استئناف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن الجولة الثانية من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في شمال غزة ستستأنف السبت، بعدما تسببت عمليات القصف الإسرائيلية على المنطقة بوقفها.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على منصة (إكس): "حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في شمال غزة جاهزة للاستئناف غدا، تأكدنا من الهدنة الإنسانية اللازمة في مدينة غزة للقيام بالحملة".
وأضاف "للأسف، فإن المنطقة التي تغطيها الحملة تم تقليصها بشكل كبير مقارنة بجولة التطعيم الأولى، ما سيترك بعض الأطفال غير محميين ويواجهون خطرا أكبر بالإصابة".
وفي تبريرها الأساسي لتأجيل التطعيم في الشمال، قالت المنظمة، إن المنطقة التي تمّت الموافقة على الهدن الإنسانية فيها باتت تشمل مدينة غزة فحسب، ما يعني أن العديد من الأطفال لم يتمكنوا من تلقي الجرعة الثانية.
وقالت، إن من شن ذلك "أن يعرّض إلى خطر كبير جهود وقف انتقال فيروس شلل الأطفال في غزة".
وتفيد المنظمة، أن هناك حاجة إلى التطعيم بجرعتين منفصلتين على الأقل لمنع انتقال فيروس شلل الأطفال، ما يعني أنه يتعيّن أن يتلقى 90 بالمئة من جميع الأطفال تحت سن العاشرة اللقاح. --(بترا)
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