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الانقلاب الذي نفذته شركات التكنولوجيا العملاقة

11/1/2024 2:49:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ماريتجي شاك* - (إندبندنت عربية) 14/10/2024
في زمن أصبحت فيه تقنيات المعلوماتية والاتصالات المتطورة والذكاء الاصطناعي في صلب نسيج حياة الناس، تتصاعد باطراد قوة الشركات التي تصنع تلك التقنيات على حساب الدولة ومؤسساتها وتمثيلها للشعوب، بل صارت ممسكة بكثير من الخيوط الأساسية للسلطة. ويبدو الأمر وكأنه انقلاب في علاقة الديمقراطيات والشركات صار لزاماً على الأولى أن توقفه وتسترد سلطاتها الممنوحة لها من الشعوب.
* * *
في الثلاثين من آب (أغسطس)، حظرت المحكمة البرازيلية العليا منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم "تويتر" من شبكة الإنترنت في بلادهاز، وجاء الحظر تتويجا لأشهر من الصراع بين إيلون ماسك؛ مالك تلك المنصة وأغنى رجل في العالم، وألكسندر دي مورييس؛ أحد قضاة المحكمة البرازيلية. وأنيطت بمورييس مهمة التحقيق في دور المعلومات المضللة على الإنترنت في محاولات إبقاء الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، في السلطة على الرغم من خسارته الانتخابات. وكجزء من تلك المهام، أمر مورييس منصة "إكس" بأن تغلق مئات الحسابات التي نشرت معلومات مضللة. وفي ردها على ذلك، دانت المنصة المحكمة بممارسة الرقابة، وسحب ماسك ممثلي "إكس" الذين ينص القانون على ضرورة وجودهم لتشغيل المنصة في البرازيل. وأوصلت تلك الخطوة القاضي في خاتمة المطاف إلى منع البرازيليين من الدخول إلى المنصة بأكملها.
ولم يأخذ ماسك القرار القضائي برحابة صدر، ووصف مورييس بـ"الطاغية الشرير". ولم يقتصر غضب ماسك على الإدانات القاسية. وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" انخرط ماسك بنشاط في إجراءات هدفت إلى الالتفاف على القرار القضائي. وفي خطوة أولى، شجع ماسك البرازيليين على استعمال "الشبكات الافتراضية الخاصة" Virtual Private Networks للإفلات من الحظر، ثم عمدت شبكة الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" التي يملكها ماسك والتي توفر خدمة الاتصال بالإنترنت مباشرة من الفضاء، إلى مواصلة توفير الوصول إلى منصة "إكس" للبرازيليين. وأخيراً، عمدت "إكس" إلى إعادة توجيه تدفقاتها عبر الإنترنت إلى خوادم جديدة، مما يتيح لها الالتفاف على كل أنواع ضوابط الاتصالات في البرازيل.
وبتأثير من ضغط متصاعد مارسته السلطات في بلد يضم عدداً وازناً من مستخدمي منصة "إكس" (وكذلك مصادرتها بعض أصولها المادية)، وافقت الشركة في نهاية الأمر على غلق الحسابات المتورطة في نشر المعلومات المضللة، وكذلك تسديد الغرامات المسجلة ضدها. وفي المقابل، تجسد الجلافة التي تحدى بها عملاق التكنولوجيا قرار الدولة بصورة ملموسة إحدى الوقائع المخيفة والواضحة: أن الحكومات الديمقراطية فقدت صدارتها في العالم الرقمي. وبدلاً من ذلك، باتت الشركات ومديروها التنفيذيون يمسكون بزمام الأمور على نحو متعاظم. وجاء ذلك الانتقال في السلطة نتيجة اجتماع عدد من العوامل، تشمل تزايد الاعتماد الاجتماعي بصورة منهجية على شركات التكنولوجيا، والمساحات القانونية الرمادية التي تعمل ضمنها تلك الشركات، والخصائص المتفردة للتقنيات الصاعدة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي. وجاء تميز الشركات نتيجة لحرمان المؤسسات العامة من المعرفة التكنولوجية، بالإضافة إلى صدقيتها ودرجة تفويضها وتمثيلها. وقد سمحت أجيال مختلفة من السياسيين المنتمين إلى أحزاب مختلفة بحدوث ذلك.
إذا أرادت الديمقراطية البقاء والاستمرار، فإنها يجب أن تخوض صراعا ضد هذا الانقلاب. يجب عليها تعزيز التكنولوجيا المهتمة بالمصلحة العامة بحيث تشكل قوة موازية للشركات العملاقة. كما تحتاج أيضاً إلى إعادة بناء خبراتها التكنولوجية الخاصة. والأهم من ذلك كله، يجب على الدول العمل بفاعلية على إرساء منظومات تشريعية وتنظيمية مبتكرة كي تستطيع وضع حد للشركات التكنولوجية (وكذلك الاستخدام الحكومي للتكنولوجيا) كي تتصرف بصورة مسؤولة. هناك حاجة لأن تتصرف الحكومات على هذا النحو بهدف الحفاظ على مجتمعات رقمية منفتحة، وحرة وحية، بالاستناد إلى حكم القانون.
وتصلح الحالة البرازيلية كتنبيه إلى أن الوقت لم يفت بعد، وأن السلطات الديمقراطية تستطيع استعادة سيادتها وتأكيد نفسها بفعالية في التكنولوجيا إذا اختارت أن تفعل ذلك.
كل هذه القوة
بشكل متواصل، تنتج الشركات ابتكارات تقنية جديدة، لكن السياسيين فشلوا باستمرار في مواكبة هذا الإيقاع. في الولايات المتحدة تم إقرار تشريعين أساسيين قبل عقود؛ "قانون اللياقة في الاتصالات" خلال العام 1996، و"قانون حقوق النسخ للألفية الرقمية" خلال العام 1998؛ أي قبل أن يفكر ستيف جوبرز بالـ"آيفون" بزمن طويل. وخلال الأعوام التي تلت القانونين، انتقلت الشركات التكنولوجية من مرحلة تطوير المنتجات إلى تشغيل أنظمة كاملة باتت تؤثر في مجالات لم تهمين عليها سوى الدول سابقاً. ومن الأمثلة على تلك المجالات البنية التحتية الرقمية وضمانات أمنها. ومع انفلات أدواتها وخدماتها القوية في عالم يفتقر إلى ضوابط ملائمة، أضحت الشركات التكنولوجية هي المهيمنة بحكم الأمر الواقع على تقنيات لها وزن جيوسياسي هائل، بما في ذلك أنظمة التعرف على الوجوه والاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ومجموعة من المجالات المفصلية في جمع المعلومات. وتملك شركة "مايكروسوفت" العملاقة "مركز استخبارات المخاطر" Threat Intelligence Center الذي يتولى رصد الأخطار وكأنه يقارع "وكالة الأمن القومي" الأميركية. وتدير شركات العملات المشفرة أموالها وكأنها "بنك الاحتياط الفيدرالي"، وتتفوق محفظة الطاقة النظيفة لدى "أمازون" على ما تحوزه دول عدة، على الرغم من انخراط هذه الشركة في بناء مراكز بيانات يسودها النهم الشديد إلى الطاقة.
ومع تنامي سلطتها، أضحى مديروها التنفيذيون شخصيات تاريخية. وربما يكون ماسك المثل الأوضح على ذلك إذا أخذت بعين الاعتبار هجماته على قادة العالم وانخراطه في السياسة. لكن ثمة مديرين تنفيذيين آخرين ممن حازوا موقعاً بارزاً وضخماً في الحياة العامة يتجاوز بكثير مواقعهم الإدارية. وبصورة روتينية يستدعى مارك زوكربيرغ؛ المدير التنفيذي لشركة "ميتا" (مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" وغيرها) للإدلاء بشهادته في الكونغرس، ويحاجج دوماً بأن أعمال شركاته تشكل محوراً أساسياً في التنافس بين الولايات المتحدة والصين. ويتكرر ظهور المديرين التنفيذيين لشركات "آلفابيت" (مالكة "غوغل") و"أمازون" و"مايكروسوفت" في واشنطن. وخلال إحدى جلسات الاستماع، طرح جون كينيدي، وهو سيناتور جمهوري، سؤالاً على المدير التنفيذي لشركة "أوبن أي آي"؛ صانعة روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي"، سام آلتمان عن مدى إمكانية أن يدير وكالة تشريعية أميركية لقوانين الذكاء الاصطناعي. لقد تخلى السياسيون عن مسؤولياتهم لمصلحة قادة التكنولوجيا غير المنتخبين وغير الموثوقين.
كنتيجة لهذه المعطيات، تمارس شركات التكنولوجيا كلها، كبيرها وصغيرها، سلطة غير مسبوقة تاريخياً تطال حتى البنية التحتية الأشد حساسية ومحورية، حيث تهيمن مثلاً على كابلات المعلومات الممتدة تحت مياه بحار العالم ومحيطاته، وتعمل كنظام نقل لمعظم حركة الإنترنت في العالم. وينتقل نحو 99 في المائة من بيانات العالم عبر تلك الكوابل، بما في ذلك 10 تريليونات دولار يومياً من التبادلات المالية والمعلومات الحكومية فائقة الحساسية. فمن دون تلك الكوابل، يتعذر عمل كل أنواع النشاطات الأساسية للعالم. ولذلك، يجب أن تمسك بمقاليد حوكمة تلك الشركات كيانات حكومية متعددة الأطراف تتولى صيانة أمن تلك الكوابل أيضاً. ولكن، بدلاً من حصول ذلك تنهض الشركات ببناء واستعمال وصيانة كوابل الإنترنت العالمية، بينما يقف السياسيون وأصحاب القرار في موقف المتفرج.
انخرطت شركات التكنولوجيا بصورة عميقة في التركيبات الإدارية البيروقراطية للدول، مما جعل الحكومات مكشوفة أمامها بطرق يسيرة، لكنها مؤثرة بصورة جدية أيضاً. على سبيل المثال، في العام 2013 وظفت السلطات الهولندية منظومة من الخوارزميات المتخصصة بتقييم الأخطار بهدف كشف المتلاعبين بين صفوف دافعي الضرائب، وشكل الأمر كارثة. فبسبب حدوث خطأ في التقييمات، بما في ذلك تلك التي شملت ملامح عرقية، فقدت عشرات آلاف العائلات منازلها ووظائفها وحقها في رعاية أطفالها. ويرجع ذلك إلى أن أداة التقييم لم تكن شفافة وتعتمد على التعلم الذاتي غير البشري، إضافة إلى كونها صارمة وتمييزية. وفي النتيجة، أوصل هذا السقوط السياسي إلى استقالة الحكومة ودمر ثقة الشعب بالدولة، وفي المقابل، أفلتت الشركة التي صنعت تلك البرمجيات المغلوطة من المشكلة من دون أي ضرر نسبياً. مع ذلك، يستمر استخدام خوارزميات مماثلة تتوافر في أسواق العالم على الرغم من تضمنها إمكانية كامنة للتسبب بأذى ربما يكون أعمق مما حدث في هولندا.
أسلحة الحرب
تمتد سطوة شركات التكنولوجيا إلى نشاط محوري آخر في الدول، يتمثل في الحرب. وقد استعملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة إشكالية للتعرف على أعداد مكثفة من الأهداف في غزة. واستعملت أوكرانيا شركات الأقمار الاصطناعية لمراقبة الاتصالات وجمع المعلومات الاستخباراتية. وأدى هذا الاعتماد إلى إعطاء شركات التكنولوجيا سيطرة على طريقة إدارة الدول لشؤونها الاجتماعية. مثلاً، تعتمد أوكرانيا على إحدى هذه الشركات، "ستارلينك"، مما شجع ماسك على التدخل في مسار الصراع من خلال دعوته إلى مفاوضات سلام بطريقة تنسجم مع أهداف الكرملين، مما أثار توتراً في كييف والدول التي تساندها.
وفي مناسبات أخرى، تحولت شركات التكنولوجيا إلى أطراف مباشرة في الصراعات. وتستمر المواجهات في الفضاء السيبراني، وبالتالي يتزايد اعتماد الدول على الشركات الخاصة في الشؤون الدفاعية المتصلة بتلك المواجهات. ولنأخذ ما حدث في العام 2021 حينما أصيبت الشبكات الرقمية التي تدير عمل خط لنقل النفط تابع لشركة "كولونيال بايبلاين" بـ"هجمات الفدية". وتعد تلك الشركة بين أضخم مقدمي الطاقة لمعظم أرجاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وأدت تلك الضربة السيبرانية إلى وقف تدفق النفط عبر معظم منطقة الساحل. وأعلنت ولايات أميركية عدة حالة الطوارئ بينما تكونت طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وأعيد توجيه رحلات جوية عدة. وفي لقاء مع مديري شركات التكنولوجيا عقب ذلك الهجوم، وافق الرئيس جو بايدن على "أن الحقيقة تتمثل في امتلاك القطاع الخاص وتشغيله لمعظم بنيتنا التحتية الحساسة والمحورية". وأضاف: "لا تستطيع الحكومة الفيدرالية منفردة أن تتصدى لهذا التحدي". وشكل ذلك اعترافاً صريحاً ونادراً من الحكومة الأميركية بأنها فقدت السلطة في ما يتعلق بحماية المجال الرقمي للبلاد.
ولكن، على الرغم من تعاظم الهجمات السيبرانية المدمرة، يرى البيت الأبيض أنها لم تستوف بعد شروط تصنيفها بالحرب، وكذلك تغيب القوانين الدولية الواضحة عما يجب حظره من الهجمات السيبرانية.
بصورة نموذجية لا يعد التجسس بواسطة الوسائل الرقمية انتهاكاً لسيادة الدولة، وبالتالي يفلت من العقاب. وخلال العام 2022، أفاد بول ناكاسون، الذي ترأس حينها قيادة القوة السيبرانية الأميركية، بأن الولايات المتحدة استعملت قدرات سيبرانية هجومية لضرب أهداف روسية، لكنها لم تعتبر مثل تلك الهجمات اشتباكاً مباشراً مع روسيا. وفي المقابل، رسمت واشنطن خطاً أحمر عابراً لحدود دول حلف الناتو كحد ملموس مباشر لقتال القوات الروسية.
في خضم كل ذلك الغموض القانوني والسياسي، أصبحت الشركات أكثر إقبالاً على أداء دور المرتزقة. وأصبحت شركات برمجيات التجسس قابلة للاستئجار وتبيع أدوات استخباراتية متطورة للقيادات الدكتاتورية والديمقراطية على حد سواء. كما تؤدي الشركات دوراً محورياً في تشابكات حساسة على الإنترنت، إذ يستعمل تطبيق الخدمات الشبكية في شركة "أمازون" خوارزميات تعليم الآلات بهدف ملاحقة الأخطار المتأتية من أطراف ترعاها الدول. وكذلك تعمد "مجموعة تحليل المخاطر" التابعة لمحرك البحث، "غوغل"، إلى إخراج قنوات على "يوتيوب" بهدف تنفيذ عمليات تأثير منسقة. ويؤدي هذا النوع من العمليات إلى انتقال مجال الصراع إلى أيدي أطراف من غير الدول لديها حوافز مختلفة بصورة جذرية عن الحكومات، وكذلك الحال بالنسبة لمستويات الموثوقية.
"ماتريكس" في كل الأمكنة
في معظم الأحيان، تتحرك الدول من موقع الضعف في المعلومات عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا. ومع استثناءات قليلة، تفتقد الدول إلى سبل الوصول إلى المعلومات، وكذلك الحال بالنسبة للمهارات والخبرات اللازمة لفهم الخوارزميات والابتكارات الجديدة (ولنتجاوز الآن عن مسألة تنظيمها). ولأن المعرفة قوة، يحيل ذلك الضعف السياسيين وأصحاب القرار إلى موقع المفاوض الضعيف أمام شركات التكنولوجيا، مما يؤدي إلى مزيد من عمليات التعهيد.
في الوقت الراهن، ينظر إلى شركات مثل "بالانتير تكنولوجيز" Palantir Technologies باعتبارها موثوقة لإنجاز تحليلات حساسة ومحورية للبيانات الخاصة بشؤون الدفاع والرعاية الصحية ونقاط السيطرة على الحدود. وتتولى الشركات التكنولوجية تلك الأعمال على الرغم من أنها تفتقد القيادة الديمقراطية والصدقية والخبرة اللازمة لتلبية تلك المتطلبات. وفي مقابلة مع "نيويورك تايمز" في صيف في العام 2024، أفاد المدير التنفيذي لشركة "بالانتير" بأن "إنقاذ الأرواح وكذلك إزهاقها في بعض الأحيان هو أمر فيه إثارة كبيرة"، وكأن قرارات الحياة والموت هي لعبة كمبيوتر.
كما تعزز شركات التكنولوجيا قوتها أيضا بواسطة ما تحوزه من أموال، وتتمتع الشركات الأضخم بثراء استثنائي، وتلامس القيمة السوقية لشركة "مايكروسوفت" 3.2 تريليون دولار؛ أي ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، علماً بأن فرنسا تحتل المرتبة السابعة بين اقتصادات دول العالم، وبالتالي لا تواجه الشركات التكنولوجية الكبرى مشكلة في إنفاق ملايين الدولارات على مجموعات الضغط، اللوبيات، التي تساندها. وفي أغلب الأحيان، تجد مجموعات الضغط أنها تدفع أبواباً مشرعة أصلاً. وبسبب ضآلة الخبرة التقنية لدى المسؤولين الرسميين، يتمكن ممثلو الشركات بسهولة من قولبة أفكارهم والتأثير في قراراتهم. وعلى نحو مماثل، استعملت شركات التكنولوجيا أموالها في تأطير التفكير العام عالمياً المتعلق بصناعتها عبر الاستثمار في مراكز الأعمال الفكرية، والمؤتمرات والمؤسسات الأكاديمية.
ثمة تأطير فكري أحرزت شركات التكنولوجيا نجاحاً فائقاً في ترويجه يتمثل بمقولة "التنظيم التشريعي يخنق الابتكار". وظهر ذلك، بحسب "فيسبوك"، عندما حاولت تلك الشركة في العام 2012 تبديد قناعة المشرعين الأوروبيين وثنيهم عن تنفيذ التوجيه التشريعي الأوروبي المتعلق بحماية البيانات. وهذه المقولة مغلوطة بمقدار كونها لا تخدم سوى نفسها، خصوصاً مع إمساك الشركات التكنولوجية الكبرى بالمفاصل الأساسية الكبرى، ودأبها على جعل حياة الشركات الصاعدة شديدة الصعوبة. وعلى الرغم من ذلك، تبقى هذه المقولة شائعة اليوم. وتتسم التشريعات التنظيمية بالدينامية والمرونة، وتتأقلم مع المتغيرات في الصناعات. وفي حالات كثيرة، أدت القيود الناظمة إلى تحفيز الابتكار بصورة فعلية. وعلى سبيل المثال، ابتكرت الشركات منتجات أكثر استدامة وتوافقاً مع البيئة بعد فرض قوانين أشد صرامة في حماية البيئة. وحتى لو أدت التشريعات التنظيمية إلى إبطاء الابتكار، فقد يستحق الأمر المحافظة على التوازن. على المستوى الفلسفي، ليس الابتكار أهم من دور القانون وحماية المستهلك وعدم التمييز، أو أي من القيم المركزية في الديمقراطية. وإذا امتلك الابتكار قدرة كامنة على تقليص الحقوق الأساسية أو تعارض مع قيم الجمهور الواسع، يكون للتشريع التنظيمي الحق كله في ترجيح كفته وسموها، ويجب أن يعترف السياسيون بهذه الحقيقة والعمل وفق مقتضياتها.
ولكن، حتى لو فعلوا ذلك، فإنهم سيصطدمون بمزيد من العوائق، حيث اكتسبت الشركات التكنولوجية قوة أكبر عبر رفضها شرح كيفية عمل منتجاتها، ونتيجة لذلك، ليس باستطاعة الأكاديميين إجراء بحوث مستقلة عن الآليات الداخلية للخوارزميات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وثمة انخراط للشركات التكنولوجيا في مسار الخداع المباشر أيضاً. عندما سعت "مايكروسوفت" إلى نيل الموافقة القانونية على إنشاء مركز للبيانات في ولاية أيوا في العام 2016، لجأت إلى تمريره تحت اسم مستعار هو "مشروع أوسميوم". كما أصبح الدخول في مناقصات خلف ستار مجموعة من الشركات أمراً معتمداً كممارسة معيارية في صفوف شركات التكنولوجيا. ورفعت شركة "أوبر" تلك الممارسة من التمويه الضبابي إلى مستويات أعلى مع مبادرة "غراي بول". وفي ذلك المشروع، وفق تقرير من "نيويورك تايمز"، استطاعت "أوبر" التعرف إلى مسؤولي إنفاذ القانون الذين يملكون سلطة قانونية لتقصي النطاقات التي يحظر على تلك الشركة العمل فيها. وفي خطوة تالية، رتبت الشركة الأمور بحيث إنه عندما يدخل أولئك المسؤولون تطبيق "أوبر"، فإنهم سيجدون صعوبة كبرى في تحديد مدى وجود تلك الشركة بصورة فعلية في المساحات المحظورة عليها أم لا. وبهذه الطريقة، استطاعت الشركة مواصلة العمل مع التملص من الاكتشاف. وباستثناء فرض غرامات متفرقة، لم تفعل الحكومات ما يكفي للسيطرة على تلك الممارسات والمطالبة بالشفافية وتحميل الشركات مسؤولياتها.
بالإضافة إلى ذلك، يعاق عمل المشرعين بصورة أساسية بسبب سرعة التطور التكنولوجي. وبصورة جزئية، تهربت الشركات من القانون عبر ابتكار التقنيات بسرعة تكفي لبقائها متقدمة عليه. وبعد ذلك، تستطيع الشركات الانخراط في سلوكات إشكالية من دون أن يساورها القلق بشأن رد فعل السياسات تجاهها. مثلاً، فتشت شركة "كلير فيو إيه آي" الفضاء السيبراني للإنترنت بأكمله بحثاً عن صور الوجوه قبل أن تلاحظها أي جهة حكومية. ودربت "النماذج اللغوية الكبرى" على مجمل النصوص الموجودة على الإنترنت قبل أن تتوصل الحكومات إلى التفكير في مساءلة الشركات الصانعة لتلك النماذج عن حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، مقتنعة بأن القوانين التي تحمي تلك الحقوق سارية ومطبقة فعلياً. وحينما حصدت الشركات كميات كبرى من المعلومات ووضعتها خلف أبوابها المغلقة، فقدت المؤسسات العامة القدرة على الوصول إلى المعلومات، بالتالي خسرت صدقيتها وعملها كوكيل يمثل المصلحة العامة. ونجمت عن ذلك دائرة مغلقة مميتة نواتها أن تتفوق قوة الشركات الخاصة باستمرار على قدرة المؤسسات العامة على مساءلتها وتحميلها مسؤولية أفعالها.
لنعد ذلك ثانية
بصورة صادمة، تبدو الحكومات الديمقراطية غير مهتمة حتى الآن بالقوة المتعاظمة لشركات التكنولوجيا. كثيراً ما أطلق نشطاء وصحفيون إنذارات بشأن تلك الصناعة، لكن الإدارات الأميركية المتعاقبة تصرفت بتراخ متعمد حيال هذا القطاع، عاقدة الآمال على أن تسوي الأمور نفسها بنفسها بشأن كل مصادر القلق. وأبدى الاتحاد الأوروبي فاعلية أكبر، لكن حفنة صغيرة من قوانينه استهدفت إنهاء سطوة تلك الشركات. وتحتاج الديمقراطيات إلى رؤية واضحة عن كيفية التوصل إلى حوكمة تستوعب كل مناحي التكنولوجيا.
في مجتمع راكمت فيه شركات التكنولوجيا سلطتها في اتخاذ القرارات الحاسمة، يجب على الحكومة المبادرة إلى إجراءات أكثر تأثيراً. وتتمثل الأخبار الطيبة في أنه إذا عزمت الحكومات الديمقراطية على الانتقال إلى ذلك النوع من الأفعال، فستجد أمامها طرقاً كثيرة للمضي قدماً. ويشمل ذلك زيادة معرفة السياسيين وأصحاب القرار بآليات عمل المنتجات التقنية قبل الانتقال إلى إدارة شؤون العلاقة مع الشركات المنتجة لها. وكذلك تستطيع الحكومات البدء في تعديل الحمايات التي تحمي أسرار المنتجات كي تتلاءم مع عصر الخوارزميات. ويجب على الحكومات الديمقراطية أيضاً مطالبة الشركات بأن تتيح للباحثين سبل النفاذ إلى البيانات، وأن تصبح الأنظمة التكنولوجية المستخدمة تحت لواء الحكومات قابلة للوصول إليها عبر "قانون حرية المعلومات" مثلاً. وإذا فعلت الحكومات ذلك، فستتاح للجمهور فرصة تعلم آليات عمل المنظومات التكنولوجية، مما يسهل التوصل إلى نقاش تشريعي مستند إلى معلومات كافية. وفي المسار نفسه، يجب إلزام الشركات بمعايير أعلى من الشفافية حينما يتعلق الأمر بالمناقصات عن عقود الأراضي والطاقة المتعلقة بمراكز البيانات، أو أن تكشف الشركات عمن يمولها. وإذا عزفت شركة ما عن كشف جهات تمويلها، فستغدو غير مؤهلة للعمل في السوق المفتوحة.
بهدف الاستفادة من تلك الشفافية المستجدة عندما تتحقق، سيصبح بإمكان المشرعين مراكمة خبرات تكنولوجية داخل الحكومة. ومن شأن أولئك الخبراء أن يحدثوا توازناً مع الكلام المكرر الذي تردده أفواه ممثلي اللوبيات التكنولوجية الذين يسعون إلى إدخال طرق فهم المشرعين للتقنيات ضمن أطرهم الخاصة. مثلاً، قد تستعيد الولايات المتحدة تجربة "مكتب تقييم التقنيات" Office of Technology Assessment، وهو كيان تابع للكونغرس دأب في أوقات سابقة على مساعدة صناع القانون على فهم الاتصالات التي تجري عن بعد، والابتكارات في مجال الحوسبة. وقد عمل ذلك المكتب بكامل قوته بين العامين 1974 و1995. ويحتاج صناع السياسة إلى "مكتب تقييم التقنيات" أو ما يوازيه كي يستطيعوا عبور مياه حقبة تضم الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية.
وعلى مستوى أكثر جذرية، يجب على الحكومات الانتقال من التركيز على تمرير القوانين إلى التشديد على تطبيقها بصورة حاذقة. وتحتاج الحكومات إلى ربط القوانين بالمبادئ الأساسية للعدالة والمساواة وعدم التمييز وتحمل المسؤولية، مع الحرص في الوقت نفسه على تسريع إرساء آليات تنفيذ صلبة وملموسة، بحيث تستطيع الصمود في وجه الاختراق التكنولوجي التالي والآتي حتماً. في أحيان كثيرة، يأتي تصور التنفيذ في مرحلة تالية على التشريع، وبالتالي لا يتوافر تمويل كاف للكيانات التي تناط بها عمليات الإشراف. يجب على الحكومات إصلاح هذه المسألة عبر تكوين أدوات تنفيذ قوية. وعلى سبيل المثال، تستطيع الحكومات استعمال المشتريات كأداة للحث على تغيير سلوك الشركات. وعلى غرار ما يفعله كبار ممولي تكنولوجيا المعلومات، تملك حكومات العالم هوامش مالية تتيح لها تعزيز معايير الأمن السيبراني وعدم التمييز، إضافة إلى تحميل الشركات مسؤولياتها عن اختراق القوانين السارية أو إهمالها في منع الاختراقات التي تطال البيانات. ويمكن أن تنفذ ذلك عبر إرساء نموذج الضربات الثلاث (الإنذارات الثلاثة المتتالية)، وعقب استنفاد الضربات الثلاث، تضحي الشركة خارج إطار الدخول في سوق المناقصات.
في المقابل، يجب فرض حظر فوري على الشركات التكنولوجية الأكثر خطورة وشراً بغية منعها من بيع تقنياتها المضادة للديمقراطية. خلال العام 2021، توصلت وزارة التجارة الأميركية أخيراً إلى إضافة مجموعة "أن أس أو" NSO؛ الشركة الإسرائيلية التي أنتجت التطبيق التجسسي "بيغاسوس" Pegasus إلى "قائمة الكيانات" التي تقيد التجارة معها. وتوافق ذلك المصير بصورة جيدة مع أعمال تلك الشركة، حيث تلقى أداة "بيغاسوس" للتجسس رواجاً لدى الحكومات القمعية التي تسعى إلى مراقبة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين. وفي المقابل، جاءت تلك الخطوة متأخرة تماماً. فعلى مدار أعوام، ترددت الولايات المتحدة وبلدان أخرى بشأن حظر تلك الشركة التي صارت (على غرار شركات أخرى مشابهة) أشد قوة وأكثر تطوراً.
ولا تمثل التشريعات التنظيمية سوى جزء من مسار المضي قدما، إذ يجب على الدول الاستثمار بصورة وازنة في تكوين بنية تحتية رقمية تحت إدارة القطاع العام، وتعزيز البحوث الأكاديمية وتحسين المساحة الرقمية العامة. وإضافة إلى ذلك، تحتاج المجتمعات إلى إرساء ثقافة المبادئ الأخلاقية في التكنولوجيا والموثوقية وتحمل المسؤولية بما يفضي إلى إجبار الشركات على صنع قرارات صحيحة.
في أي وقت، قد يرفض فيه أشباه ماسك الامتثال للقضاة والمشرعين، سيشكل ذلك تذكيراً بحقيقة أن الدول تستطيع امتلاك اليد العليا في العلاقة مع الشركات، وإعلاء أولوية الحوكمة الديمقراطية إذا رغبت في ذلك بالفعل.
وفي المقابل، تحتاج الحكومات إلى انتهاج إصلاحات حقيقية ومنهجية لكي تستعيد سلطتها ثانية، وترسي حكم القانون.

*ماريتجي شآك: زميلة أكاديمية في "مركز ستانفورد للسياسة السيبرانية" و"مؤسسة الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان". بين العامين 2009 و2019، نالت عضوية البرلمان الأوروبي بوصفها بين ممثلي هولندا، وألفت كتاب "انقلاب التكنولوجيا، كيف ننقذ الديمقراطية من وادي السيليكون" الذي اقتبس منه هذا المقال. مترجم عن "فورين أفيرز"؛ حيث نشر في 26 أيلول (سبتمبر) 2024.

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