جيش الاحتلال: مقتل 88 إسرائيليا خلال شهر تشرين الأول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن إجمالي القتلى الإسرائيليين من الجنود والمدنيين خلال شهر تشرين الأول وصل إلى 88 إسرائيليا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن 88 إسرائيليا قتلوا خلال شهر تشرين الأول المنصرم، منهم 65 جنديا وعنصرا أمنيا و23“مدنيا”.
وأوضحت الإذاعة أن هؤلاء قتلوا في مختلف جبهات القتال، سواء كان بإطلاق صواريخ مضادة أو رشقات صاروخية أو اشتباكات ومواجهات في ساحات المعارك.
بدورها قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن 37 جنديا إسرائيليا قتلوا في معارك بجنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية خلال الشهر الماضي.
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