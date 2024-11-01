عشرات الشهداء بالقطاع.. وحماس تكشف عن هدنة لأيام محددة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم أمس، عن تفاصيل المقترحات التي قدمها الوسطاء في مصر وقطر حول "هدنة مؤقتة" تتضمن تبادل جزئي لأسرى، في حين استشهد وجرح العشرات جراء غارات وقصف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وقال مصدر قيادي في حماس: إن "وفد الحركة استمع خلال الأيام الأخيرة من الوسطاء في مصر وقطر لأفكار حول هدنةٍ مؤقتة لأيام محددة، وزيادة عدد شاحنات المساعدات، يتمّ خلالها تبادل جزئي للأسرى".
وأضاف أن المقترحات لا تتضمَّن وقفا دائما للعدوان ولا انسحابا للاحتلال من القطاع، ولا عودةَ للنَّازحين.
وتابع القيادي كلامه بأن المقترحات لا تعالجُ احتياجاتِ شعبِنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، ولا فتح المعابر بشكلّ طبيعيّ وخاصة معبر رفح.
وجدد وفد الحركة التأكيد على أنَّ "ما يريده شعبنا هو الوقف الكامل والشَّامل والدَّائم لإطلاق النَّار، والانسحاب الكامل من قطاع غزَّة، وعودة النازحين، ورفع الحصار".
وأوضح أن الوفد أكد ضرورة توفير مقوّمات الحياة؛ من غذاء وإيواء ودواء وإعادة الإعمار، ثمَّ تحقيق عمليَّة تبادُل جدّية تتضمن رفع المعاناة عن أسرانا الأبطال، وتنهي اعتقالهم الظالم.
وأكدت حماس أنها منفتحة على أي أفكار أو مفاوضات من أجل تحقيق هذه الأهدافِ وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن الأحد الماضي أن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة تبدأ بيومين لتبادل 4 أسرى صهاينة مع بعض الأسرى الفلسطينيين، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض لتحويل الهدنة المؤقتة إلى دائمة وإيقاف كامل لإطلاق النار.
وتقوم قطر ومصر والولايات المتحدة بدور الوساطة بين حركة حماس والاحتلال في محادثات على مدى أشهر، وتوقفت المفاوضات في آب(اغسطس) الماضي من دون التوصل إلى اتفاق.
ميدانيا، استشهد، 47 فلسطينيا وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف صهيوني على دير البلح والنصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة.
وأكدت مصادر طبية وصول 47 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إضافة لعشرات الإصابات، عقب قصف صهيوني على عدة مناطق ومنازل في دير البلح والنصيرات والزوايدة.
وقالت مصادر محلية إن غالبية الشهداء ارتقوا في قصف صهيوني لعدة منازل في النصيرات يستضيف سكانها أقاربهم من مناطق أخرى، حيث قصفت قوات الاحتلال المنازل أول مرة وبعد أن هرع الناس للمساعدة وتفقد آثار القصف، قصفتهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن البحث لا يزال جار عن مفقودين تحت الإنقاذ.
وأظهر مقطع فيديو فتى ينهار بالبكاء وهو يحتضن والدته الشهيدة في مستشفى شهداء الأقصى، التي ارتقت في القصف الأخير على وسط قطاع غزة، فيما يحاول بعض المتواجدين في المكان مواساته وتهدئته، فيما تحمل سيدة مسنة طفلا رضيعا في حضنها.
واستشهد نحو مئة فلسطيني في قطاع غزة منذ 48 ساعة، معظمهم في شمال القطاع الذي يتعرض لقصف مدفعي مكثف خلال الساعات الماضية.
واستهدفت زوارق حربية صهيونية المناطق الغربية من مخيم النصيرات.
كما، استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب آخرون إثر إطلاق طائرة مسيّرة للاحتلال قنابل على فلسطينيين في سوق الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.
ونقل عن شهود عيان أن قصفا مدفعيا مكثفا يستهدف بلدة ومخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا ومحيط منطقة الصفطاوي شمالي القطاع.
وأصيب فلسطينيين إثر استهدافهم بنيران مسيرة في محيط مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة.
وفي غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق المدينة.
كما شنت طائرات الاحتلال غارة على بوابة مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع.
وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال مركبتين على الطريق الساحلي غرب بلدة القرارة، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,204 فلسطينيا، وإصابة 101,640 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر
من جانب آخر، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تدمير دبابة ميركافا بعبوتين شديدتي الانفجار، وضرب ناقلة جند صهيونية بقذيفة مضادة للدروع غربي مخيم جباليا.
وبثت القسام صورا، قالت إنها لاستهداف عربة صهيونية من نوع "همر" بقذيفة "آر بي جي" شرق جباليا، شمالي القطاع.
وقالت القسام في بيان، "إنه وفي عملية مركبة تمكن مجاهدي القسام من استهداف ناقلة جند اسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" واستهداف منزل تحصن بداخله 12 جندياً بقذيفة "TBG" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة القصاصيب في جباليا".
وأشارت إلى أنه وخلال هروب 3 من الجنود نحو دبابة "ميركفاه" تم استهدافها بعبوة شديدة الانفجار.
وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان المستمر منذ 392 يومًا.
وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت برشقة صاروخية من نوع 107 مواقع القيادة والسيطرة وتموضعات قوات الاحتلال في محيط محطة أبو جراد شرق مدينة رفح.
وأكدت أنها دمرت ناقلة جند بتفجير عبوة في شمال القطاع.
وبثت سرايا القدس مشاهد من قصفها، بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى حشود الجيش الصهيوني في منطقة جحر الديك، جنوب مدينة غزة، بقذائف هاون.
في المقابل، أعلن الجيش المحتل إصابة 4 عسكريين خلال المعارك التي شهدها قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 19 جنديا صهيونيا قتلوا في قطاع غزة خلال الشهر الماضي.-(وكالات)
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