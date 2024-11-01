جيش الاحتلال: مقتل 88 إسرائيليا خلال شهر تشرين الأول

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن إجمالي القتلى الإسرائيليين من الجنود والمدنيين خلال شهر تشرين الأول وصل إلى 88 إسرائيليا.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن 88 إسرائيليا قتلوا خلال شهر تشرين الأول المنصرم، منهم 65 جنديا وعنصرا أمنيا و23“مدنيا”.



وأوضحت الإذاعة أن هؤلاء قتلوا في مختلف جبهات القتال، سواء كان بإطلاق مضادة أو رشقات صاروخية أو اشتباكات ومواجهات في ساحات المعارك.

بدورها قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن 37 جنديا إسرائيليا قتلوا في معارك بجنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية خلال الشهر الماضي.