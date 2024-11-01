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Neutrogena® تطلق تعاونًا رائدًا مع اثنين من أشهر أطباء الأمراض الجلدية في العالم

11/1/2024 2:40:51 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة .Kenvue Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KVUE ) (يُشار إليها هنا باسم "Kenvue")، وهي أكبر شركة لصحة المستهلك في العالم من حيث الإيرادات، اليوم أن علامتها التجارية®Neutrogena ترتقي بالجمال الجلدي إلى المستوى التالي من خلال إقامة شراكات متعددة السنوات مع الدكتور Dhaval Bhanusali، مبتكر العناية بالبشرة الشهير، والدكتور Muneeb Shah، طبيب الأمراض الجلدية الأكثر متابعة في جميع أنحاءالعالم2.

يعزز هذا التعاون التزام®Neutrogena بدمج الجمال والعلوم لتقديم فعالية سريرية متقدمة وتجارب منتجات غير عادية.كما أنه يعتمد على الشراكات القائمة مع شبكة متنوعة من أطباء الأمراض الجلدية العالميين الذين يشاركون بنشاط في تطوير المنتجات والدراسات السريرية والمبادرات التعليمية. بالنظر إلى المستقبل، تهدف ®Neutrogena إلى تطوير علم الأمراض الجلدية لمعالجة الثغرات في هذه الفئة بشكل أفضل والمساعدة في تشكيل مستقبل العناية بالبشرة من خلال زيادة التعاون مع مجتمع أطباء الأمراض الجلدية.

قال Chris Riat، رئيس العلامة التجارية العالمية في ®Neutrogena: "نتطلع إلى تعزيز ريادتنا في مجال الجمال الجلدي وتعميق علاقاتنا مع مجتمع المتخصصين في الرعاية الصحية وتجار التجزئة والمستهلكين". "نحن متحمسون للعمل عن كثب مع كبار الخبراء مثل الدكتور Bhanusali والدكتور Shah، الذين يشاركوننا شغفنا بتطوير العلوم الجلدية والهوس بتركيبة المنتجات والخبرة".

الدكتور Bhanusali شخصية محورية في صناعة العناية بالبشرة العالمية وهو من أشهر مصنعي مستحضرات العناية بالبشرة.

يُعرف الدكتور Shah على نطاق واسع بآرائه حول سلوك المستهلك واستخدامه الناجح لوسائل التواصل الاجتماعي لجعل طب الأمراض الجلدية متاحًا.

ويعملون معًا على رفع مستوى طب الأمراض الجلدية وإعادة تشكيل أهميته في صحة البشرة وجمالها.

كشركاء ابتكار عالميين، سيعملون مع ®Neutrogena في ثلاثة مجالات:

  • تسريع الابتكار: الشراكة مع فرق البحث والتطوير في الشركة لتطوير العلوم السريرية وتحسين تجربة المنتج

  • مشاركة المستهلك: بناء مجتمع استباقي ومشارك من المستهلكين والمؤثرين

  • التعاون مع أطباء الأمراض الجلدية: استكشاف طرق جديدة للشراكة مع مجتمع أطباء الأمراض الجلدية

وقال الدكتور Bhanusali: "منذ البداية وحتى اللحظة التي يستخدم فيها المستهلكون المنتجات لأول مرة، أشعر بالفخر بمساعدة Neutrogena في صياغة مستقبل الجمال". "تمثل هذه الشراكة تحولاً حقيقيًا في العناية بالبشرة، حيث تميل العلامات التجارية حقًا إلى العلوم والشراكة مع أطباء الأمراض الجلدية لتقديم رعاية أفضل لمرضاهم ومستهلكيهم في كل مكان".

وقال الدكتور Shah: "يعد الابتكار الذي يقوده طبيب الأمراض الجلدية أمرًا أساسيًا لهوية Neutrogena، وأنا فخور بدعم العلامة التجارية في تطوير حلول الجيل التالي لمرضانا". "من خلال هذه الشراكة، نأمل في تعزيز التزام Neutrogena الثابت تجاه كل من أطباء الأمراض الجلدية والمرضى، وتشكيل مستقبل الجمال المدعوم بالعلم".

حول Kenvue

Kenvue هي أكبر شركة لصحة المستهلك في العالم من حيث الإيرادات. بناءً على أكثر من قرن من التراث، فإن علاماتنا التجارية الشهيرة، بما في ذلك ®Aveeno، وBAND-AID® Brand، و®Johnson's، و®Listerine، و®Neutrogena، و®Tylenol، مدعومة بالعلم ويوصي بها المتخصصون في الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. في Kenvue، نؤمن بالقوة الاستثنائية للرعاية اليومية ويعمل فريقنا كل يوم لوضع هذه القوة في أيدي المستهلكين وكسب مكان في قلوبهم ومنازلهم. تعرف على المزيد على .

حول ® Neutrogena

لأكثر من 90 عامًا، جعلت ®Neutrogena العلم المتطور بسيطًا، حيث طورت حلولاً للعناية بالبشرة اليومية التي توازن بين الفعالية السريرية والجماليات الأنيقة.من الابتكار المدعوم بالعلم إلى التعليم الذي يمكن الوصول إليه، نحن مدفوعون بمهمة تسهيل الوصول إلى منتجات صحة البشرة. تلبي منتجاتنا احتياجات البشرة عبر الأعمار وأنواع البشرة وألوانها. ®Neutrogena هي علامة تجارية لشركة Kenvue Brands LLC، وهي شركة تابعة لشركة .Kenvue Inc

1

استنادًا إلى بيانات مبيعات Nielsen للأسابيع الـ 52 المنتهية في 9/7/24

2.

استنادًا إلى جمهور الدكتور Shah المشترك على Instagram وTikTok

تحذيرات بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 فيما يتعلق بالتعاون متعدد السنوات مع الدكتور Muneeb Shah والدكتور Dhaval Bhanusali لتقديم فعالية سريرية متقدمة وتجارب منتجات غير عادية لعلامة ®Neutrogena التجارية. يمكن تحديد العبارات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "خطط" و"يتوقع" و"سوف" و "يتنبأ" و"تقديرات" وكلمات أخرى ذات معنى مماثل. يتم تحذير القارئ من عدم الاعتماد على هذه البيانات التطلعية. تستند هذه العبارات إلى التوقعات الحالية للأحداث المستقبلية. إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير دقيقة أو معروفة أو غير معروفة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعات Kenvue والشركات التابعة لها. تشمل المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر: احتمال عدم تحقيق الفوائد والفرص المتوقعة المتعلقة بالتعاون أو قد يستغرق تحقيقها وقتًا أطول من المتوقع؛ والتحديات الكامنة في تطوير المنتجات الجديدة، بما في ذلك عدم اليقين بشأن النجاح السريري والحصول على الموافقات التنظيمية؛ والمنافسة، بما في ذلك التقدم التكنولوجي والمنتجات الجديدة والملكية الفكرية التي حصل عليها المنافسون؛ وعدم اليقين بشأن النجاح التجاري للمنتجات الجديدة؛ وقدرة Kenvue على تنفيذ الخطط الاستراتيجية بنجاح؛ وتأثير عمليات الدمج والتخارج التجارية؛ والتحديات التي تواجه الملكية الفكرية؛ والتغيرات في السلوك وأنماط الإنفاق أو الضائقة المالية للمستهلكين. يمكن العثور على قائمة وأوصاف أخرى لهذه المخاطر وعدم اليقين والعوامل الأخرى في ملفات Kenvue المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك تقريرها السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتقارير الفصلية اللاحقة على النموذج 10-Q وملفات أخرى، متوفرة على أو عند الطلب من Kenvue.لا تتعهد Kenvue والشركات التابعة لها بتحديث أي بيانات تطلعية، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

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