حصلت على مستوى أداء ضعيف ومتدن على المستوى الفردي والتراكمي في دعم تعلم الطلبة وفي تطوير أداء المدرسة، هذا يعني تعطيل جزئية التغذية الراجعة وبناء الخطط العلاجية القائمة على تحليل النتائج وعقد المقارنات.
ورأى أنه إذا أرادت الوزارة الإبقاء على الاستمرار بنظام التقويم القائم حالياً الذي يركز على الاختبارات المدرسية، والوطنية، والامتحان العام، وأن عليها تطبيق حلقات هذه العملية التقويمية بأبعادها كافة، منذ ما قبل التقويم من أساليب تعلم متنوعة تراعي قدرات الطلبة وسرعتهم في التعلم كأفراد متمايزين، وتطبيق أدوات التقويم المتنوعة الأنسب لكل شأن، والتغذية الراجعة التحليلية من أجل بناء الخطط العلاجية الفردية، والمدرسية.
أمّا إن أرادت تغيير هذا النظام الثقيل على الطلبة والأهالي، وتنسجم مع ما تنادي به من تعليم نوعي قائم على إكساب الطلبة مهارات التفكير والتفكير الإبداعي، فيُفضّل الأخذ بنظام التقويم العملي التطبيقي المتنوع الذي يُعدد نماذج التقويم التي يقابل كل منها أسلوب التعلم الخاص بمهارة التفكير أو بمهارة الابداع، وتكرار العمليات حتى الوصول لحالة الإتقان، بحسب المساد.
وشاطره الرأي، مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا د.محمد أبو غزلة الذي قال إن الاتجاهات الحديثة في التعليم تؤكد أن التقويم يعد موجها رئيسا لعملية تطوير التعليم، وخاصة في عملية التدريس التي يتم تقييمها بإستراتيجيات وأدوات تقويمية متعددة، وذلك بهدف تقديم تغذية راجعة مستمرة للقائمين على العملية التعليمية، ولمديري المدراس والمعلمين والطلبة والمشرفين من أجل توجيه التعلم لتحقيق مستوى عال من الأداء.
كما أن التقويم، بحسب أبو غزلة، يعزز أيضا من عمليتي التعلم والتعليم إذا تم فيه تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين المطلوبة، وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة في الخطط التطويرية للمدرسة والخطط الدراسية وأساليب التدريس التي يستخدمها المعلمون.
وبين أن ما كشفه التقرير يشير إلى غياب عنصر أساس من عناصر المنظومة التعليمية وهو تقويم التدريس والذي يشكل مدخلا أساسيا لعملية تطوير النظام التعليمي ككل، حيث كشف أن (77 %) من المدارس المزورة حققت مستويات أداء ضعيف ومتدنٍ في مؤشر استخدام نتائج تقييم الطلبة الفردية والتراكمية للمدرسة بفعالية في دعم تعلم الطلبة وخطة المدرسة التطويرية.
وأكد أبوغزلة أن تقويم التدريس وتحليل نتائجه على مستوى المدرسة يعد أداة حيوية لضمان جودة التعليم وتحقيق الأهداف التعليمية بصفته حلقة الوصل تربط بين المعلمين والطلاب فمن المهم للقائمين على النظام التعليمي والمدرسة والمعلمين والأسرة إدراك أهمية هذا التحليل.
وشدد على أهمية أن تعمل المدارس على تنويع فعاليات التدريس من التخطيط الدراسي إلى المحتوى التعليمي والممارسات التعليمية، وأدوات تقييمها لضمان جمع البيانات وتقديم تغذية راجعة حول أداء الطلبة وتفاعلهم التعليمي، وهذا من شأنه مساعدة المعلمين على تحسين ممارساتهم التدريسية، وتنويع أساليب وأدوات التقييم التي يستخدمونها في إجراء تقييم شامل للأداء والمهارات المتعلقة بالطلبة وقدراتهم، ورصد ومتابعة تقدمهم، كما يساعدهم في إجراء التعديلات اللازمة لتحسين الامتحانات والاختبارات المستقبلية.
وأوضح أن عملية تحليل نتائج تقويم التدريس ستساعد المدارس والمعلمين في توجيه الطلبة لتحمل المسؤولية تجاه تعلمهم، وتتيح للمدارس أيضا الحصول على ملاحظات وتقارير تحليلية عن أداءات الطلبة من المعلمين، والتي من شأنها المساهمة في تحسين الأداء الأكاديمي للمدرسة، والتي يمكنها من إعادة النظر وإجراء تعديلات على خططها الدراسية.
فضلا عن تقديم تغذية راجعة للقائمين على النظام التربوي لإعادة النظر في بعض السياسات والبرامج والإجراءات المتعلقة بتأليف المناهج لتحديث المحتوى التعليمي والمناهج لتلبية احتياجات الطلاب بشكل أفضل وزيادة دافعيتهم، وأيضا تزويدهم باحتياجات تدريب المعلمين لتحسين ممارسات التدريس وإدارة المواقف التعليمية في بيئة تعليمية فعالة ومتكاملة تتوفر فيها كل البرامج والأدوات التي تمكن المعلمين من عملية التحليل العلمي الدقيق والذي يساعد على اتخاذ قرارات رشيدة.
وتابع أن المقارنة والتحليل يساعدان في تحديد الاتجاهات والتغيرات واجراء المقارنات في أداء طلبة المدرسة وتحديد الفجوات، وتعزيز الشفافية، ويساهمان في بناء الثقة بين المعلمين وأولياء الأمور والمجتمع.
ونوه بأهمية تحليل المعلمين لنتائج تقويم امتحانات طلبتهم ومقارنتها بنتائجهم السابقة أو بالامتحانات الوطنية والدولية، والذي يأتي انطلاقا من أن العملية التعليمية في المدرسة يجب أن تكون مستمرة ومتكاملة ولا تتوقف عند أداء الطالب للامتحانات والحصول على النتائج فقط، بل يجب أن تستمر لمراحل متقدمة تتعلق بتحليل نتائج هذه الامتحانات والاختبارات بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات، والحصول على إجراءات تصحيحية وتوصيات للتطوير والتحسين.
واعتبر أن عملية تحليل نتائج امتحانات الطلبة تساعدهم في فهم المدرسين كل ما يتعلق بأداء طلبتهم وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين لكل طالب في الموضوعات الدراسية من خلال تقديم ملاحظات للطلبة عن تطورهم التعليمي وإرشادهم إلى الطرق التي تناسبهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم التعليمية، ومن هنا فإن على المعلمين ضرورة العمل على تقديم بيانات شاملة وتغذية راجعة عن مستوى أداءات الطلبة وتقدمهم التعليمي.
وشدد على ضرورة أن يعمل المعلمون على تنويع منهجيات وإستراتيجيات وأساليب وأدوات التقويم والتحليل لنتائج الطلبة حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات جميع فئات الطلبة، وبالتالي ضمان تحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة وفعالية، وتحسين ودعم منظومة التعليم وجودته وتحقيق أفضل النتائج، وتعزيز ثقافة التحليل في المدرسة، وتزويد أولياء الأمور عن طريق المدرسة بمعلومات قيمة حول الأداء الأكاديمي والاجتماعي لأبنائهم لتوفير الدعم التعليمي لهم.
ولضمان الاستفادة من قيام المدارس بعملية تحليل نتائج أداء طلبتها في الامتحانات والاختبارات الوطنية والدولية وإجراء المقارنات لها، فعلى القائمين على النظام التعليمي والمدارس تحديد الغايات لأهمية تحليل نتائج تقويم الطلبة محليا ودوليا، ووضع الخطط وتصميم برامج تدريبية للمعلمين حول كيفية تحليل بيانات نتائج التقويم المعتمدة على الأدلة، وتمكين المعلمين من القدرة على تفسيرها وتوظيفها.
بدوره، رأى الخبير التربوي عايش النوايسة أن عمليات تقييم الطلبة تهدف بشكل عام إلى تحسين أدائهم ومعالجة نقاط الضعف لديهم وتعزيز نقاط القوة من خلال مراجعة الإستراتيجيات والبرامج والمناهج وجميع أدوات التعلم وهي عملية مستمرة تواكب جميع المستجدات التي تتعلق بالعملية التربوية.
وأضاف النوايسة إن المعلم عادة ما يقوم في بداية العام الدراسي بإجراء اختبارات تشخيصية بغية التعرف على مستويات الطلبة وتصنيفهم بهدف تقديم مراعاة الفروق الفردية في التعليم بينهم، وتخطيط تعليم يناسب كل فئة حسب قدراتها وحاجاتها واهتماتها، ويقوم المعلم ببناء خطته السنوية والفصلية واليومية بناء على ذلك.
وأكد أن ما يربط بين عمليات التقويم التكويني اليومي أثناء سير الموقف الصفي ومستوى أداء الطلبة وما ينتج لاحقا من نتائج في الاختبارات التحصيلية الشهرية أو الفصلية أو ما قد يلجأ إليه المعلم من اختبارات الطلبة للتأكد من سيره في الاتجاه الصحيح، وبما ينعكس إيجاباً على تعلم وتعليم الطلبة وتحسين أدائهم.
وأشار إلى أن المدرسة عادة ما تجري مراجعة شهرية لنتائج الطلبة ومناقشتها مع المعلمين وأولياء الأمور لتصحيح أو تعزيز مسار الطلبة التعليمي، وهذه البيانات ذاتها مصدر مهم للمدرسة لاستخدامها في بناء خطتها التطويرية، من خلال تصنيفها واختيار أولويات التطوير وتضمينها خطتها الإجرائية بما ينعكس إيجابا على تعلم وتعليم الطلبة.

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