Neutrogena® تطلق تعاونًا رائدًا مع اثنين من أشهر أطباء الأمراض الجلدية في العالم

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة .Kenvue Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KVUE ) (يُشار إليها هنا باسم "Kenvue")، وهي أكبر شركة لصحة المستهلك في العالم من حيث الإيرادات، اليوم أن علامتها التجارية®Neutrogena ترتقي بالجمال الجلدي إلى المستوى التالي من خلال إقامة شراكات متعددة السنوات مع الدكتور Dhaval Bhanusali، مبتكر العناية بالبشرة الشهير، والدكتور Muneeb Shah، طبيب الأمراض الجلدية الأكثر متابعة في جميع أنحاءالعالم2.
يعزز هذا التعاون التزام®Neutrogena بدمج الجمال والعلوم لتقديم فعالية سريرية متقدمة وتجارب منتجات غير عادية.كما أنه يعتمد على الشراكات القائمة مع شبكة متنوعة من أطباء الأمراض الجلدية العالميين الذين يشاركون بنشاط في تطوير المنتجات والدراسات السريرية والمبادرات التعليمية. بالنظر إلى المستقبل، تهدف ®Neutrogena إلى تطوير علم الأمراض الجلدية لمعالجة الثغرات في هذه الفئة بشكل أفضل والمساعدة في تشكيل مستقبل العناية بالبشرة من خلال زيادة التعاون مع مجتمع أطباء الأمراض الجلدية.
قال Chris Riat، رئيس العلامة التجارية العالمية في ®Neutrogena: "نتطلع إلى تعزيز ريادتنا في مجال الجمال الجلدي وتعميق علاقاتنا مع مجتمع المتخصصين في الرعاية الصحية وتجار التجزئة والمستهلكين". "نحن متحمسون للعمل عن كثب مع كبار الخبراء مثل الدكتور Bhanusali والدكتور Shah، الذين يشاركوننا شغفنا بتطوير العلوم الجلدية والهوس بتركيبة المنتجات والخبرة".
الدكتور Bhanusali شخصية محورية في صناعة العناية بالبشرة العالمية وهو من أشهر مصنعي مستحضرات العناية بالبشرة.
يُعرف الدكتور Shah على نطاق واسع بآرائه حول سلوك المستهلك واستخدامه الناجح لوسائل التواصل الاجتماعي لجعل طب الأمراض الجلدية متاحًا.
ويعملون معًا على رفع مستوى طب الأمراض الجلدية وإعادة تشكيل أهميته في صحة البشرة وجمالها.
كشركاء ابتكار عالميين، سيعملون مع ®Neutrogena في ثلاثة مجالات:
تسريع الابتكار: الشراكة مع فرق البحث والتطوير في الشركة لتطوير العلوم السريرية وتحسين تجربة المنتج
مشاركة المستهلك: بناء مجتمع استباقي ومشارك من المستهلكين والمؤثرين
التعاون مع أطباء الأمراض الجلدية: استكشاف طرق جديدة للشراكة مع مجتمع أطباء الأمراض الجلدية
وقال الدكتور Bhanusali: "منذ البداية وحتى اللحظة التي يستخدم فيها المستهلكون المنتجات لأول مرة، أشعر بالفخر بمساعدة Neutrogena في صياغة مستقبل الجمال". "تمثل هذه الشراكة تحولاً حقيقيًا في العناية بالبشرة، حيث تميل العلامات التجارية حقًا إلى العلوم والشراكة مع أطباء الأمراض الجلدية لتقديم رعاية أفضل لمرضاهم ومستهلكيهم في كل مكان".
وقال الدكتور Shah: "يعد الابتكار الذي يقوده طبيب الأمراض الجلدية أمرًا أساسيًا لهوية Neutrogena، وأنا فخور بدعم العلامة التجارية في تطوير حلول الجيل التالي لمرضانا". "من خلال هذه الشراكة، نأمل في تعزيز التزام Neutrogena الثابت تجاه كل من أطباء الأمراض الجلدية والمرضى، وتشكيل مستقبل الجمال المدعوم بالعلم".
حول Kenvue
Kenvue هي أكبر شركة لصحة المستهلك في العالم من حيث الإيرادات. بناءً على أكثر من قرن من التراث، فإن علاماتنا التجارية الشهيرة، بما في ذلك ®Aveeno، وBAND-AID® Brand، و®Johnson's، و®Listerine، و®Neutrogena، و®Tylenol، مدعومة بالعلم ويوصي بها المتخصصون في الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. في Kenvue، نؤمن بالقوة الاستثنائية للرعاية اليومية ويعمل فريقنا كل يوم لوضع هذه القوة في أيدي المستهلكين وكسب مكان في قلوبهم ومنازلهم. تعرف على المزيد على .
حول ® Neutrogena
لأكثر من 90 عامًا، جعلت ®Neutrogena العلم المتطور بسيطًا، حيث طورت حلولاً للعناية بالبشرة اليومية التي توازن بين الفعالية السريرية والجماليات الأنيقة.من الابتكار المدعوم بالعلم إلى التعليم الذي يمكن الوصول إليه، نحن مدفوعون بمهمة تسهيل الوصول إلى منتجات صحة البشرة. تلبي منتجاتنا احتياجات البشرة عبر الأعمار وأنواع البشرة وألوانها. ®Neutrogena هي علامة تجارية لشركة Kenvue Brands LLC، وهي شركة تابعة لشركة .Kenvue Inc
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استنادًا إلى بيانات مبيعات Nielsen للأسابيع الـ 52 المنتهية في 9/7/24
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استنادًا إلى جمهور الدكتور Shah المشترك على Instagram وTikTok
تحذيرات بشأن البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 فيما يتعلق بالتعاون متعدد السنوات مع الدكتور Muneeb Shah والدكتور Dhaval Bhanusali لتقديم فعالية سريرية متقدمة وتجارب منتجات غير عادية لعلامة ®Neutrogena التجارية. يمكن تحديد العبارات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "خطط" و"يتوقع" و"سوف" و "يتنبأ" و"تقديرات" وكلمات أخرى ذات معنى مماثل. يتم تحذير القارئ من عدم الاعتماد على هذه البيانات التطلعية. تستند هذه العبارات إلى التوقعات الحالية للأحداث المستقبلية. إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير دقيقة أو معروفة أو غير معروفة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعات Kenvue والشركات التابعة لها. تشمل المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر: احتمال عدم تحقيق الفوائد والفرص المتوقعة المتعلقة بالتعاون أو قد يستغرق تحقيقها وقتًا أطول من المتوقع؛ والتحديات الكامنة في تطوير المنتجات الجديدة، بما في ذلك عدم اليقين بشأن النجاح السريري والحصول على الموافقات التنظيمية؛ والمنافسة، بما في ذلك التقدم التكنولوجي والمنتجات الجديدة والملكية الفكرية التي حصل عليها المنافسون؛ وعدم اليقين بشأن النجاح التجاري للمنتجات الجديدة؛ وقدرة Kenvue على تنفيذ الخطط الاستراتيجية بنجاح؛ وتأثير عمليات الدمج والتخارج التجارية؛ والتحديات التي تواجه الملكية الفكرية؛ والتغيرات في السلوك وأنماط الإنفاق أو الضائقة المالية للمستهلكين. يمكن العثور على قائمة وأوصاف أخرى لهذه المخاطر وعدم اليقين والعوامل الأخرى في ملفات Kenvue المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك تقريرها السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتقارير الفصلية اللاحقة على النموذج 10-Q وملفات أخرى، متوفرة على أو عند الطلب من Kenvue.لا تتعهد Kenvue والشركات التابعة لها بتحديث أي بيانات تطلعية، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.
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