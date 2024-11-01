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كوريا الشمالية تنجح بإطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات

11/1/2024 2:49:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أنها نجحت في اختبار إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز هواسونغ-19 في اليوم السابق.


وقال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إن البلاد أمنت وضعا“لا رجعة فيه” فيما يخص تطوير وسائل حمل الأسلحة النووية، وفق ما نقلته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية.


ووصفت كوريا الشمالية الصاروخ الجديد بأنه“وسيلة هجومية فائقة القوة” و”نسخة نهائية” من سلسلة صواريخها بعيدة المدى.

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