أعلنت Burger King® Japan عن إطلاق البرجر المذهل عالميًا ®Kyoto Whopper حصريًا في اليابان!

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .BK Japan Holdings Co., Ltd (التي يقع مقرها الرئيسي في: شيودا-كو، طوكيو؛ ورئيسها: Kazuhiro Nomura) سيصدر برغرًا حصريًا يابانيًا لفترة محدودة، "®KYOTO Whopper"، بدءًا من الجمعة 1 نوفمبر 2024. تم تطوير هذا البرجر الفريد بالتعاون مع بائع الأرز الشهير في كيوتو، شركة .Hachidaime Gihey Co., Ltd (التي يقع مقرها الرئيسي في: شيموغيو-كو، كيوتو؛ ورئيسها: Gihey Hashimoto). يتميز البرجر بقطعة أرز مصنوعة خصوصًا وقطعة لحم بقري مشوية على اللهب بنسبة 100%، مغطاة بـ "صلصة زنجبيل خاصة على الطريقة اليابانية" تتكون من "صلصة صويا داشي" مملوءة بأومامي من أربعة أنواع من داشي، ومعززة بأربعة توابل يابانية.

رابط الموقع الخاص لـ ® KYOTO Whopper: ‏

لقد أدى التعاون بين Burger King® Japan وبائع الأرز العريق في كيوتو، Hachidaime Gihey، إلى ابتكار "®KYOTO Whopper" - وهو برجر سيذهل العالم. يجمع هذا البرجر الفريد بين فطيرة لحم البقر المشوية على اللهب بنسبة 100% مع "فطيرة الأرز الخاصة" المبتكرة حديثًا، والتي تجسد الالتزام بالتقاليد والنكهة والحرفية الخبيرة من كلا الطرفين.

يتميز "®KYOTO Whopper" بقطعة لحم بقري مشوية على اللهب بنسبة 100% مغطاة بـ" فطيرة أرز خاصة "مبتكرة حديثًا، مصنوعة من مزيج من الأرز الأبيض المحصود عام 2024 وKin no Ibuki (الأرز البني) فقط من أجل " ®KYOTO Whopper"، إلى جانب الخس الطازج والطماطم والبصل. يتم في النهاية إضافة "صلصة الزنجبيل الخاصة على الطريقة اليابانية" المكونة من "صلصة الصويا داشي" التي تحتوي على أومامي غني بأربعة أنواع من داشي (بونيتو، وبرادة الماكريل، وفطر شيتاكي، والأعشاب البحرية) ومشبعة بأربعة توابل يابانية تقليدية (فلفل حار محمص، وفلفل ياباني، وزنجبيل، وقشر الحمضيات المجففة). يجمع هذا البرجر بين التقاليد والنكهة والحرفية الخبيرة، مما يسمح لك بالاستمتاع الكامل بالمزيج اللذيذ من اللحوم والأرز.

ندعو الجميع في اليابان، وكذلك الزوار من جميع أنحاء العالم، لتجربة "®KYOTO Whopper"- وهو برجر حصري في اليابان تم إنشاؤه من خلال التعاون بين Burger King® Japan وبائع الأرز الشهير في كيوتو، Hachidaime Gihey. من المؤكد أن هذا البرجر سيدهش الناس في جميع أنحاء العالم!

نظرة عامة على المنتج

اسم المنتج: KYOTO Whopper®

تاريخ الإصدار: الجمعة 1 نوفمبر 2024

السعر: ¥990 حسب الطلب، ¥1,290 للوجبة

*متوفر فقط في مطاعم Burger King في اليابان.

حول BURGER KING®

تأسست العلامة التجارية ®Burger King في عام 1954، وهي سلسلة برجر عالمية للوجبات السريعة معروفة بجودة الطعام وقيمته باعتبارها المكان الوحيد الذي يمكن للضيوف الحصول فيه على ساندويتش ® Whopper الشهير المشوي على اللهب. تدير شبكة Burger King أكثر من 19,000 موقع في أكثر من 100 دولة. ما يقرب من 100 بالمائة من مطاعم Burger King مملوكة ومدارة من قِبل أصحاب امتياز مستقلين، وكثير منها عمليات مملوكة لعائلات تعمل في هذا المجال منذ عقود. Burger King هي شركة تابعة لشركة Restaurant Brands International Inc. ‏ ("RBI”) ، إحدى أكبر شركات مطاعم الخدمة السريعة في العالم بمبيعات سنوية تتجاوز 40 مليار دولار وأكثر من 30 ألف مطعم في أكثر من 100 دولة. تملك شركة RBI أربعًا من العلامات التجارية الأكثر شهرة وشهرة في العالم لمطاعم الخدمة السريعة -®BURGER KING و®TIM HORTONS و®POPEYES و®FIREHOUSE SUBS.في اليابان، تتولى شركة BK Japan Holdings مسؤولية التسويق المحلي وإدارة المتاجر، والتعامل مع العمليات مثل تدريب أصحاب الامتياز الجدد، وتطوير القوائم، واستراتيجية المبيعات، بالإضافة إلى تطوير المتاجر وافتتاح مطاعم جديدة.

نظرة عامة على شركة BK Japan Holdings

BK Japan Holdings

العنوان: Kyodo Building Ichibancho 3F, 16-1 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo

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