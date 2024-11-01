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ربع المباني في جنوب لبنان تضررت أو دمرت بالكامل

11/1/2024 2:49:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، إن ربع المباني في جنوب لبنان تضررت أو دمرت بالكامل في الهجمات التي تشنها إسرائيل على لبنان منذ العام الماضي وزادت حدتها في الفترة الأخيرة.
جاء ذلك وفق معطيات الصحيفة التي أعدت من خلال تحليل بيانات الأقمار الصناعية، فإن الهجمات الإسرائيلية تدمر بشكل خطير مساحات المعيشة والبنية التحتية في لبنان.

البيانات المقدمة من مركز الدراسات العليا بجامعة نيويورك وجامعة ولاية أوريغون، تم تحليلها، والتحقق من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُظهر تحليل صور الأقمار الصناعية من جنوب لبنان، الدمار الذي سببته الغارات الجوية الإسرائيلية والحروب البرية المكثفة، وتُظهر مقاطع الفيديو أيضا عمليات الهدم الخاضعة للرقابة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي.

وفي حين تأثرت آلاف المباني في القرى الحدودية من الهجمات ضد لبنان، حيث تم تدمير تسعة مواقع دينية على الأقل من خلال تفجيرات مضبوطة.

وتعرض ما يقرب من ربع المباني في 25 بلدة لبنانية بالقرب من الحدود الإسرائيلية لأضرار أو دمار.

كما تعرض ما لا يقل عن 5 آلاف و868 مبنى في المناطق الحدودية لأضرار أو دمرت في الهجمات، كما أن نصف المباني في بلدتي عيتا الشعب وكفركلا تعرضت لأضرار جسيمة.

وعلى الرغم من أن إسرائيل واصلت هجماتها على لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن 80 بالمئة من الأضرار حدثت منذ أن شنت إسرائيل هجمات برية على البلاد في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي نفس الإطار فإن التدمير مستمر على الرغم من مناقشة المفاوضات لإنهاء الهجمات على لبنان، في وقت لم يعلق فيه الجيش الإسرائيلي على ما ورد في الخبر، لكنه زعم في بياناته أنه "نفذ غارات محلية ومحدودة ومستهدفة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة".

وفي حين أثرت الهجمات الإسرائيلية على كل منطقة في لبنان تقريبا، اضطر نحو فرد من كل 5 أشخاص إلى مغادرة منازلهم.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 834 ألف شخص من جنوب لبنان اضطروا إلى الهجرة الداخلية منذ 8 أكتوبر 2023. (الأناضول)

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