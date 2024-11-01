تعلن شركة Rimini Street عن النتائج المالية والتشغيلية للربع الثالث من عام 2024

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024



بلغت الإيرادات 104.7 ملايين دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 2.6% مقارنة بـ 107.5 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغت الإيرادات في الولايات المتحدة 51.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 7.4% مقارنة بـ 55.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغت الإيرادات الدولية 53.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 2.7% مقارنة بـ 51.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الاشتراك 100.4 مليون دولار، وهو ما يمثل 95.9% من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بإيرادات الاشتراك البالغة 104.1 ملايين دولار، والتي تمثل 96.9% من إجمالي الإيرادات لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغت الإيرادات المتكررة السنوية 401.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 3.6% مقارنة بـ 416.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ عدد العملاء النشطين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 3,097، وهو انخفاض بنسبة 0.1% مقارنة بـ 3,099 عميلاً نشطًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.

بلغ معدل الاحتفاظ بالإيرادات 89% للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و94% للفترة المماثلة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

بلغ الهامش الإجمالي 60.7% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 62.7% لنفس الفترة من العام الماضي.

كان الدخل (الخسارة) التشغيلي بمثابة خسارة تشغيلية قدرها 49.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بدخل تشغيلي قدره 11.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 13.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 16.5 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل (الخسارة) خسارة صافية قدرها 43.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بصافي دخل قدره 6.8 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 19.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 12.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 13.7 مليون دولار مقارنة بـ 18.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ صافي الربح (الخسارة) الأساسي والمخفف للسهم المنسوب إلى المساهمين العاديين خسارة للسهم بلغت 0.47 دولار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بأرباح للسهم بلغت 0.08 دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ النقد والاستثمارات قصيرة الأجل 119.5 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 128.1 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2023.

تكبدت الشركة تكاليف إعادة التنظيم بقيمة 1.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024 حيث واصلت الشركة عملية تحسين هيكل التكاليف لديها. وتتوقع الشركة أن تتكبد تكاليف إضافية لإعادة التنظيم خلال الربع الرابع من عام 2024 مع استمرارها في تحسين هيكل تكاليفها. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة أنها ستقوم بإيقاف الخدمات الخاصة بمنتجات Oracle PeopleSoft وبدأت مشروع الإيقاف. يتضمن هذا التخفيض خدمات Rimini SupportTM وRimini ManageTM وRimini ConsultTM الخاصة بالشركة لمنتجات Oracle PeopleSoft. وبما أن الشركة تقدم خدمات منتجات Oracle PeopleSoft للعملاء على مستوى العالم، فمن المتوقع أن تتم عملية التصفية على عدة مراحل. نتوقع انخفاضات كبيرة في الإيرادات المرتبطة بـ Oracle PeopleSoft بمرور الوقت، ولكن لا يزال من غير الواضح متى ستتمكن الشركة من التوقف عن تقديم جميع خدمات Oracle PeopleSoft. بلغت الإيرادات المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft ما يقرب من 24.9 مليون دولار، أو 8% من الإيرادات، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و27.6 مليون دولار، أو 9% من الإيرادات، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، على التوالي.

أبرز الأحداث التشغيلية للربع الثالث من عام 2024



الإعلان عن العملاء الممثلين الجدد الذين تحولوا إلى، أو العملاء الحاليين الذين قاموا بتوسيع اتفاقياتهم مع Rimini Street، بما في ذلك:



اختارت شركة Standard Foods ، الشركة العالمية الرائدة في مجال التصنيع، خدمة Rimini SupportTM لشركة SAP لتغطية وحدات برامج SAP ECC الخاصة بها، مما يحرر الأموال للاستثمار في مشاريع تحليلات البيانات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



اختارت شركة Mercury NZ ، الشركة النيوزيلندية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، Rimini SupportTM وRimini WatchTM لشركة SAP، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وإعادة استثمار المدخرات في ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) لتعزيز النمو.

اختارت شركة Alcatel-Lucent Enterprises ، الشركة الرائدة في توفير حلول الشبكات والاتصالات الآمنة، خدمة Rimini SupportTM لشركة VMware.

تم إطلاق خدمات TMRimini Support وTMRimini Protect وTMRimini Consult بنجاح لشركة VMware ، مع قاعدة عملاء منتشرة بالفعل عبر أربع قارات في الأشهر الثلاثة الأولى منذ الإطلاق.

تم إغلاق أكثر من 7,200 حالة دعم وتقديم ما يقرب من 2,900 تحديث ضريبي وقانوني وتنظيمي للعملاء في 20 دولة، مع تحقيق متوسط تقييم رضا العملاء عن خدمات الدعم والتوجيه التي تقدمها الشركة بأكثر من 4.9 من 5.0 (حيث يتم تصنيف 5.0 على أنه ممتاز).

تم الاعتراف بها كواحدة من أفضل أماكن العملTM في الهند لعام 2024 للألفية ، وحصلت على المرتبة العشرين ضمن أفضل أماكن العمل متوسطة الحجم في الهند لعام 2024، وتم تكريمها كواحدة من أفضل أماكن العمل® في أستراليا لعام 2024. أعلنت مؤسسة Rimini Street عن منح بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني تمولها الشركة لدعم العائلات والمجتمعات في المملكة المتحدة كجزء من برنامج منحة RMNI LOVETM السنوي الثالث.

توقعات الأعمال لعام 2024

تواصل الشركة تعليق التوجيهات حتى يكون هناك المزيد من الوضوح حول التأثيرات الناجمة عن نشاط التقاضي الحالي أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية في التقاضي المستمر للشركة مع Oracle.

معلومات البث الشبكي والمكالمات الجماعية

ستستضيف شركة Rimini Street مكالمة جماعية عبر الهاتف وبثًا عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الثالث من عام 2024 واختيار تعليقات الأداء حتى تاريخه للربع الرابع من عام 2024 في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي / 2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في 30 أكتوبر 2024. سيكون البث المباشر للحدث متاحًا على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة Rimini Street من خلال رابط Rimini Street IR event ومباشرة عبر رابط البث على الويب . يمكن للمشاركين في المكالمة الهاتفية الوصول إلى المؤتمر عن طريق الاتصال بالرقم ‎1-800-836-8184. ستكون إعادة البث عبر الإنترنت متاحة لمدة عام واحد بعد الحدث.

استخدام الشركة للتدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا". لا تستند التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية. تُكمِّل هذه المعلومات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مقياس الأداء وليس المقصود منها تمثيله وفقًا للإفصاحات التي تتطلبها المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. ينبغي النظر في التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بالإضافة إلى التدابير المالية المحددة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وليس كبديل عنها أو متفوقة عليها. تم تضمين التوفيق بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والنتائج غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الجداول المالية ضمن هذا البيان الصحفي. يُقدم تحت عنوان "حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وبعض المقاييس الرئيسية" وصفًا وشرحًا لمقاييسنا المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

يتم توفير التسويات بين التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الواردة في هذا البيان الصحفي مع التدابير المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بشكل مباشر في الجداول المالية المدرجة في نهاية هذا البيان الصحفي. يتم أيضًا تضمين شرح لهذه التدابير، ولماذا نعتقد أنها ذات مغزى وكيف يتم حسابها تحت عنوان "حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وبعض المقاييس الرئيسية".

حول شركة .Rimini Street, Inc

شركة .Rimini Street, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، إحدى شركات ®Russell 2000، هي شركة عالمية تقدم الدعم الشامل لبرامج المؤسسات وحلول الابتكار والمزود الرائد للدعم الخارجي لبرامج Oracle وSAP وVMware. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل وإدارة ودعم وتخصيص وتكوين وتوصيل وحماية ومراقبة وتحسين تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا. وقعت الشركة آلاف العقود مع شركات Fortune Global 100 وFortune 500 والشركات متوسطة الحجم والقطاع العام والمنظمات الحكومية التي اختارت Rimini Street كمزود موثوق به لحلول البرامج المؤسسية المهمة وحققت نتائج تشغيلية أفضل وحققت مليارات الدولارات الأمريكية من المدخرات ومولت الذكاء الاصطناعي واستثمارات الابتكار الأخرى.

لمعرفة المزيد، ترجى زيارة ، والتواصل مع Rimini Street على X ، وFacebook ، وInstagram ، وLinkedIn .

البيانات التطلعية

بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. عادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، "صدق"، "استمر"، "يمكن"، "حاليًا"، "تقدير"، "احتمال"، "مستقبل"، "نية"، "قد"، "سوف"، "نظرة مستقبلية"، "خطة"، "ممكن"، "محتمل"، "تنبؤ"، "مشروع"، "يبدو"، "يسعى"، "يجب"، "ربما"، "يمكن" أو كلمات أو عبارات أو تعبيرات أخرى مماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر ونقاط عد يقين متعلقة بأعمال مؤسسةRimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا. تشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعوى قضائية جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية والتأثير على الإيرادات والتكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها شركة Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية كلية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور مشهد إدارة ودعم برامج المؤسسات وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم ومواصلة توسيع قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ وتبني العملاء لمحفظتنا الموسعة من المنتجات والخدمات والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على زيادة إيراداتنا وإدارة تكلفة إيراداتنا والتنبؤ بدقة بالإيرادات؛ والتأثير المتوقع للتخفيضات الأخيرة والمتوقعة في القوى العاملة لدينا وتكاليف إعادة التنظيم المرتبطة بها؛ وتقديرات إجمالي السوق التي يمكن معالجتها وتوقعات مدخرات العملاء نسبة إلى استخدام مقدمي الخدمات الآخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بموظفين مؤهلين إضافيين، بما في ذلك موظفو المبيعات، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ وخطة عملنا، وقدرتنا على النمو في المستقبل وقدرتنا على تحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وخططنا لتقليص تقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft؛ وتقلب سعر سهمنا والامتثال ذي الصلة لمتطلبات سوق الأوراق المالية؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في مبادرات النمو لدينا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لقواعد الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية، أو قدرتنا على تحقيق فوائد من خسائرنا التشغيلية الصافية؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة لمرفق الائتمان لدينا والعهد المالي والتشغيلي على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية المملوكة لشركة Rimini Street؛ الأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم في 30 أكتوبر 2024، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K، وغيرها من الملفات المقدمة من قبل شركة Rimini Street إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات مؤسسة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.

© 2024 .Rimini Street, Inc جميع الحقوق محفوظة. مؤسسة "Rimini Street" هي علامة تجارية مسجلة لشركةRimini Street‏،‎ Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، واسم Rimini Street وشعار Rimini Street وأي توليفات منهما والعلامات الأخرى التي تحمل علامة TM هي علامات تجارية لشركة Rimini Street‏،‎ Inc. وتظل جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم ينص على خلاف ذلك، لا تدعي مؤسسة Rimini Street أي انتماء أو تأييد أو ارتباط بأي من أصحاب العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.