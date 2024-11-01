ارتفاع عدد قتلى فيضانات إسبانيا إلى 205

ارتفعت حصيلة عدد قتلى الفيضانات العنيفة في إسبانيا اليوم الجمعة، إلى 205 أشخاص على ما أفادت فرق الانقاذ مع ترجيح أن يرتفع العدد نظرا إلى عدد المفقودين الكبير.



وقال الجهاز الذي ينسق خدمات الإغاثة في منطقة فالنسيا إنه تأكد مقتل 202 شخص فيها، فيما أفاد مسؤولون في مقاطعتي كاستيا-لا-مانتشا والاندلس بمقتل ثلاثة أشخاص.

وتسببت الفيضانات التي ضربت جنوب شرق البلاد خلال الأيام الماضية بكارثة وحالة من الفوضى والدمار في مدن فالنسيا ومنطقة الأندلس.