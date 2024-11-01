بعضهم في حال الخطر.. صواريخ حزب الله تصيب 9 في الجليل
التاريخ
11/1/2024 2:49:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت قناة 13 العبرية إن 9 أشخاص أصيبوا اليوم الجمعة، بجروح حالة عدد منهم خطيرة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان قرب مستعمرة كرمئيل في الجليل.
وبحسب جيش الاحتلال فإنه رصد بعد ظهر الجمعة إطلاق 30 صاروخا من لبنان على مناطق شمال فلسطين المحتلة.
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