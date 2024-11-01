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عشرات الشهداء بالقطاع.. وحماس تكشف عن هدنة لأيام محددة

11/1/2024 2:49:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم أمس، عن تفاصيل المقترحات التي قدمها الوسطاء في مصر وقطر حول "هدنة مؤقتة" تتضمن تبادل جزئي لأسرى، في حين استشهد وجرح العشرات جراء غارات وقصف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وقال مصدر قيادي في حماس: إن "وفد الحركة استمع خلال الأيام الأخيرة من الوسطاء في مصر وقطر لأفكار حول هدنةٍ مؤقتة لأيام محددة، وزيادة عدد شاحنات المساعدات، يتمّ خلالها تبادل جزئي للأسرى".
وأضاف أن المقترحات لا تتضمَّن وقفا دائما للعدوان ولا انسحابا للاحتلال من القطاع، ولا عودةَ للنَّازحين.
وتابع القيادي كلامه بأن المقترحات لا تعالجُ احتياجاتِ شعبِنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، ولا فتح المعابر بشكلّ طبيعيّ وخاصة معبر رفح.
وجدد وفد الحركة التأكيد على أنَّ "ما يريده شعبنا هو الوقف الكامل والشَّامل والدَّائم لإطلاق النَّار، والانسحاب الكامل من قطاع غزَّة، وعودة النازحين، ورفع الحصار".
وأوضح أن الوفد أكد ضرورة توفير مقوّمات الحياة؛ من غذاء وإيواء ودواء وإعادة الإعمار، ثمَّ تحقيق عمليَّة تبادُل جدّية تتضمن رفع المعاناة عن أسرانا الأبطال، وتنهي اعتقالهم الظالم.
وأكدت حماس أنها منفتحة على أي أفكار أو مفاوضات من أجل تحقيق هذه الأهدافِ وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن الأحد الماضي أن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة تبدأ بيومين لتبادل 4 أسرى صهاينة مع بعض الأسرى الفلسطينيين، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض لتحويل الهدنة المؤقتة إلى دائمة وإيقاف كامل لإطلاق النار.
وتقوم قطر ومصر والولايات المتحدة بدور الوساطة بين حركة حماس والاحتلال في محادثات على مدى أشهر، وتوقفت المفاوضات في آب(اغسطس) الماضي من دون التوصل إلى اتفاق.
ميدانيا، استشهد، 47 فلسطينيا وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف صهيوني على دير البلح والنصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة.
وأكدت مصادر طبية وصول 47 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إضافة لعشرات الإصابات، عقب قصف صهيوني على عدة مناطق ومنازل في دير البلح والنصيرات والزوايدة.
وقالت مصادر محلية إن غالبية الشهداء ارتقوا في قصف صهيوني لعدة منازل في النصيرات يستضيف سكانها أقاربهم من مناطق أخرى، حيث قصفت قوات الاحتلال المنازل أول مرة وبعد أن هرع الناس للمساعدة وتفقد آثار القصف، قصفتهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن البحث لا يزال جار عن مفقودين تحت الإنقاذ.
وأظهر مقطع فيديو فتى ينهار بالبكاء وهو يحتضن والدته الشهيدة في مستشفى شهداء الأقصى، التي ارتقت في القصف الأخير على وسط قطاع غزة، فيما يحاول بعض المتواجدين في المكان مواساته وتهدئته، فيما تحمل سيدة مسنة طفلا رضيعا في حضنها.
واستشهد نحو مئة فلسطيني في قطاع غزة منذ 48 ساعة، معظمهم في شمال القطاع الذي يتعرض لقصف مدفعي مكثف خلال الساعات الماضية.
واستهدفت زوارق حربية صهيونية المناطق الغربية من مخيم النصيرات.
كما، استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب آخرون إثر إطلاق طائرة مسيّرة للاحتلال قنابل على فلسطينيين في سوق الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.
ونقل عن شهود عيان أن قصفا مدفعيا مكثفا يستهدف بلدة ومخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا ومحيط منطقة الصفطاوي شمالي القطاع.
وأصيب فلسطينيين إثر استهدافهم بنيران مسيرة في محيط مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة.
وفي غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق المدينة.
كما شنت طائرات الاحتلال غارة على بوابة مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع.
وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال مركبتين على الطريق الساحلي غرب بلدة القرارة، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,204 فلسطينيا، وإصابة 101,640 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر
من جانب آخر، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تدمير دبابة ميركافا بعبوتين شديدتي الانفجار، وضرب ناقلة جند صهيونية بقذيفة مضادة للدروع غربي مخيم جباليا.
وبثت القسام صورا، قالت إنها لاستهداف عربة صهيونية من نوع "همر" بقذيفة "آر بي جي" شرق جباليا، شمالي القطاع.
وقالت القسام في بيان، "إنه وفي عملية مركبة تمكن مجاهدي القسام من استهداف ناقلة جند اسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" واستهداف منزل تحصن بداخله 12 جندياً بقذيفة "TBG" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة القصاصيب في جباليا".
وأشارت إلى أنه وخلال هروب 3 من الجنود نحو دبابة "ميركفاه" تم استهدافها بعبوة شديدة الانفجار.
وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان المستمر منذ 392 يومًا.
وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت برشقة صاروخية من نوع 107 مواقع القيادة والسيطرة وتموضعات قوات الاحتلال في محيط محطة أبو جراد شرق مدينة رفح.
وأكدت أنها دمرت ناقلة جند بتفجير عبوة في شمال القطاع.
وبثت سرايا القدس مشاهد من قصفها، بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى حشود الجيش الصهيوني في منطقة جحر الديك، جنوب مدينة غزة، بقذائف هاون.
في المقابل، أعلن الجيش المحتل إصابة 4 عسكريين خلال المعارك التي شهدها قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 19 جنديا صهيونيا قتلوا في قطاع غزة خلال الشهر الماضي.-(وكالات)

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