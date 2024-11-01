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الجزائر .. تبون يعفو عن أكثر من 4 ألاف سجين

11/1/2024 2:49:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أحيت الجزائر، اليوم الجمعة، الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، باستعراض عسكري ضخم، حضره عدة رؤساء دول.

وأشرف الرئيس عبد المجيد تبون، برفقة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول، السعيد شنقريحة، على إطلاق الاستعراض العسكري.


واستهل تبون هذه الاحتفالية بإلقاء التحية العسكرية، على مختلف الفرق العسكرية المشاركة بحضور العديد من القادة والمسؤولين، يتقدمهم الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الموريتاني محمد الغزواني.


وبهذه المناسبة، وقع تبون على مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوا رئاسيا يشمل أكثر من 4 آلاف سجين.


وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان أن المرسوم الأول يتعلق بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا القانون العام، فيما يختص الثاني بالقضايا المخلة بالنظام العام.


كما تلقى تبون عددا من رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى من الزعماء والقادة العرب والأجانب.


وقبيل العرض وضع وضع الرئيس الجزائري بهذه المناسبة إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المخلد لشهداء التحرير. (روسيا اليوم)

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