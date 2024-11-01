2897 شهيدا جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان

2897 شهيدا جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان
التاريخ
11/1/2024 2:49:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة إن 30 شخصا استشهدوا جراء هجمات إسرائيلية على لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الشهداء إلى 2897 على الأقل.
وأضافت الوزارة أن عدد المصابين بلغ حتى الآن 13150.-(وكالات)
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