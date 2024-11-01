2897 شهيدا جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة إن 30 شخصا استشهدوا جراء هجمات إسرائيلية على لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الشهداء إلى 2897 على الأقل.



وأضافت الوزارة أن عدد المصابين بلغ حتى الآن 13150.-(وكالات)