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بعضهم في حال الخطر.. صواريخ حزب الله تصيب 9 في الجليل

11/1/2024 2:49:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت قناة 13 العبرية إن 9 أشخاص أصيبوا اليوم الجمعة، بجروح حالة عدد منهم خطيرة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان قرب مستعمرة كرمئيل في الجليل.

وبحسب جيش الاحتلال فإنه رصد بعد ظهر الجمعة إطلاق 30 صاروخا من لبنان على مناطق شمال فلسطين المحتلة.

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