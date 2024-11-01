العربي يحقق فوزا مهما على الاهلي بدوري كرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حقق فريق العربي فوزا مهما على مستضيفه فريق الأهلي بنتيجة 27-24، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024.
العربي رفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي فريق الاهلي برصيد 10 نقاط ومتصدرا للترتيب العام.
وتحتضن صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد يوم غد مباراتين، حيث يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا كفرنجة والسلط عند الساعة السابعة مساء.
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