ارتفاع عدد قتلى فيضانات إسبانيا إلى 205

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت حصيلة عدد قتلى الفيضانات العنيفة في إسبانيا اليوم الجمعة، إلى 205 أشخاص على ما أفادت فرق الانقاذ مع ترجيح أن يرتفع العدد نظرا إلى عدد المفقودين الكبير.
وقال الجهاز الذي ينسق خدمات الإغاثة في منطقة فالنسيا إنه تأكد مقتل 202 شخص فيها، فيما أفاد مسؤولون في مقاطعتي كاستيا-لا-مانتشا والاندلس بمقتل ثلاثة أشخاص.
وتسببت الفيضانات التي ضربت جنوب شرق البلاد خلال الأيام الماضية بكارثة وحالة من الفوضى والدمار في مدن فالنسيا ومنطقة الأندلس.
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