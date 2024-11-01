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شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني

11/1/2024 2:49:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد 25 شخصا، بينهم 12من النساء والأطفال، جراء الغارات الاسرائيلية الدموية والتدميرية على البقاع اللبناني الأوسط، واستهداف الطيران الحربي الاسرائيلي منزلا في بلدة يونين.


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا " في بيروت، إن الطيران الحربي الاسرائيلي شن 16 غارة على قرى في قضاء ‎بعلبك، بحزام ناري إمتدّ من ‎طاريا وصولاً إلى سهل ‎حربتا.
وأضاف المصدر، أن الغارة على بلدة البزالية استهدفت مجلس عزاء، ما أدى إلى وقوع إصابات.--(بترا)

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