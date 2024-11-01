هل يسهم تقييم نتائج الطلبة في تحسين التعليم؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان – فيما تعتبر نتائج تقييم الطلبة الفردية والتراكمية على مستوى المدرسة
أداة حيوية لتوجيه وتحسين عملية التعلم من خلال الاستفادة من هذه النتائج في تحديد نقاط القوة والضعف عند الطلبة، وتصميم خطط تعليمية تلبي احتياجاتهم المختلفة، أكد خبراء تربويون أن الاتجاهات الحديثة في التعليم
تؤكد أن التقويم يعد موجها رئيسا لعملية تطوير التعليم.
وكانت وحدة جودة التعليم والمساءلة، نفذت 503 زيارات تقييمية، للوقوف على جودة الأداء في ضوء مؤشرات المدرسة الفاعلة الـ20، وضمن المجالات الأربعة (التعلم والتعليم، بيئة الطالب، المدرسة والمجتمع، القيادة والإدارة) بين 10 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي إلى 16 أيار (مايو) من العام الحالي.
وبينت نتائج تحليل تقارير الزيارات المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني مؤخرا، قوة في مستوى أداء هذه المدارس من حيث تركيز المدرسة على بناء قيم واتجاهات إيجابية عند الطلبة، وتمثيل طاقم المدرسة أنموذج قدوة للطلبة، وتوافر فرص للقيادة التشاركية للعاملين بالمدرسة، ونشر ثقافة التوقعات الإيجابية والعالية في مجتمع المدرسة، وتبني المدرسة منهجية اتصال مؤسسي.
وفي هذا السياق، أكد الخبير التربوي محمود المساد أن الاختبارات التقويمية التي يستجيب الطلبة إليها، لا تقوم بها المدرسة عشوائيا، بل هي جزء من عملية التقويم لها ما قبلها وما بعدها، إذ تقيم عمليات التعليم والتعلم التي تمت في فترة زمنية محددة، بمعنى أنها تهدف إلى الوقوف على مستوى تحقيق الطالب كفرد والطلبة كمجموعة والمدرسة بشكل عام لأهداف التعلم.
وبين المساد أن الجزء الأهم من عملية التقييم يتمثل بالتغذية الراجعة وبناء الخطط العلاجية لكافة المستويات، الطالب والصف والمدرسة، لافتا إلى أن التقييم الذي لا ينعكس بنتائجه على عمليات التعليم والتعلم بالتحسين، وتطوير الأداء، وبناء الخبرات، هو هدر للموارد، وتقصير رسمي بأداء الواجبات، يتطلب المساءلة.
وأشار إلى أن واقع الحال يقول بأن لكل مدرسة خطة تطويرية، تسعى بكل إمكاناتها إلى تنفيذها وفقا للآليات والأدوات والمبادرات التي حددتها في الخطة، وعمليات التقييم هي جزء مهم منها، يتم من خلال نتائجها التأكد من سلامة العمل، ومستوى تحقيق الأهداف، والاستمرار بعناصر القوة، والتعديل في عناصر الضعف على المستويات كافة.
وبين أن ما كشفته الدراسة التقييمية أن هناك 77 % من المدارس حصلت على مستوى أداء ضعيف ومتدن على المستوى الفردي والتراكمي في دعم تعلم الطلبة وفي تطوير أداء المدرسة، هذا يعني تعطيل جزئية التغذية الراجعة وبناء الخطط العلاجية القائمة على تحليل النتائج وعقد المقارنات.
ورأى أنه إذا أرادت الوزارة الإبقاء على الاستمرار بنظام التقويم القائم حالياً الذي يركز على الاختبارات المدرسية، والوطنية، والامتحان العام، وأن عليها تطبيق حلقات هذه العملية التقويمية بأبعادها كافة، منذ ما قبل التقويم من أساليب تعلم متنوعة تراعي قدرات الطلبة وسرعتهم في التعلم كأفراد متمايزين، وتطبيق أدوات التقويم المتنوعة الأنسب لكل شأن، والتغذية الراجعة التحليلية من أجل بناء الخطط العلاجية الفردية، والمدرسية.
أمّا إن أرادت تغيير هذا النظام الثقيل على الطلبة والأهالي، وتنسجم مع ما تنادي به من تعليم نوعي قائم على إكساب الطلبة مهارات التفكير والتفكير الإبداعي، فيُفضّل الأخذ بنظام التقويم العملي التطبيقي المتنوع الذي يُعدد نماذج التقويم التي يقابل كل منها أسلوب التعلم الخاص بمهارة التفكير أو بمهارة الابداع، وتكرار العمليات حتى الوصول لحالة الإتقان، بحسب المساد.
وشاطره الرأي، مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا د.محمد أبو غزلة الذي قال إن الاتجاهات الحديثة في التعليم تؤكد أن التقويم يعد موجها رئيسا لعملية تطوير التعليم، وخاصة في عملية التدريس التي يتم تقييمها بإستراتيجيات وأدوات تقويمية متعددة، وذلك بهدف تقديم تغذية راجعة مستمرة للقائمين على العملية التعليمية، ولمديري المدراس والمعلمين والطلبة والمشرفين من أجل توجيه التعلم لتحقيق مستوى عال من الأداء.
كما أن التقويم، بحسب أبو غزلة، يعزز أيضا من عمليتي التعلم والتعليم إذا تم فيه تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين المطلوبة، وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة في الخطط التطويرية للمدرسة والخطط الدراسية وأساليب التدريس التي يستخدمها المعلمون.
وبين أن ما كشفه التقرير يشير إلى غياب عنصر أساس من عناصر المنظومة التعليمية وهو تقويم التدريس والذي يشكل مدخلا أساسيا لعملية تطوير النظام التعليمي ككل، حيث كشف أن (77 %) من المدارس المزورة حققت مستويات أداء ضعيف ومتدنٍ في مؤشر استخدام نتائج تقييم الطلبة الفردية والتراكمية للمدرسة بفعالية في دعم تعلم الطلبة وخطة المدرسة التطويرية.
وأكد أبوغزلة أن تقويم التدريس وتحليل نتائجه على مستوى المدرسة يعد أداة حيوية لضمان جودة التعليم وتحقيق الأهداف التعليمية بصفته حلقة الوصل تربط بين المعلمين والطلاب فمن المهم للقائمين على النظام التعليمي والمدرسة والمعلمين والأسرة إدراك أهمية هذا التحليل.
وشدد على أهمية أن تعمل المدارس على تنويع فعاليات التدريس من التخطيط الدراسي إلى المحتوى التعليمي والممارسات التعليمية، وأدوات تقييمها لضمان جمع البيانات وتقديم تغذية راجعة حول أداء الطلبة وتفاعلهم التعليمي، وهذا من شأنه مساعدة المعلمين على تحسين ممارساتهم التدريسية، وتنويع أساليب وأدوات التقييم التي يستخدمونها في إجراء تقييم شامل للأداء والمهارات المتعلقة بالطلبة وقدراتهم، ورصد ومتابعة تقدمهم، كما يساعدهم في إجراء التعديلات اللازمة لتحسين الامتحانات والاختبارات المستقبلية.
وأوضح أن عملية تحليل نتائج تقويم التدريس ستساعد المدارس والمعلمين في توجيه الطلبة لتحمل المسؤولية تجاه تعلمهم، وتتيح للمدارس أيضا الحصول على ملاحظات وتقارير تحليلية عن أداءات الطلبة من المعلمين، والتي من شأنها المساهمة في تحسين الأداء الأكاديمي للمدرسة، والتي يمكنها من إعادة النظر وإجراء تعديلات على خططها الدراسية.
فضلا عن تقديم تغذية راجعة للقائمين على النظام التربوي لإعادة النظر في بعض السياسات والبرامج والإجراءات المتعلقة بتأليف المناهج لتحديث المحتوى التعليمي والمناهج لتلبية احتياجات الطلاب بشكل أفضل وزيادة دافعيتهم، وأيضا تزويدهم باحتياجات تدريب المعلمين لتحسين ممارسات التدريس وإدارة المواقف التعليمية في بيئة تعليمية فعالة ومتكاملة تتوفر فيها كل البرامج والأدوات التي تمكن المعلمين من عملية التحليل العلمي الدقيق والذي يساعد على اتخاذ قرارات رشيدة.
وتابع أن المقارنة والتحليل يساعدان في تحديد الاتجاهات والتغيرات واجراء المقارنات في أداء طلبة المدرسة وتحديد الفجوات، وتعزيز الشفافية، ويساهمان في بناء الثقة بين المعلمين وأولياء الأمور والمجتمع.
ونوه بأهمية تحليل المعلمين لنتائج تقويم امتحانات طلبتهم ومقارنتها بنتائجهم السابقة أو بالامتحانات الوطنية والدولية، والذي يأتي انطلاقا من أن العملية التعليمية في المدرسة يجب أن تكون مستمرة ومتكاملة ولا تتوقف عند أداء الطالب للامتحانات والحصول على النتائج فقط، بل يجب أن تستمر لمراحل متقدمة تتعلق بتحليل نتائج هذه الامتحانات والاختبارات بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات، والحصول على إجراءات تصحيحية وتوصيات للتطوير والتحسين.
واعتبر أن عملية تحليل نتائج امتحانات الطلبة تساعدهم في فهم المدرسين كل ما يتعلق بأداء طلبتهم وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين لكل طالب في الموضوعات الدراسية من خلال تقديم ملاحظات للطلبة عن تطورهم التعليمي وإرشادهم إلى الطرق التي تناسبهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم التعليمية، ومن هنا فإن على المعلمين ضرورة العمل على تقديم بيانات شاملة وتغذية راجعة عن مستوى أداءات الطلبة وتقدمهم التعليمي.
وشدد على ضرورة أن يعمل المعلمون على تنويع منهجيات وإستراتيجيات وأساليب وأدوات التقويم والتحليل لنتائج الطلبة حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات جميع فئات الطلبة، وبالتالي ضمان تحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة وفعالية، وتحسين ودعم منظومة التعليم وجودته وتحقيق أفضل النتائج، وتعزيز ثقافة التحليل في المدرسة، وتزويد أولياء الأمور عن طريق المدرسة بمعلومات قيمة حول الأداء الأكاديمي والاجتماعي لأبنائهم لتوفير الدعم التعليمي لهم.
ولضمان الاستفادة من قيام المدارس بعملية تحليل نتائج أداء طلبتها في الامتحانات والاختبارات الوطنية والدولية وإجراء المقارنات لها، فعلى القائمين على النظام التعليمي والمدارس تحديد الغايات لأهمية تحليل نتائج تقويم الطلبة محليا ودوليا، ووضع الخطط وتصميم برامج تدريبية للمعلمين حول كيفية تحليل بيانات نتائج التقويم المعتمدة على الأدلة، وتمكين المعلمين من القدرة على تفسيرها وتوظيفها.
بدوره، رأى الخبير التربوي عايش النوايسة أن عمليات تقييم الطلبة تهدف بشكل عام إلى تحسين أدائهم ومعالجة نقاط الضعف لديهم وتعزيز نقاط القوة من خلال مراجعة الإستراتيجيات والبرامج والمناهج وجميع أدوات التعلم وهي عملية مستمرة تواكب جميع المستجدات التي تتعلق بالعملية التربوية.
وأضاف النوايسة إن المعلم عادة ما يقوم في بداية العام الدراسي بإجراء اختبارات تشخيصية بغية التعرف على مستويات الطلبة وتصنيفهم بهدف تقديم مراعاة الفروق الفردية في التعليم بينهم، وتخطيط تعليم يناسب كل فئة حسب قدراتها وحاجاتها واهتماتها، ويقوم المعلم ببناء خطته السنوية والفصلية واليومية بناء على ذلك.
وأكد أن ما يربط بين عمليات التقويم التكويني اليومي أثناء سير الموقف الصفي ومستوى أداء الطلبة وما ينتج لاحقا من نتائج في الاختبارات التحصيلية الشهرية أو الفصلية أو ما قد يلجأ إليه المعلم من اختبارات الطلبة للتأكد من سيره في الاتجاه الصحيح، وبما ينعكس إيجاباً على تعلم وتعليم الطلبة وتحسين أدائهم.
وأشار إلى أن المدرسة عادة ما تجري مراجعة شهرية لنتائج الطلبة ومناقشتها مع المعلمين وأولياء الأمور لتصحيح أو تعزيز مسار الطلبة التعليمي، وهذه البيانات ذاتها مصدر مهم للمدرسة لاستخدامها في بناء خطتها التطويرية، من خلال تصنيفها واختيار أولويات التطوير وتضمينها خطتها الإجرائية بما ينعكس إيجابا على تعلم وتعليم الطلبة.
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