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حماس تنعى اثنين من قادتها بعد اغتيالهما بغارة إسرائيلية

11/1/2024 2:48:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نعت حركة حماس، مساء الجمعة، اثنين من قادتها بعد اغتيالهما بغارة إسرائيلية في قطاع غزة، وفق ما أعلنت عنه الحركة عبر موقعها الإلكتروني.


ونعت الحركة عضو مكتب العلاقات الوطنية وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عز الدين كساب وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أيمن عايش.
وقالت الحركة إنه جرى اغتيال القياديين بغارة إسرائيلية "استهدفت سيارتهما المدنية في محافظة خانيونس، أثناء قيامهما بواجبهما الوطني في متابعة العلاقات مع القوى الوطنية والإسلامية، للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، بسبب العدوان الصهيوني المتواصل وحرب الإبادة والتجويع التي تنفذها حكومة المجرم نتنياهو، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية".
كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة اغتيال كساب خلال غارة جوية في خان يونس بقطاع غزة.-(وكالات)

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