ميقاتي ينفي طلب أميركا إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن تكون الولايات المتحدة الأميركية قد طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.



وذكرت رويترز أنها تلقت بيان النفي من مكتب ميقاتي بعد نشرها خبرا نقلا عن مصدر لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى، جاء فيه أن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل.



وذكرت رويترز أن المقترح الذي نقله هوكشتاين جاء في إطار الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.

وفي بيان النفي، قال ميقاتي إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى آخر جولة من الصراع بين الطرفين في عام 2006.



وكان ميقاتي قد اعتبر، في بيان آخر اليوم الجمعة، أن توسيع إسرائيل قصفها على لبنان مؤشر على "رفضها" مساعي وقف إطلاق النار.

جاء ذلك بعد شن إسرائيل غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية فجر اليوم.



وقال ميقاتي إن "توسيع العدو الإسرائيلي مجددا نطاق عدوانه على المناطق اللبنانية واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا بغارات تدميرية، كلها مؤشرات تؤكد رفض العدو الإسرائيلي كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار تمهيدا لتطبيق القرار 1701 كاملا".



واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية أن التصريحات الإسرائيلية والمؤشرات الدبلوماسية تؤكد العناد برفض الحلول المقترحة والإصرار على القتل.



وقال إن رفض إسرائيل الحلول المقترحة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في وقف العدوان.



وبعد قصف متبادل عبر الحدود مع حزب الله بدأ عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا محدودا في جنوبه.



وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و865 قتيلا و13 ألفا و47 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح. (الجزيرة)



