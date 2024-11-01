لبنان.. أنباء عن توافق على وقف إطلاق نار شامل مع الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت - استشهد 41 شخصا وأصيب آخرون بجروح جراء غارات صهيونية على جنوب وشرق لبنان، بينما أطلق حزب الله عشرات الصواريخ باتجاه مستوطنات صهيونية، وهذا أدى لإصابة 9 صهاينة، أحدهم بحالة حرجة.
فيما، ذكر مصدر مقرب من رئيس البرلمان
اللبناني نبيه بري أنه تم التوافق مع المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين في بيروت على بنود اتفاق تنفذ خلال 60 يوما.
وتشمل البنود -وفق ذات المصدر- وقف إطلاق نار شامل في كل لبنان والكيان الصهيوني، وانسحاب كل وجود عسكري غير رسمي إلى شمال نهر الليطاني.
وأضاف المصدر أنه بعد تطبيق هذه البنود سيتم إحياء التفاوض غير المباشر بين الاحتلال وحزب الله بشأن الخط الأزرق، مشيرا إلى أن "النقاط التي تم ترويجها في الإعلام الصهيوني" لم تناقش مع لبنان.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن لم تقدم اقتراحا بأن يعلن لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قد نفى بدوره أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.
وكان ميقاتي قد اعتبر، في بيان آخر، أن توسيع الاحتلال قصفه على لبنان مؤشر على "رفضه" مساعي وقف إطلاق النار.
جاء ذلك بعد شن الاحتلال غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية فجر أمس.
وقال ميقاتي إن "توسيع العدو الإسرائيلي مجددا نطاق عدوانه على المناطق اللبنانية واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا بغارات تدميرية، كلها مؤشرات تؤكد رفض العدو الإسرائيلي كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار تمهيدا لتطبيق القرار 1701 كاملا".
واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية أن التصريحات الصهيونية والمؤشرات الدبلوماسية تؤكد العناد برفض الحلول المقترحة والإصرار على القتل.
وقال إن رفض الاحتلال الحلول المقترحة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في وقف العدوان.
وأعلن الدفاع المدني في شرق لبنان استشهاد 12 في حصيلة أولية لغارة صهيونية على بلدة البزالية في البقاع، حيث استهدفت مقاتلة صهيونية مجلس عزاء في البلدة ذاتها.
واطلقت عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع صهيونية في الجليل، في حين انفجرت صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوب لبنان.
وقال حزب الله إنه قصف برشقة صاروخية كبيرة قوات للاحتلال ببلدة الخيام، وكذا مستوطنة كريات شمونة.
في الوقت نفسه، قالت الجبهة الداخلية الصهيونية إن صفارات الإنذار دوت في كرمئيل وبلدات عدة حولها إثر دفعة صاروخية أطلقت من لبنان.
من جانب آخر، تعرضت مدن عدة جنوبي وشرقي لبنان لغارات صهيونية، حيث قامت قوات الاحتلال بغارات على بلدات يونين ونحلة وطلبا وبدنايل والسعيدة وحدث بعلبك واللبوة وحوش الرافقة في البقاع شرقي لبنان، وبلدات دير الزهراني وأنصار وحومين في جنوب لبنان.
من جهة أخرى، أصيب 9 صهاينة أحدهم بحالة حرجة، إثر سقوط صواريخ في مستوطنة كرمئيل بالجليل الأعلى أطلقت من لبنان، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.
وقالت القناة 13 الصهيونية (خاصة) إن 9 أشخاص، أحدهم بحالة حرجة، أصيبوا في بلدة كرمئيل بالجليل الأعلى، وذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار في البلدة ومحيطها.
وقبل ذلك بدقائق، أعلن الجيش الإحتلالي رصده 30 صاروخا أطلقت من الأراضي اللبنانية على الجليل الأعلى.
وكان حزب الله أعلن اول من أمس أن أكثر من 95 قتيلا و900 جريح من ضباط وجنود الجيش الصهيوني سقطوا منذ بدء التوغل البري في لبنان، مشيرا بالوقت ذاته إلى تدمير مقاتليه 50 آلية عسكرية صهيونية غالبيتها من الدبابات.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 أيلول(سبتمبر) الماضي نطاق الإبادة ليشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2865 شهيدا و13 ألفا و47 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول(سبتمبر) الماضي.
ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.-(وكالات)
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