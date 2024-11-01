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لبنان.. أنباء عن توافق على وقف إطلاق نار شامل مع الاحتلال

11/1/2024 2:49:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بيروت - استشهد 41 شخصا وأصيب آخرون بجروح جراء غارات صهيونية على جنوب وشرق لبنان، بينما أطلق حزب الله عشرات الصواريخ باتجاه مستوطنات صهيونية، وهذا أدى لإصابة 9 صهاينة، أحدهم بحالة حرجة.
فيما، ذكر مصدر مقرب من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه تم التوافق مع المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين في بيروت على بنود اتفاق تنفذ خلال 60 يوما.
وتشمل البنود -وفق ذات المصدر- وقف إطلاق نار شامل في كل لبنان والكيان الصهيوني، وانسحاب كل وجود عسكري غير رسمي إلى شمال نهر الليطاني.
وأضاف المصدر أنه بعد تطبيق هذه البنود سيتم إحياء التفاوض غير المباشر بين الاحتلال وحزب الله بشأن الخط الأزرق، مشيرا إلى أن "النقاط التي تم ترويجها في الإعلام الصهيوني" لم تناقش مع لبنان.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن لم تقدم اقتراحا بأن يعلن لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قد نفى بدوره أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.
وكان ميقاتي قد اعتبر، في بيان آخر، أن توسيع الاحتلال قصفه على لبنان مؤشر على "رفضه" مساعي وقف إطلاق النار.
جاء ذلك بعد شن الاحتلال غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية فجر أمس.
وقال ميقاتي إن "توسيع العدو الإسرائيلي مجددا نطاق عدوانه على المناطق اللبنانية واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا بغارات تدميرية، كلها مؤشرات تؤكد رفض العدو الإسرائيلي كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار تمهيدا لتطبيق القرار 1701 كاملا".
واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية أن التصريحات الصهيونية والمؤشرات الدبلوماسية تؤكد العناد برفض الحلول المقترحة والإصرار على القتل.
وقال إن رفض الاحتلال الحلول المقترحة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في وقف العدوان.
وأعلن الدفاع المدني في شرق لبنان استشهاد 12 في حصيلة أولية لغارة صهيونية على بلدة البزالية في البقاع، حيث استهدفت مقاتلة صهيونية مجلس عزاء في البلدة ذاتها.
واطلقت عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع صهيونية في الجليل، في حين انفجرت صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوب لبنان.
وقال حزب الله إنه قصف برشقة صاروخية كبيرة قوات للاحتلال ببلدة الخيام، وكذا مستوطنة كريات شمونة.
في الوقت نفسه، قالت الجبهة الداخلية الصهيونية إن صفارات الإنذار دوت في كرمئيل وبلدات عدة حولها إثر دفعة صاروخية أطلقت من لبنان.
من جانب آخر، تعرضت مدن عدة جنوبي وشرقي لبنان لغارات صهيونية، حيث قامت قوات الاحتلال بغارات على بلدات يونين ونحلة وطلبا وبدنايل والسعيدة وحدث بعلبك واللبوة وحوش الرافقة في البقاع شرقي لبنان، وبلدات دير الزهراني وأنصار وحومين في جنوب لبنان.
من جهة أخرى، أصيب 9 صهاينة أحدهم بحالة حرجة، إثر سقوط صواريخ في مستوطنة كرمئيل بالجليل الأعلى أطلقت من لبنان، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.
وقالت القناة 13 الصهيونية (خاصة) إن 9 أشخاص، أحدهم بحالة حرجة، أصيبوا في بلدة كرمئيل بالجليل الأعلى، وذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار في البلدة ومحيطها.
وقبل ذلك بدقائق، أعلن الجيش الإحتلالي رصده 30 صاروخا أطلقت من الأراضي اللبنانية على الجليل الأعلى.
وكان حزب الله أعلن اول من أمس أن أكثر من 95 قتيلا و900 جريح من ضباط وجنود الجيش الصهيوني سقطوا منذ بدء التوغل البري في لبنان، مشيرا بالوقت ذاته إلى تدمير مقاتليه 50 آلية عسكرية صهيونية غالبيتها من الدبابات.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 أيلول(سبتمبر) الماضي نطاق الإبادة ليشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2865 شهيدا و13 ألفا و47 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول(سبتمبر) الماضي.
ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.-(وكالات)

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