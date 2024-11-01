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رغم زيادتها.. مأزق الأولويات يخيم على موازنة مجلس جرش

11/1/2024 2:44:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






جرش- رغم زيادة موازنة مجلس محافظة جرش للعام المقبل، بأكثر من ربع مليون دينار، إلا أنها ما تزال متواضعة مقارنة مع حجم المحافظة ومساحتها وطبيعتها السياحية والزراعية ونسب الفقر والبطالة المرتفعة فيها، وحاجتها للمشاريع الصناعية والاقتصادية الكبرى، لا سيما مع ازدياد عدد سكانها، وفق رئيس المجلس رائد العتوم.
وقال العتوم لـ"الغد"، "إن موازنة عام 2025 تبلغ 9 ملايين و427 ألف دينار، فيما كانت العام الماضي 9 ملايين و200 ألف دينار، حيث تم إقرار موازنة العام المقبل، ووافق عليها مجلس المحافظة ورفعها إلى محافظ جرش، إذ تم توزيعها على 20 قطاعا من مختلف القطاعات الحيوية في جرش التي تقدمت بمشاريع وخطط وأعمال بحاجة إلى موازنة".
وأضاف، "يبذل مجلس المحافظة قصارى جهده في توزيع مخصصاته على جميع القطاعات حسب الأولويات، في محاولة لتحسين جودة الخدمات والوفاء بالمطالبات المتزايدة، وأهم هذه القطاعات بلديات جرش الخمس، وقد خصص لها 2 مليون دينار كون البلديات تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وهم معنيون بإيصال أهم الخدمات الأساسية لقرى وبلدات محافظة جرش كافة".
وبحسب العتوم، فقد "تم تخصيص مليون و220 ألف دينار لقطاع المياه، وقطاع الأشغال خصص له مليون و140 ألف دينار، وقطاع الشباب 800 ألف دينار، وتم تخصيص 400 ألف دينار على موازنة العام المقبل، على أن يتم أيضا تخصيص 600 ألفا من موازنة 2026، لإنشاء مدينة رياضية متكاملة في محافظة جرش بشكل خاص ودعم المراكز الشبابية، فضلا عن تخصيص نصف مليون دينار في مشروع الكلية الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية في جرش، وتخصيص 370 ألف دينار لمشروع المركز الثقافي في جرش، وتخصيص 100 ألف دينار لغاية انتهاء وتشغيل وتطوير مشروع قصر الباشا الأثري في بلدة سوف".
وأوضح، "أنه تم تخصيص 950 ألف دينار لقطاع التربية والتعليم، و750 ألف دينار لمديرية الصحة، وتخصيص ربع مليون دينار لمستشفى جرش الحكومي لغايات توسعته وتطويره وشراء أجهزة طبية، وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية بأعلى جودة في محافظة جرش، كونه المستشفى الوحيد الذي يخدم محافظة جرش، فضلاً عن تخصيص 50 ألف دينار للشركة الوطنية للتدريب، وتخصيص 150 ألف دينار لمركز زها الثقافي، والذي يقدم خدمات ثقافية وتربوية وتطوعية كبيرة في جرش، وتخصيص موازنة مناسبة للأوقاف والتنمية وقطاع السياحة والآثار لغاية تأهيل المواقع الأثرية وصيانة الآثار وتمويل التنقيب عن الآثار وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة".
إلا أن العتوم، يرى "أن حجم الموازنة المخصصة في جرش متواضع مقارنة بمستوى الخدمات وحجم المشاريع والاستثمارات في المحافظة التي تعاني وضعا مترديا وحالة من الفراغ التنموي".
ولفت إلى "أن المحافظة بأمس الحاجة إلى تطوير الخطة السياحية وإخراج مشروع ربط المدينة الأثرية بالحضرية على أرض الواقع، وحاجتها أيضا لمشروع تأهيل سد الملك طلال واستثماره سياحيا، فضلا عن ضرورة دعم وزيادة مخصصات وزارة الزراعة، كون المحافظة تعتمد على قطاع الزراعة في عملية التنمية وقد تم تخصيص 350 ألف دينار، ويوفر القطاع فرص عمل للجرشيين، فيما تشكل غاباتها ومحمياتها الطبيعية مصدرا طبيعيا للسياحة وداعما سياحيا قويا إذا تم استثماره بالطريقة الصحيحة".
وأضاف العتوم، "أن محافظة جرش بحاجة إلى موازنة أكبر، حتى تتحسن مستوى الخدمات المقدمة، فهي رغم الزيادة ما تزال متواضعة، فيما وضع المجلس بالتعاون مع الدوائر الحكومية كافة، الموازنة حسب الأولويات في المشاريع، وجاءت الموازنة موزعة على عدد من أهم وأبرز المشاريع ذات الأولوية التي من شأنها المساهمة السريعة في تنمية مختلف القطاعات خدمة للمواطنين".
ويطالب العتوم، "بأن يتم استثناء محافظة جرش من قرار تعبيد الطرق الزراعية والفرعية من قبل البلدات، كون بلديات جرش الخمس موازنتها متواضعة، وبالكاد تعبد الطرق التي تمر بين الوحدات السكنية المخدومة، والتي تقع داخل التنظيم، ووضع الطرق فيها مزري، وهي عاجزة تماما عن تعبيد الطرق الزراعية والطرق التي تقع خارج التنظيم، ويجب أن يتم إعادة مسؤولية تعبيدها إلى وزارة الأشغال العامة، لا سيما أن محافظة جرش من أكبر المحافظات الزراعية، وسوء أوضاع طرقها غير المعبدة يحول دون حدوث تنمية زراعية حديثة فيها، كون البلديات غير قادرة على تعبيد الطرق لعدم وجود مخصصات مالية كافية تغطي التكاليف".
وتوزعت بنود الموازنة على مشاريع 20 قطاعا، أبرزها التربية والتعليم والصحة والمياه والأشغال والزراعة والتنمية الاجتماعية والشباب والسياحة والثقافة والأوقاف والبيئة والآثار والداخلية والتدريب المهني والإدارة المحلية وعدد من القطاعات الأخرى، حيث اعتمدت هذه الموازنة احتياجات المناطق الجغرافية بشكل عام وفقا لأولويات القطاعات.
إلى ذلك، حول رئيس اللجنة الإدارية علي الرواشدة بنود الموازنة للجنة المالية برئاسة محمود دراغمة، وذلك لإجراء الترتيبات الخاصة بتجهيزها بشكل تفصيلي وفقًا لما تم تخصيصه لجميع مشاريع القطاعات المذكورة، والبالغة عشرين قطاعا.

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