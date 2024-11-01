استئناف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة السبت

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن الجولة الثانية من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في شمال غزة ستستأنف السبت، بعدما تسببت عمليات القصف الإسرائيلية على المنطقة بوقفها.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على منصة (إكس): "حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في شمال غزة جاهزة للاستئناف غدا، تأكدنا من الهدنة الإنسانية اللازمة في مدينة غزة للقيام بالحملة".



وأضاف "للأسف، فإن المنطقة التي تغطيها الحملة تم تقليصها بشكل كبير مقارنة بجولة التطعيم الأولى، ما سيترك بعض الأطفال غير محميين ويواجهون خطرا أكبر بالإصابة".



وفي تبريرها الأساسي لتأجيل التطعيم في الشمال، قالت المنظمة، إن المنطقة التي تمّت الموافقة على الهدن الإنسانية فيها باتت تشمل مدينة غزة فحسب، ما يعني أن العديد من الأطفال لم يتمكنوا من تلقي الجرعة الثانية.

وقالت، إن من شن ذلك "أن يعرّض إلى خطر كبير جهود وقف انتقال فيروس شلل الأطفال في غزة".



وتفيد المنظمة، أن هناك حاجة إلى التطعيم بجرعتين منفصلتين على الأقل لمنع انتقال فيروس شلل الأطفال، ما يعني أنه يتعيّن أن يتلقى 90 بالمئة من جميع الأطفال تحت سن العاشرة اللقاح. --(بترا)