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ربط الأدنى للأجور بالتضخم.. هل يكفي لحياة عادلة؟

11/1/2024 2:49:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان - في ظل الجدل الدائر حول الحد الأدنى للأجور الذي يراوح مكانه منذ العام 2020، رأى خبراء عماليون أن حساب هذا الحد لا ينبغي أن يعتمد على نسبة التضخم السنوية بأثر رجعي؛ لأن قيمة الزيادة لن تكون عادلة في ظل الأوضاع المعيشية في الأردن وارتفاع معدلات الفقر.
وبين الخبراء، في حديث لـ"الغد"، أنه لحساب قيمة الحد الأدنى للأجور، يجب أن تكون بناء على معايير تتعلق بكلف المعيشة من مأكل ومشرب ومسكن وصحة وتعليم، مشيرين إلى أن القيمة المتوقعة للرفع إلى نحو 281 دينارا بدلا من 260 الحالية تعد غير كافية.
وأشاروا إلى أن الأسرة المعيارية في الأردن تتكون من 5 أفراد، وقيمة الأجر لا تكفي لتلبية متطلباتهم الأساسية لحياة كريمة، وخاصة مع تأجيل قرار الرفع لنحو 5 سنوات.
يشار إلى أن اللجنة الثلاثية كانت اتخذت قراراً في 2020/1/20 قررت بمقتضاه زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2022، 2023، 2024) بما يعادل نسبة التضخم للعام السابق التي تصدر عن الجهات الرسمية والمختصة، إلا أنها في مطلع العام 2021 اجتمعت مرة أخرى وقررت تجميد رفع الحد الأدنى للأجور في العام 2022.
وعند استحقاق نفاذ قرار اللجنة في العام 2023، اجتمعت اللجنة مرة أخرى وقررت عدم النظر في رفع الحد الأدنى للأجور حتى العام 2025.
لكن وزير العمل خالد البكار، دعا إلى اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، ثم تراجع وأعلن عن تأجيل الاجتماع حتى إشعار آخر.
وفي هذا الصدد، يرى رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة أن رفع الحد الأدنى للأجور لا ينبغي أن يعتمد فقط على نسبة التضخم السنوية، بل يجب أن يستند إلى مجموعة من المؤشرات الأساسية التي تعكس واقع تكلفة المعيشة والقيمة الحقيقية للأجور في الأردن.
وبين أبو نجمة أنه منذ تحديد الحد الأدنى بمبلغ 260 دينارا العام 2021، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل ملموس، حيث يتطلب العيش بكرامة تغطية نفقات تتجاوز ما يمكن أن يوفره هذا الحد الأدنى حتى بعد زيادته المقترحة إلى 281 دينارا.
وأشار إلى أن الإحصاءات تظهر أن تكلفة المعيشة لشخص واحد فقط من دون احتساب الإيجار قد تصل إلى حوالي 350 دينار شهريا، كما أن تكلفة استئجار مسكن صغير تتراوح بين 200 و300 دينار، ما يعني أن الحد الأدنى للأجور الحالي لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، ويزيد من صعوبة تحقيق الأمن الاقتصادي للعامل.
وقال أبو نجمة: "يضاف إلى ذلك، أن معدلات التضخم السنوية التي شهدتها المملكة في الأعوام الماضية تتراوح ما بين 3 % و4 %، وهو أمر أدى إلى تآكل القيمة الشرائية للحد الأدنى السابق، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية لمبلغ 260 دينارا بأكثر من 10 %، ما يستدعي رفعا أكبر من المقترح حتى لاستعادة القوة الشرائية السابقة".
وبين أنه وفقا للتجارب الدولية، فإن الحد الأدنى للأجور يجب أن يقارب 60 % من متوسط الأجور العامة لضمان توازن بين تغطية احتياجات العاملين وتجنب التأثير السلبي على الاقتصاد، حيث يبلغ متوسط الأجر حوالي 570 دينارا؛ أي أن الحد الأدنى للأجر ينبغي أن يصل إلى حوالي 340 دينارا لتحقيق هذا التوازن.
وقال أبو نجمة: "لذلك، فإن الرفع إلى 281 دينارا لا يعكس الاحتياجات الحقيقية للعمال في ظل تكاليف المعيشة المتزايدة، ويجعل من الصعب على العديد من الأردنيين توفير احتياجاتهم الأساسية، ولذا، من الضروري إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وفقا لمنهجية تأخذ بالاعتبار تكلفة المعيشة الفعلية، ومتوسط الأجور، ونسب الفقر، بدلا من الاكتفاء بنسبة التضخم فقط".
بدوره، يرى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن الحد الأدنى للأجور الحالي أو الذي تنوي الحكومة زيادته بنحو واحد وعشرين دينارا يعد بعيدا جدا عن الحد الأدنى للأجر العادل في الأردن.
وأكد عوض أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون عادلا، لأن فلسفة هذا الحد تقوم على أن الأجر الذي يجب أن يحصل عليه الملتحقون الجدد في سوق العمل والذين يتمتعون بمهارات محدودة. ينبغي أن يؤمن لهم حياة كريمة ويلبي متطلباتهم الكاملة من صحة وتعليم وأكل وشرب وسكن ومواصلات.
وبين أن قيمة هذا الحد يجب حسابها وفقا لأرقام سبع سنوات مضت، حيث تم حساب حد الفقر وكان مائة دينار للفرد شهريا، ما يعني أن معدل الأسرة المعيارية خمسة أفراد، وبالتالي يجب أن يكون دخل الفرد 500 دينار.
وبالتالي، أشار عوض إلى أن الحد الأدنى لدينا ما يزال بعيدا جدا عن الأجر العادل، وبالتالي على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المستوى، وألا يتم ترك الأمور لموازين القوى الاجتماعية غير العادلة وغير المتوازنة في الأردن.
وأكد أننا بحاجة إلى تفاهمات بين الحكومة والعمال من خلال منظماتهم النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال الذين يميل ميزان القوى لصالحهم.
ورأى عوض أن الحكومة تفقد الأداة الأساسية للعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وبالتالي فهذا له أثر كبير على بقاء العديد من الوظائف غير المرغوب فيها من الأردنيين، لأن رواتبها منخفضة.
وأضاف: "للأسف الشديد، فإن معدلات الأجور في الأردن بشكل عام منخفضة، وبالتالي على الحكومة مراجعة القطاعات المختلفة من أصحاب أعمال وعمال من خلال منظماتهم، ولكن القرار الأول والأخير يجب أن يكون لها، بحيث تحقق الهدف الذي من أجله نشأت فكرة الحد الأدنى للأجور".
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أشار إلى أهمية الأجر ضمن شروط العمل اللائق، وضرورة أن تكون الأجور عادلة وتحقق للعمال سبل العيش الكريم، ولا تسهم في زيادة مشكلة الفقر.
ورأى الفناطسة أن القيمة المتوقعة لرفع الحد الأدنى للأجور بنحو 21 دينارا ليصل إلى 281 هو رفع غير كاف أبدا.
وأكد ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار على الأقل بعد مرور 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا، إذ لم تجر زيادة عليه خلال الأعوام الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وكشف عن دور الاتحاد للضغط على الحكومة من أجل رفع القيمة بشكل أكبر وكاف، وألا تعتمد على معدل التضخم فقط.

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