Friday, 01 November 2024 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العربي يحقق فوزا مهما على الاهلي بدوري كرة اليد

11/1/2024 2:49:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - حقق فريق العربي فوزا مهما على مستضيفه فريق الأهلي بنتيجة 27-24، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024.
العربي رفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي فريق الاهلي برصيد 10 نقاط ومتصدرا للترتيب العام.
وتحتضن صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد يوم غد مباراتين، حيث يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا كفرنجة والسلط عند الساعة السابعة مساء.

MENAFN01112024000072011014ID1108842449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث