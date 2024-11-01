الجزائر .. تبون يعفو عن أكثر من 4 ألاف سجين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحيت الجزائر، اليوم الجمعة، الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، باستعراض عسكري ضخم، حضره عدة رؤساء دول.
وأشرف الرئيس عبد المجيد تبون، برفقة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول، السعيد شنقريحة، على إطلاق الاستعراض العسكري.
واستهل تبون هذه الاحتفالية بإلقاء التحية العسكرية، على مختلف الفرق العسكرية المشاركة بحضور العديد من القادة والمسؤولين، يتقدمهم الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الموريتاني محمد الغزواني.
وبهذه المناسبة، وقع تبون على مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوا رئاسيا يشمل أكثر من 4 آلاف سجين.
وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان أن المرسوم الأول يتعلق بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا القانون العام، فيما يختص الثاني بالقضايا المخلة بالنظام العام.
كما تلقى تبون عددا من رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى من الزعماء والقادة العرب والأجانب.
وقبيل العرض وضع وضع الرئيس الجزائري بهذه المناسبة إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المخلد لشهداء التحرير. (روسيا اليوم)
MENAFN01112024000072011014ID1108842473
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.