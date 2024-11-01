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مصر تنفي مساعدة إسرائيل عسكريا في غزة

11/1/2024 2:49:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفى الجيش المصري، مساء الخميس- بشكل قاطع- ما راج من أنباء عن مساعدة مصرية لـ"إسرائيل" في عملياتها العسكرية بقطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تعاون معها".
وفي بيان نشره المتحدث باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ- على موقع "إكس"- قال إن "القوات المسلحة المصرية تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً".

وأكد المنشور أنه "لا يوجد أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل" وأهاب بـ"الجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات" مؤكدا أن "القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والذود عن شعبه العظيم".

وفي الأثناء، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مصري رفيع لم تكشف هويته، قوله إنه "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة، بشأن استقبال ميناء ‎الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".


ما القصة؟
وبحسب وسائل إعلام عالمية، كان محامون معنيون بحقوق الإنسان قدموا الأربعاء، التماسا إلى القضاء بالعاصمة الألمانية لمنع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية "إم في كاثرين" والتي يقولون إنها متجهة إلى أكبر شركات لتوريد المواد الدفاعية في "إسرائيل"، وهي "إلبيت سيستمز".

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن "مارين ترافيك" أن السفينة الألمانية رست في ميناء الإسكندرية المصري يوم الاثنين.

وجاء في الدعوى المقدمة من مركز الدعم القانوني الأوروبي، أن شحنة المتفجرات يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة بحرب "إسرائيل" على غزة، ما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكر المركز أن السفينة، بسبب المتفجرات المتجهة إلى "إسرائيل"، مُنعت من الدخول إلى موانئ أفريقية عدة وأخرى مطلة على البحر المتوسط؛ بما في ذلك أنغولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا.

وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت في الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلا من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.

وقالت ألمانيا إن الشحنة لم يتم تحميلها أو إرسالها من أراضيها، وبالتالي لا تتطلب ترخيصا للتصدير.


توتر بالعلاقات
من جانبها، تشير وكالة "الأناضول" إلى أنه منذ سيطرة "إسرائيل" على "محور فيلادلفيا" والجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر في أيار/ مايو الماضي، يسود توتر بين القاهرة و"تل أبيب"، على خلفية انتقادات مصرية متواصلة للجانب الإسرائيلي جراء حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، وعرقلتها للمساعدات الإغاثية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أميركي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة المحاصر. (الجزيرة نت)

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