كوريا الشمالية تنجح بإطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أنها نجحت في اختبار إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز هواسونغ-19 في اليوم السابق.
وقال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إن البلاد أمنت وضعا“لا رجعة فيه” فيما يخص تطوير وسائل حمل الأسلحة النووية، وفق ما نقلته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية.
ووصفت كوريا الشمالية الصاروخ الجديد بأنه“وسيلة هجومية فائقة القوة” و”نسخة نهائية” من سلسلة صواريخها بعيدة المدى.
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