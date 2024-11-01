شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 25 شخصا، بينهم 12من النساء والأطفال، جراء الغارات الاسرائيلية الدموية والتدميرية على البقاع اللبناني الأوسط، واستهداف الطيران الحربي الاسرائيلي منزلا في بلدة يونين.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا " في بيروت، إن الطيران الحربي الاسرائيلي شن 16 غارة على قرى في قضاء بعلبك، بحزام ناري إمتدّ من طاريا وصولاً إلى سهل حربتا.
وأضاف المصدر، أن الغارة على بلدة البزالية استهدفت مجلس عزاء، ما أدى إلى وقوع إصابات.--(بترا)
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