تعلن شركة Rimini Street عن النتائج المالية والتشغيلية للربع الثالث من عام 2024

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة .Rimini Street, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، وهي مزود عالمي لدعم البرامج والمنتجات والخدمات الشاملة للمؤسسات، ومزود دعم الطرف الثالث الرائد لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS، اليوم عن نتائج الربع الثالث المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024
بلغت الإيرادات 104.7 ملايين دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 2.6% مقارنة بـ 107.5 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت الإيرادات في الولايات المتحدة 51.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 7.4% مقارنة بـ 55.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت الإيرادات الدولية 53.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 2.7% مقارنة بـ 51.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت إيرادات الاشتراك 100.4 مليون دولار، وهو ما يمثل 95.9% من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بإيرادات الاشتراك البالغة 104.1 ملايين دولار، والتي تمثل 96.9% من إجمالي الإيرادات لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت الإيرادات المتكررة السنوية 401.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 3.6% مقارنة بـ 416.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ عدد العملاء النشطين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 3,097، وهو انخفاض بنسبة 0.1% مقارنة بـ 3,099 عميلاً نشطًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.
بلغ معدل الاحتفاظ بالإيرادات 89% للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و94% للفترة المماثلة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
بلغ الهامش الإجمالي 60.7% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 62.7% لنفس الفترة من العام الماضي.
كان الدخل (الخسارة) التشغيلي بمثابة خسارة تشغيلية قدرها 49.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بدخل تشغيلي قدره 11.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 13.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 16.5 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ صافي الدخل (الخسارة) خسارة صافية قدرها 43.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بصافي دخل قدره 6.8 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 19.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 12.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 13.7 مليون دولار مقارنة بـ 18.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ صافي الربح (الخسارة) الأساسي والمخفف للسهم المنسوب إلى المساهمين العاديين خسارة للسهم بلغت 0.47 دولار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بأرباح للسهم بلغت 0.08 دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ النقد والاستثمارات قصيرة الأجل 119.5 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 128.1 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2023.
تكبدت الشركة تكاليف إعادة التنظيم بقيمة 1.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024 حيث واصلت الشركة عملية تحسين هيكل التكاليف لديها. وتتوقع الشركة أن تتكبد تكاليف إضافية لإعادة التنظيم خلال الربع الرابع من عام 2024 مع استمرارها في تحسين هيكل تكاليفها.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة أنها ستقوم بإيقاف الخدمات الخاصة بمنتجات Oracle PeopleSoft وبدأت مشروع الإيقاف. يتضمن هذا التخفيض خدمات Rimini SupportTM وRimini ManageTM وRimini ConsultTM الخاصة بالشركة لمنتجات Oracle PeopleSoft. وبما أن الشركة تقدم خدمات منتجات Oracle PeopleSoft للعملاء على مستوى العالم، فمن المتوقع أن تتم عملية التصفية على عدة مراحل. نتوقع انخفاضات كبيرة في الإيرادات المرتبطة بـ Oracle PeopleSoft بمرور الوقت، ولكن لا يزال من غير الواضح متى ستتمكن الشركة من التوقف عن تقديم جميع خدمات Oracle PeopleSoft. بلغت الإيرادات المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft ما يقرب من 24.9 مليون دولار، أو 8% من الإيرادات، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و27.6 مليون دولار، أو 9% من الإيرادات، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، على التوالي.
أبرز الأحداث التشغيلية للربع الثالث من عام 2024
الإعلان عن العملاء الممثلين الجدد الذين تحولوا إلى، أو العملاء الحاليين الذين قاموا بتوسيع اتفاقياتهم مع Rimini Street، بما في ذلك:
اختارت شركة Standard Foods ، الشركة العالمية الرائدة في مجال التصنيع، خدمة Rimini SupportTM لشركة SAP لتغطية وحدات برامج SAP ECC الخاصة بها، مما يحرر الأموال للاستثمار في مشاريع تحليلات البيانات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
اختارت شركة Mercury NZ ، الشركة النيوزيلندية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، Rimini SupportTM وRimini WatchTM لشركة SAP، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وإعادة استثمار المدخرات في ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) لتعزيز النمو.
اختارت شركة Alcatel-Lucent Enterprises ، الشركة الرائدة في توفير حلول الشبكات والاتصالات الآمنة، خدمة Rimini SupportTM لشركة VMware.
تم إطلاق خدمات TMRimini Support وTMRimini Protect وTMRimini Consult بنجاح لشركة VMware ، مع قاعدة عملاء منتشرة بالفعل عبر أربع قارات في الأشهر الثلاثة الأولى منذ الإطلاق.
تم إغلاق أكثر من 7,200 حالة دعم وتقديم ما يقرب من 2,900 تحديث ضريبي وقانوني وتنظيمي للعملاء في 20 دولة، مع تحقيق متوسط تقييم رضا العملاء عن خدمات الدعم والتوجيه التي تقدمها الشركة بأكثر من 4.9 من 5.0 (حيث يتم تصنيف 5.0 على أنه ممتاز).
تم الاعتراف بها كواحدة من أفضل أماكن العملTM في الهند لعام 2024 للألفية ، وحصلت على المرتبة العشرين ضمن أفضل أماكن العمل متوسطة الحجم في الهند لعام 2024، وتم تكريمها كواحدة من أفضل أماكن العمل® في أستراليا لعام 2024.
أعلنت مؤسسة Rimini Street عن منح بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني تمولها الشركة لدعم العائلات والمجتمعات في المملكة المتحدة كجزء من برنامج منحة RMNI LOVETM السنوي الثالث.
توقعات الأعمال لعام 2024
تواصل الشركة تعليق التوجيهات حتى يكون هناك المزيد من الوضوح حول التأثيرات الناجمة عن نشاط التقاضي الحالي أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية في التقاضي المستمر للشركة مع Oracle.
معلومات البث الشبكي والمكالمات الجماعية
ستستضيف شركة Rimini Street مكالمة جماعية عبر الهاتف وبثًا عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الثالث من عام 2024 واختيار تعليقات الأداء حتى تاريخه للربع الرابع من عام 2024 في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي / 2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في 30 أكتوبر 2024. سيكون البث المباشر للحدث متاحًا على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة Rimini Street من خلال رابط Rimini Street IR event ومباشرة عبر رابط البث على الويب . يمكن للمشاركين في المكالمة الهاتفية الوصول إلى المؤتمر عن طريق الاتصال بالرقم 1-800-836-8184. ستكون إعادة البث عبر الإنترنت متاحة لمدة عام واحد بعد الحدث.
استخدام الشركة للتدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا". لا تستند التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية. تُكمِّل هذه المعلومات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مقياس الأداء وليس المقصود منها تمثيله وفقًا للإفصاحات التي تتطلبها المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. ينبغي النظر في التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بالإضافة إلى التدابير المالية المحددة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وليس كبديل عنها أو متفوقة عليها. تم تضمين التوفيق بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والنتائج غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الجداول المالية ضمن هذا البيان الصحفي. يُقدم تحت عنوان "حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وبعض المقاييس الرئيسية" وصفًا وشرحًا لمقاييسنا المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
يتم توفير التسويات بين التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الواردة في هذا البيان الصحفي مع التدابير المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بشكل مباشر في الجداول المالية المدرجة في نهاية هذا البيان الصحفي. يتم أيضًا تضمين شرح لهذه التدابير، ولماذا نعتقد أنها ذات مغزى وكيف يتم حسابها تحت عنوان "حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وبعض المقاييس الرئيسية".
حول شركة .Rimini Street, Inc
شركة .Rimini Street, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، إحدى شركات ®Russell 2000، هي شركة عالمية تقدم الدعم الشامل لبرامج المؤسسات وحلول الابتكار والمزود الرائد للدعم الخارجي لبرامج Oracle وSAP وVMware. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل وإدارة ودعم وتخصيص وتكوين وتوصيل وحماية ومراقبة وتحسين تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا. وقعت الشركة آلاف العقود مع شركات Fortune Global 100 وFortune 500 والشركات متوسطة الحجم والقطاع العام والمنظمات الحكومية التي اختارت Rimini Street كمزود موثوق به لحلول البرامج المؤسسية المهمة وحققت نتائج تشغيلية أفضل وحققت مليارات الدولارات الأمريكية من المدخرات ومولت الذكاء الاصطناعي واستثمارات الابتكار الأخرى.
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البيانات التطلعية
بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. عادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، "صدق"، "استمر"، "يمكن"، "حاليًا"، "تقدير"، "احتمال"، "مستقبل"، "نية"، "قد"، "سوف"، "نظرة مستقبلية"، "خطة"، "ممكن"، "محتمل"، "تنبؤ"، "مشروع"، "يبدو"، "يسعى"، "يجب"، "ربما"، "يمكن" أو كلمات أو عبارات أو تعبيرات أخرى مماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر ونقاط عد يقين متعلقة بأعمال مؤسسةRimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا. تشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعوى قضائية جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية والتأثير على الإيرادات والتكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها شركة Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية كلية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور مشهد إدارة ودعم برامج المؤسسات وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم ومواصلة توسيع قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ وتبني العملاء لمحفظتنا الموسعة من المنتجات والخدمات والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على زيادة إيراداتنا وإدارة تكلفة إيراداتنا والتنبؤ بدقة بالإيرادات؛ والتأثير المتوقع للتخفيضات الأخيرة والمتوقعة في القوى العاملة لدينا وتكاليف إعادة التنظيم المرتبطة بها؛ وتقديرات إجمالي السوق التي يمكن معالجتها وتوقعات مدخرات العملاء نسبة إلى استخدام مقدمي الخدمات الآخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بموظفين مؤهلين إضافيين، بما في ذلك موظفو المبيعات، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ وخطة عملنا، وقدرتنا على النمو في المستقبل وقدرتنا على تحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وخططنا لتقليص تقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft؛ وتقلب سعر سهمنا والامتثال ذي الصلة لمتطلبات سوق الأوراق المالية؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في مبادرات النمو لدينا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لقواعد الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية، أو قدرتنا على تحقيق فوائد من خسائرنا التشغيلية الصافية؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة لمرفق الائتمان لدينا والعهد المالي والتشغيلي على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية المملوكة لشركة Rimini Street؛ الأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم في 30 أكتوبر 2024، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K، وغيرها من الملفات المقدمة من قبل شركة Rimini Street إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات مؤسسة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.
© 2024 .Rimini Street, Inc جميع الحقوق محفوظة. مؤسسة "Rimini Street" هي علامة تجارية مسجلة لشركةRimini Street، Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، واسم Rimini Street وشعار Rimini Street وأي توليفات منهما والعلامات الأخرى التي تحمل علامة TM هي علامات تجارية لشركة Rimini Street، Inc. وتظل جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم ينص على خلاف ذلك، لا تدعي مؤسسة Rimini Street أي انتماء أو تأييد أو ارتباط بأي من أصحاب العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.
|
.RIMINI STREET, INC
الميزانيات العمومية الموحدة المكثفة غير المدققة
(بالآلاف، باستثناء مبالغ السهم)
|
|
|
|
|
الأصول
|
30 سبتمبر،
2024
|
|
31 ديسمبر
2023
|
الأصول المتداولة:
|
|
|
|
النقد والمعادلات النقدية
|
$
|
119,494
|
|
|
$
|
115,424
|
|
النقد المقيد
|
|
429
|
|
|
|
428
|
|
الحسابات المستحقة، صافي المخصصات البالغة 1053 دولارًا و656 دولارًا على التوالي
|
|
66,996
|
|
|
|
119,430
|
|
تكاليف العقد المؤجلة، الجارية
|
|
16,637
|
|
|
|
17,934
|
|
الاستثمارات قصيرة الأجل
|
|
-
|
|
|
|
9,826
|
|
المصروفات المدفوعة مقدمًا وغيرها
|
|
25,190
|
|
|
|
25,647
|
|
إجمالي الموجودات المتداولة
|
|
228,746
|
|
|
|
288,689
|
|
الأصول طويلة الأجل:
|
|
|
|
الممتلكات والمعدات، وصافي الاستهلاك المتراكم والإطفاء البالغ 20,794 دولارًا و18,231 دولارًا على التوالي
|
|
10,431
|
|
|
|
10,496
|
|
أصول حق استخدام الإيجار التشغيلي
|
|
6,895
|
|
|
|
5,941
|
|
تكاليف العقود المؤجلة، غير الجارية
|
|
20,836
|
|
|
|
23,559
|
|
الودائع وغيرها
|
|
4,743
|
|
|
|
6,109
|
|
صافي ضرائب الدخل المؤجلة
|
|
72,191
|
|
|
|
59,002
|
|
إجمالي الأصول
|
$
|
343,842
|
|
|
$
|
393,796
|
|
الالتزامات والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد وعجز المساهمين
|
الالتزامات الجارية:
|
|
|
|
الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل
|
$
|
3,093
|
|
|
$
|
5,912
|
|
حسابات الدفع
|
|
4,559
|
|
|
|
5,997
|
|
التعويضات والمزايا والعمولات المستحقة
|
|
33,867
|
|
|
|
38,961
|
|
الالتزامات المستحقة الأخرى
|
|
74,284
|
|
|
|
18,128
|
|
التزامات الإيجار التشغيلي الجارية
|
|
4,384
|
|
|
|
4,321
|
|
الإيرادات المؤجلة الجارية
|
|
202,281
|
|
|
|
263,115
|
|
إجمالي الالتزامات الجارية
|
|
322,468
|
|
|
|
336,434
|
|
الالتزامات طويلة الأجل
|
|
|
|
الديون طويلة الأجل، صافية من الاستحقاقات الجارية
|
|
67,959
|
|
|
|
64,228
|
|
الإيرادات المؤجلة، غير الجارية
|
|
21,033
|
|
|
|
23,859
|
|
التزامات الإيجار التشغيلي، غير الجارية
|
|
6,806
|
|
|
|
6,841
|
|
التزامات أخرى طويلة الأجل
|
|
2,350
|
|
|
|
1,930
|
|
إجمالي الالتزامات
|
|
420,616
|
|
|
|
433,292
|
|
عجز المساهمين:
|
|
|
|
الأسهم الممتازة، القيمة الاسمية 0.0001 دولار للسهم الواحد. تمت الموافقة على 99,820 سهمًا (باستثناء 180 سهمًا من أسهم المجموعة أ الممتازة)؛ ولم يتم تحديد أي سلسلة أخرى
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
الأسهم العادية، القيمة الاسمية 0.0001 دولار. المصرح به 1,000,000 سهم؛ والأسهم المصدرة والمعلقة 90,841 و89,595 سهمًا على التوالي
|
|
9
|
|
|
|
9
|
|
رأس المال المدفوع الإضافي
|
|
175,125
|
|
|
|
167,988
|
|
الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة
|
|
(5,651
|
)
|
|
|
(4,167
|
)
|
العجز المتراكم
|
|
(245,141
|
)
|
|
|
(202,210
|
)
|
أسهم الخزينة، بسعر التكلفة
|
|
(1,116
|
)
|
|
|
(1,116
|
)
|
إجمالي عجز المساهمين
|
|
(76,774
|
)
|
|
|
(39,496
|
)
|
إجمالي الالتزامات وعجز المساهمين
|
$
|
343,842
|
|
|
$
|
393,796
|
|
.RIMINI STREET, INC
بيانات العمليات الموحدة المكثفة غير المدققة
(بالآلاف، باستثناء مبالغ السهم)
|
|
|
|
|
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
|
التسعة أشهر المنتهية في
|
|
30 سبتمبر،
|
|
30 سبتمبر،
|
|
|
2024
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
2023
|
|
الإيرادات
|
$
|
104,672
|
|
|
$
|
107,453
|
|
|
$
|
314,540
|
|
|
$
|
319,386
|
|
تكلفة الإيرادات
|
|
41,135
|
|
|
|
40,110
|
|
|
|
126,230
|
|
|
|
118,802
|
|
الربح الكلي
|
|
63,537
|
|
|
|
67,343
|
|
|
|
188,310
|
|
|
|
200,584
|
|
نفقات التشغيل
|
|
|
|
|
|
|
|
المبيعات والتسويق
|
|
35,781
|
|
|
|
35,593
|
|
|
|
112,299
|
|
|
|
107,356
|
|
العامة والإدارية
|
|
16,528
|
|
|
|
18,384
|
|
|
|
54,460
|
|
|
|
55,475
|
|
تكاليف إعادة التنظيم
|
|
1,431
|
|
|
|
-
|
|
|
|
4,639
|
|
|
|
59
|
|
تكاليف التقاضي والمستردات ذات الصلة:
|
|
|
|
|
|
|
|
مصاريف التقاضي
|
|
58,512
|
|
|
|
-
|
|
|
|
58,512
|
|
|
|
-
|
|
الأتعاب المهنية والتكاليف الأخرى للتقاضي
|
|
879
|
|
|
|
2,127
|
|
|
|
5,406
|
|
|
|
5,475
|
|
صافي تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة
|
|
59,391
|
|
|
|
2,127
|
|
|
|
63,918
|
|
|
|
5,475
|
|
إجمالي مصروفات التشغيل
|
|
113,131
|
|
|
|
56,104
|
|
|
|
235,316
|
|
|
|
168,365
|
|
الدخل التشغيلي (الخسارة)
|
|
(49,594
|
)
|
|
|
11,239
|
|
|
|
(47,006
|
)
|
|
|
32,219
|
|
الدخل غير التشغيلي و(النفقات):
|
|
|
|
|
|
|
|
مصروفات الفوائد
|
|
(1,577
|
)
|
|
|
(1,413
|
)
|
|
|
(4,401
|
)
|
|
|
(4,139
|
)
|
صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى
|
|
(642
|
)
|
|
|
990
|
|
|
|
1,814
|
|
|
|
1,799
|
|
الدخل (الخسارة) قبل ضريبة الدخل
|
|
(51,813
|
)
|
|
|
10,816
|
|
|
|
(49,593
|
)
|
|
|
29,879
|
|
ضرائب الدخل
|
|
8,713
|
|
|
|
(4,015
|
)
|
|
|
6,662
|
|
|
|
(13,171
|
)
|
صافي الدخل (الخسارة)
|
$
|
(43,100
|
)
|
|
$
|
6,801
|
|
|
$
|
(42,931
|
)
|
|
$
|
16,708
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى المساهمين العاديين
|
$
|
(43,100
|
)
|
|
$
|
6,801
|
|
|
$
|
(42,931
|
)
|
|
$
|
16,708
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد المنسوب إلى المساهمين العاديين:
|
|
|
|
|
|
|
|
الأساسية
|
$
|
(0.47
|
)
|
|
$
|
0.08
|
|
|
$
|
(0.48
|
)
|
|
$
|
0.19
|
|
المخففة
|
$
|
(0.47
|
)
|
|
$
|
0.08
|
|
|
$
|
(0.48
|
)
|
|
$
|
0.19
|
|
متوسط عدد الأسهم العادية المتداولة المرجح:
|
|
|
|
|
|
|
|
الأساسية
|
|
90,776
|
|
|
|
89,228
|
|
|
|
90,343
|
|
|
|
88,942
|
|
المخففة
|
|
90,776
|
|
|
|
89,357
|
|
|
|
90,343
|
|
|
|
89,322
|
|
.RIMINI STREET, INC
التسويات بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ومبادئ المحاسبة غير المقبولة عمومًا
(بالآلاف)
|
|
|
|
|
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
|
التسعة أشهر المنتهية في
|
|
30 سبتمبر،
|
|
30 سبتمبر،
|
|
|
2024
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
2023
|
|
تسوية الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
الدخل التشغيلي (الخسارة)
|
$
|
(49,594
|
)
|
|
$
|
11,239
|
|
|
$
|
(47,006
|
)
|
|
$
|
32,219
|
|
تعديلات مبادئ المحاسبة غير المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة
|
|
59,391
|
|
|
|
2,127
|
|
|
|
63,918
|
|
|
|
5,475
|
|
مصاريف التعويض على أساس المخزون
|
|
2,174
|
|
|
|
3,131
|
|
|
|
7,137
|
|
|
|
9,056
|
|
تكاليف إعادة التنظيم
|
|
1,431
|
|
|
|
-
|
|
|
|
4,639
|
|
|
|
59
|
|
الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
|
$
|
13,402
|
|
|
$
|
16,497
|
|
|
$
|
28,688
|
|
|
$
|
46,809
|
|
تسوية صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي الدخل (الخسارة)
|
$
|
(43,100
|
)
|
|
$
|
6,801
|
|
|
$
|
(42,931
|
)
|
|
$
|
16,708
|
|
تعديلات مبادئ المحاسبة غير المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة
|
|
59,391
|
|
|
|
2,127
|
|
|
|
63,918
|
|
|
|
5,475
|
|
مصاريف التعويض على أساس المخزون
|
|
2,174
|
|
|
|
3,131
|
|
|
|
7,137
|
|
|
|
9,056
|
|
تكاليف إعادة التنظيم
|
|
1,431
|
|
|
|
-
|
|
|
|
4,639
|
|
|
|
59
|
|
صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
|
$
|
19,896
|
|
|
$
|
12,059
|
|
|
$
|
32,763
|
|
|
$
|
31,298
|
|
تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي الدخل (الخسارة)
|
$
|
(43,100
|
)
|
|
$
|
6,801
|
|
|
$
|
(42,931
|
)
|
|
$
|
16,708
|
|
تعديلات مبادئ المحاسبة غير المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
مصروفات الفوائد
|
|
1,577
|
|
|
|
1,413
|
|
|
|
4,401
|
|
|
|
4,139
|
|
ضرائب الدخل
|
|
(8,713
|
)
|
|
|
4,015
|
|
|
|
(6,662
|
)
|
|
|
13,171
|
|
مصروفات الإهلاك واستهلاك الدين
|
|
917
|
|
|
|
752
|
|
|
|
2,650
|
|
|
|
2,001
|
|
الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك
|
|
(49,319
|
)
|
|
|
12,981
|
|
|
|
(42,542
|
)
|
|
|
36,019
|
|
تعديلات مبادئ المحاسبة غير المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة
|
|
59,391
|
|
|
|
2,127
|
|
|
|
63,918
|
|
|
|
5,475
|
|
مصاريف التعويض على أساس المخزون
|
|
2,174
|
|
|
|
3,131
|
|
|
|
7,137
|
|
|
|
9,056
|
|
تكاليف إعادة التنظيم
|
|
1,431
|
|
|
|
-
|
|
|
|
4,639
|
|
|
|
59
|
|
الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة
|
$
|
13,677
|
|
|
$
|
18,239
|
|
|
$
|
33,152
|
|
|
$
|
50,609
|
|
الفواتير المحسوبة:
|
|
|
|
|
|
|
|
الإيرادات
|
$
|
104,672
|
|
|
$
|
107,453
|
|
|
$
|
314,540
|
|
|
$
|
319,386
|
|
الإيرادات المؤجلة، الجارية وغير الجارية، بنهاية الفترة
|
|
223,314
|
|
|
|
238,399
|
|
|
|
223,314
|
|
|
|
238,399
|
|
الإيرادات المؤجلة، الجارية وغير الجارية، في بداية الفترة
|
|
262,793
|
|
|
|
285,324
|
|
|
|
286,974
|
|
|
|
299,921
|
|
التغير في الإيرادات المؤجلة
|
|
(39,479
|
)
|
|
|
(46,925
|
)
|
|
|
(63,660
|
)
|
|
|
(61,522
|
)
|
الفواتير المحسوبة
|
$
|
65,193
|
|
|
$
|
60,528
|
|
|
$
|
250,880
|
|
|
$
|
257,864
|
حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وبعض المقاييس الرئيسية
لتزويد المستثمرين وغيرهم بمعلومات إضافية فيما يتعلق بنتائج Rimini Street، قمنا بالكشف عن التدابير المالية التالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وبعض المقاييس الرئيسية. لقد وصفنا أدناه العملاء النشطين، والإيرادات السنوية المتكررة ومعدل الاحتفاظ بالإيرادات، وكل منها مقياس تشغيلي رئيسي لأعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، فقد أفصحنا عن التدابير المالية التالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا: الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وصافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين المعدلة والفواتير. قدمت Rimini Street في الجداول أعلاه تسوية لكل إجراء مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمستخدم في إصدار الأرباح هذا مع الإجراء المالي الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. نظرًا لبدل التقييم لأصولنا الضريبية المؤجلة، لم تكن هناك أي آثار ضريبية مرتبطة بأي من تعديلاتنا غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. ويرد أدناه وصف لهذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
الغرض الأساسي من استخدام التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو توفير معلومات تكميلية تعتقد الإدارة أنها قد تكون مفيدة للمستثمرين ولتمكين المستثمرين من تقييم نتائجنا بنفس الطريقة التي تتبعها الإدارة. نقدم أيضًا التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين في مقارنة أدائنا عبر فترات إعداد التقارير على أساس ثابت، بالإضافة إلى مقارنة نتائجنا بنتائج الشركات الأخرى، من خلال استبعاد العناصر التي لا نعتقد أنها تشير إلى أدائنا التشغيلي الأساسي. على وجه التحديد، تستخدم الإدارة هذه التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا كمقاييس للأداء التشغيلي؛ ولإعداد ميزانيتنا التشغيلية السنوية؛ ولتخصيص الموارد لتعزيز الأداء المالي لأعمالنا؛ ولتقييم فعالية إستراتيجيات أعمالنا؛ ولتوفير الاتساق والقابلية للمقارنة مع الأداء المالي السابق؛ ولتسهيل مقارنة نتائجنا مع نتائج الشركات الأخرى، التي يستخدم الكثير منها تدابير مالية مماثلة غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لتكملة نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا؛ وفي الاتصالات مع مجلس إدارتنا فيما يتعلق بأدائنا المالي. ومع ذلك، يجب أن يدرك المستثمرون أنه ليست كل الشركات تحدد هذه التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا باستمرار.
تمثل الفواتير التغيير في الإيرادات المؤجلة للفترة الحالية بالإضافة إلى الإيرادات للفترة الحالية.
العميل النشط هو كيان متميز يشتري خدماتنا لدعم منتج معين، بما في ذلك شركة أو مؤسسة تعليمية أو حكومية أو وحدة أعمال لشركة. على سبيل المثال، نحن نعتبر عميلين نشطين منفصلين عندما يتم تقديم الدعم لمنتجين مختلفين لنفس الكيان. نعتقد أن قدرتنا على توسيع عملائنا النشطين هي مؤشر على نمو أعمالنا، ونجاح أنشطة المبيعات والتسويق لدينا، والقيمة التي تجلبها خدماتنا لعملائنا.
الإيرادات المتكررة السنوية هي مبلغ إيرادات الاكتتاب المعترف بها خلال الربع المالي ومضروبة في أربعة. وهذا يعطينا مؤشرًا على الإيرادات التي يمكن تحقيقها في فترة الاثني عشر شهرًا التالية من قاعدة عملائنا الحاليين على افتراض عدم حدوث أي إلغاءات أو تغييرات في الأسعار خلال تلك الفترة. لا تشمل إيرادات الاكتتاب أي إيرادات غير متكررة، والتي كانت ضئيلة حتى الآن.
معدل الاحتفاظ بالإيرادات هي إيرادات الاشتراك الفعلية (المعتمدة على الدولار) المعترف بها على مدار فترة 12 شهرًا من العملاء الذين كانوا عملاء في اليوم السابق لبدء فترة الـ 12 شهرًا، مقسومة على إيراداتنا السنوية المتكررة اعتبارًا من اليوم السابق لبداية فترة الـ 12 شهرًا.
الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو الدخل التشغيلي المعدل لاستبعاد: تكاليف التقاضي والمستردات ذات الصلة، وصافي مصروفات التعويض على أساس الأسهم وتكاليف إعادة التنظيم. وتناقش الاستثناءات بمزيد من التفصيل أدناه.
صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو صافي الدخل المعدل لاستبعاد: تكاليف التقاضي والمستردات ذات الصلة، وصافي مصروفات التعويض على أساس الأسهم وتكاليف إعادة التنظيم. وتناقش هذه الاستثناءات بمزيد من التفصيل أدناه.
على وجه التحديد، تستبعد الإدارة البنود التالية من تدابيرها المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، حسب الاقتضاء، للفترات المعروضة:
صافي تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة: تتعلق تكاليف التقاضي ومستردات التأمين والاستئناف المرتبطة بها بالتكاليف الخارجية لأنشطة التقاضي. تعكس هذه التكاليف والمبالغ المستردة التقاضي المستمر الذي نشارك فيه، ولا تتعلق بالعمليات اليومية أو أعمالنا الأساسية لخدمة عملائنا.
مصاريف التعويض على أساس المخزون: تتضمن إستراتيجيتنا للتعويض استخدام التعويض القائم على الأسهم لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم. تهدف هذه الإستراتيجية بشكل أساسي إلى مواءمة مصالح الموظفين مع مصالح المساهمين لدينا وتحقيق الاحتفاظ بالموظفين على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، تختلف نفقات التعويض على أساس الأسهم لأسباب لا علاقة لها عمومًا بالقرارات التشغيلية في أي فترة معينة.
تكاليف إعادة التنظيم: تتكون التكاليف في المقام الأول من تكاليف إنهاء الخدمة المرتبطة بخطة إعادة تنظيم الشركة.
الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي صافي الدخل المعدل لاستبعاد: مصاريف الفوائد وضرائب الدخل ومصروفات الإهلاك واستهلاك الدين.
الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة هي الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين المعدلة لاستبعاد: تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، وصافي مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم وتكاليف إعادة التنظيم، كما نوقش أعلاه.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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