حماس تنعى اثنين من قادتها بعد اغتيالهما بغارة إسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعت حركة حماس، مساء الجمعة، اثنين من قادتها بعد اغتيالهما بغارة إسرائيلية في قطاع غزة، وفق ما أعلنت عنه الحركة عبر موقعها الإلكتروني.
ونعت الحركة عضو مكتب العلاقات الوطنية وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عز الدين كساب وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أيمن عايش.
وقالت الحركة إنه جرى اغتيال القياديين بغارة إسرائيلية "استهدفت سيارتهما المدنية في محافظة خانيونس، أثناء قيامهما بواجبهما الوطني في متابعة العلاقات مع القوى الوطنية والإسلامية، للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، بسبب العدوان الصهيوني المتواصل وحرب الإبادة والتجويع التي تنفذها حكومة المجرم نتنياهو، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية".
كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة اغتيال كساب خلال غارة جوية في خان يونس بقطاع غزة.-(وكالات)
MENAFN01112024000072011014ID1108842445
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.