جنود إسرائيل في ثياب النساء.. ماذا وراء الصور؟

يمتلئ فضاء السوشال ميديا بصور الجنود الإسرائيليين وهم يوثقون الانتهاكات التي يقومون بها سواء في غزة أو في جنوب لبنان. وإن كانت صور جرائم الجيوش سابقا تظهر على شكل تسريب كما في حادثة سجن أبو غريب العراقي، فإن حرب إسرائيل علنية بكل تفاصيلها. إنهم يقترفون أفعالهم ويوثقونها ثم يتفاخرون بها.



ولعل أغرب ما تفتقت عنه ذهنية جنود الجيش الإسرائيلي هو تفاخرهم بارتداء ملابس النساء في غزة ولبنان. وتكشف الصور والفيديوهات جنودا إسرائيليين متفاخرين وهم داخل بيوت العائلات الفلسطينية أو اللبنانية بعد قتلها أو تهجير أهلها، حيث يقوم الجنود بتفتيش الخزائن وارتداء ملابس ربات البيوت، بل وحتى ملابس الأطفال في بعض الأحيان.



والسؤال الأهم: لم يقوم الجنود بذلك؟ هل هي ظاهرة فردية؟ أم هي من صميم البنية العقائدية للجيش الذي يزعم أنه الأكثر أخلاقية في العالم؟ وما رأي القانون الدولي والإنساني في ممارسات كهذه؟



يكشف تحليل هذه الصور في منازل تم اقتحامها خلال النزاعات المسلحة عن أبعاد نفسية واجتماعية معقدة، تشير إلى أسلوب عدواني ينطوي على السخرية والإذلال. ويحمل هذا التصرف دلالات عميقة ترتبط بمفهوم القوة والسيطرة، إذ يستهدف جيش الاحتلال إذلال المجتمع المهجّر والمحتل وسلبه رموزه الثقافية وكرامته، ضمن آليات نفسية تهدف إلى تحطيم الروح المعنوية للضحايا.

ماذا تقول الصور؟

تحليل الصور من منظور نفسي واجتماعي يكشف عن عدة أبعاد تتعلق بسلوك الجنود الإسرائيليين في مواقف الاحتلال والعدوان، وكذلك بتأثيرات القوة والنزاعات على التصرفات البشرية. ويكشف النظر العميق في دلالات هذه الصور عدة أمور:

التعبير عن القوة والسيطرة: ارتداء ملابس النساء في المنازل التي تم اقتحامها قد يكون تعبيراً ساخرًا عن السلطة والسيطرة، وهو يهدف إلى إرسال رسالة للمهجرين بأنهم أصبحوا عرضة للسخرية، وأنه تم الاستيلاء على خصوصياتهم وممتلكاتهم دون أي احترام. هذا التصرف يعكس نوعًا من الاستعلاء الثقافي ومحاولة تقويض كرامة أصحاب المكان الأصليين.



إذلال الضحية وإزالة الإنسانية: في مثل هذه النزاعات، قد يتجه بعض الجنود إلى سلوكيات هدفها إذلال الضحايا واحتقارهم، كجزء من الحرب النفسية. ارتداء ملابس نسائية للضحايا هو محاولة لإظهار التفوق العسكري عبر إهانة الجانب المعنوي والثقافي للضحية، بحيث يشعر المُهجَّر بأن حتى ملابسه وخصوصيته لم تعد في مأمن.



التنفيس عن الضغط النفسي: في أحيانٍ كثيرة، يلجأ الجنود المشاركون في النزاعات إلى سلوكيات غير اعتيادية كوسيلة للتنفيس عن التوتر الناتج عن الحرب والضغوط النفسية المرتبطة بها. قد يُستخدم السخرية والهزل كآلية دفاع نفسي للتخفيف من مشاعر الخوف أو الذنب.



التصوير للتأثير الإعلامي: التقاط صور من هذا النوع ونشرها له تأثير إعلامي مقصود، حيث يسعى الجنود، أو من يقومون بنشرها، إلى تعزيز صورة القوة والاستهتار بالمجتمع الذي تم احتلاله أمام جمهورهم، ما يمكن أن يُستخدم لخلق شعور بالتفوق واللامبالاة تجاه المعاناة الإنسانية للضحايا.



استخدام الرمزية الثقافية: في الثقافات العربية، الملابس النسائية ترمز إلى الشرف والعفة، وهنا يتم استخدامها كأداة للسخرية، ما يعكس محاولة للتلاعب بالرموز الثقافية واستغلالها من أجل التحقير.

بشكل عام، يُظهر هذا السلوك تحقيرًا للضحايا، ويكشف كيف يمكن أن يؤدي النزاع المسلح إلى تطبيع سلوكيات مهينة وغير إنسانية من قبل جيش الاحتلال، وهو بلا شك يكشف نزعة سادية منزوع عنها أي تعاطف إنساني.



هل هناك ممارسات مثل هذه حصلت في أماكن أخرى من العالم تشبهها او قريبة منها؟



إن رؤية صور الجنود الإسرائيليين خلال العدوان على غزة ولبنان وهم يقومون بهذه الممارسات غير الإنسانية ليعيد إلى الاذهان صورا وممارسات مشابهة تتعلق بالسخرية أو إذلال السكان المحليين واحتقار رموزهم الثقافية ظهرت في عدة مناطق نزاع حول العالم، وتعتبر جزءًا من الحرب النفسية التي تهدف إلى تقويض الروح المعنوية للمجتمعات المحتلة أو المستهدفة. فيما يلي بعض الأمثلة:



1- حرب العراق (2003-2011): خلال الغزو الأميركي للعراق، ظهرت صور لجنود أميركيين في سجن أبو غريب وهم يقومون بتعذيب وإهانة السجناء العراقيين بطرق مهينة، منها إجبارهم على ارتداء أوضاع محرجة أو السخرية منهم. كانت هذه الصور جزءًا من عمليات إذلال وتعذيب نفسي تهدف إلى كسر معنويات السجناء والمجتمع العراقي عمومًا، وقد أثارت تلك الصور استنكاراً دولياً واسعاً.

2- حرب البوسنة (1992-1995): أثناء الحرب البوسنية، تعرض مسلمو البوسنة لجرائم إبادة جماعية على يد القوات الصربية، حيث تم اقتحام القرى وترويع السكان، وتعرضت النساء لاعتداءات ممنهجة، واستخدمت الرموز الثقافية كوسيلة للإذلال. كانت هذه الأفعال تهدف إلى الإهانة وترسيخ الإذلال النفسي، حيث جرى استهداف الطقوس والعادات والرموز الدينية للمسلمين في إطار عملية التصفية العرقية.



3- جيش الاحتلال الإسرائيلي: في عدة حالات موثقة، قام جنود إسرائيليون بتخريب المنازل الفلسطينية وكتابة رسائل مهينة على الجدران أو تشويه الرموز الدينية والثقافية للمجتمع الفلسطيني. هذه الأفعال عادة ما تتضمن سلوكيات تتحدى حرمة البيوت والممتلكات الخاصة للفلسطينيين وتستهدف كسر معنوياتهم وإظهار سيطرة الجنود.



4- جنوب إفريقيا (نظام الفصل العنصري): خلال نظام الأبارتهايد، تم استخدام وسائل مشابهة من الإذلال النفسي، حيث كان الجنود أو الشرطة يتعاملون مع السكان السود بطرق استعراضية تهدف إلى إذلالهم وانتزاع كرامتهم، بما في ذلك تحطيم منازلهم أو دخولها دون إذن. كان الهدف ترسيخ شعور العجز والدونية لدى السكان السود.



5- حرب الجزائر (1954-1962): أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر، تعرض العديد من الجزائريين لعمليات إذلال وقمع ممنهج، شمل اقتحام منازلهم والسخرية من تقاليدهم. كانت القوات الفرنسية تقوم بتدمير القرى واحتقار الرموز الثقافية والدينية للجزائريين كجزء من سياسة الضغط النفسي وكسر إرادة المقاومة.



في جميع هذه الحالات، كانت السخرية من الثقافة أو الرموز المحلية وسيلة لتعزيز السيطرة النفسية وتكريس الشعور بالهزيمة لدى السكان المستهدفين، وهو ما يظهر إلى أي درجة يمكن أن تتجه الصراعات إلى مستويات من القسوة والعنف النفسي، بخلاف المواجهات العسكرية المباشرة.

هل يعتبر تصرف الجنود الإسرائيليين هذا منافيا للقانون الدولي والأعراف الإنسانية؟

بمراجعة المواد القانونية ذات العلاقة، قطعا، فإن تصرف الجنود الإسرائيليين كما يظهر في الصور يعتبر منافياً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية من عدة نواحٍ. هناك قوانين ومعايير دولية تنظم سلوك القوات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة، وتهدف إلى حماية حقوق المدنيين وصون كرامتهم، ومن بين هذه القوانين:

اتفاقيات جنيف (1949): تنص اتفاقيات جنيف، وخاصة البروتوكول الأول الملحق بها، على حماية المدنيين من أي انتهاكات لكرامتهم، بما في ذلك الإهانات والسخرية والمعاملة المهينة. أي فعل يتضمن الإساءة إلى المدنيين أو ممتلكاتهم أو انتهاك خصوصياتهم يُعد انتهاكاً لهذه الاتفاقيات. تقتضي المادة 27 من الاتفاقية الرابعة على وجه الخصوص "احترام شرف وحقوق العائلة" وتمنع أي فعل يعتبر مهيناً للمدنيين، مثل العبث بممتلكاتهم أو الإساءة لرموزهم الثقافية.



القانون الدولي لحقوق الإنسان: يشدد القانون الدولي لحقوق الإنسان على حماية الكرامة الإنسانية، ويعد أي فعل مهين أو مسيء لشخص أو مجتمع استهدافاً لكرامتهم وانتهاكاً لحقوقهم. تعتبر التصرفات التي تنطوي على السخرية من الملابس أو الممتلكات الشخصية للضحايا تعبيراً عن الاعتداء على الكرامة الشخصية.



الأعراف الإنسانية والأخلاقية: يعتبر استهداف الممتلكات الخاصة والسخرية منها، وخاصة الملابس الرمزية للنساء أو الرموز الثقافية، سلوكاً غير أخلاقي ويخالف الأعراف الإنسانية التي تدعو إلى احترام كرامة الناس، حتى في سياق الحرب. المحكمة الجنائية الدولية: في بعض الحالات، يمكن اعتبار مثل هذه الأفعال جرائم حرب إذا كانت جزءاً من سياسة أو سلوك ممنهج لإهانة السكان المدنيين أو تهجيرهم قسراً. إن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر الإهانات والاعتداءات على الكرامة، سواء الجسدية أو النفسية، ضمن الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم حرب وفقًا للمادة 8 من نظامها الأساسي.



اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC): تُعرِّف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل هذه الممارسات على أنها خرقٌ للأخلاقيات العسكرية، والتي تلزم أفراد القوات المسلحة باحترام كرامة السكان المدنيين وعدم الانخراط في تصرفات مهينة أو غير إنسانية.



يمكن القول إجمالا إن تصرفات الجنود الإسرائيليين التي تنطوي على السخرية من ملابس المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين وممتلكاتهم الخاصة، تعتبر منافية للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، ويمكن اعتبارها انتهاكاً للكرامة الإنسانية وحقوق المدنيين في سياق النزاعات المسلحة.

(الجزيرة نت)