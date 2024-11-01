أعلنت Burger King® Japan عن إطلاق البرجر المذهل عالميًا ®Kyoto Whopper حصريًا في اليابان!

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .BK Japan Holdings Co., Ltd (التي يقع مقرها الرئيسي في: شيودا-كو، طوكيو؛ ورئيسها: Kazuhiro Nomura) سيصدر برغرًا حصريًا يابانيًا لفترة محدودة، "®KYOTO Whopper"، بدءًا من الجمعة 1 نوفمبر 2024. تم تطوير هذا البرجر الفريد بالتعاون مع بائع الأرز الشهير في كيوتو، شركة .Hachidaime Gihey Co., Ltd (التي يقع مقرها الرئيسي في: شيموغيو-كو، كيوتو؛ ورئيسها: Gihey Hashimoto). يتميز البرجر بقطعة أرز مصنوعة خصوصًا وقطعة لحم بقري مشوية على اللهب بنسبة 100%، مغطاة بـ "صلصة زنجبيل خاصة على الطريقة اليابانية" تتكون من "صلصة صويا داشي" مملوءة بأومامي من أربعة أنواع من داشي، ومعززة بأربعة توابل يابانية.
رابط الموقع الخاص لـ ® KYOTO Whopper:
لقد أدى التعاون بين Burger King® Japan وبائع الأرز العريق في كيوتو، Hachidaime Gihey، إلى ابتكار "®KYOTO Whopper" - وهو برجر سيذهل العالم. يجمع هذا البرجر الفريد بين فطيرة لحم البقر المشوية على اللهب بنسبة 100% مع "فطيرة الأرز الخاصة" المبتكرة حديثًا، والتي تجسد الالتزام بالتقاليد والنكهة والحرفية الخبيرة من كلا الطرفين.
يتميز "®KYOTO Whopper" بقطعة لحم بقري مشوية على اللهب بنسبة 100% مغطاة بـ" فطيرة أرز خاصة "مبتكرة حديثًا، مصنوعة من مزيج من الأرز الأبيض المحصود عام 2024 وKin no Ibuki (الأرز البني) فقط من أجل " ®KYOTO Whopper"، إلى جانب الخس الطازج والطماطم والبصل. يتم في النهاية إضافة "صلصة الزنجبيل الخاصة على الطريقة اليابانية" المكونة من "صلصة الصويا داشي" التي تحتوي على أومامي غني بأربعة أنواع من داشي (بونيتو، وبرادة الماكريل، وفطر شيتاكي، والأعشاب البحرية) ومشبعة بأربعة توابل يابانية تقليدية (فلفل حار محمص، وفلفل ياباني، وزنجبيل، وقشر الحمضيات المجففة). يجمع هذا البرجر بين التقاليد والنكهة والحرفية الخبيرة، مما يسمح لك بالاستمتاع الكامل بالمزيج اللذيذ من اللحوم والأرز.
ندعو الجميع في اليابان، وكذلك الزوار من جميع أنحاء العالم، لتجربة "®KYOTO Whopper"- وهو برجر حصري في اليابان تم إنشاؤه من خلال التعاون بين Burger King® Japan وبائع الأرز الشهير في كيوتو، Hachidaime Gihey. من المؤكد أن هذا البرجر سيدهش الناس في جميع أنحاء العالم!
نظرة عامة على المنتج
اسم المنتج: KYOTO Whopper®
تاريخ الإصدار: الجمعة 1 نوفمبر 2024
السعر: ¥990 حسب الطلب، ¥1,290 للوجبة
*متوفر فقط في مطاعم Burger King في اليابان.
حول BURGER KING®
تأسست العلامة التجارية ®Burger King في عام 1954، وهي سلسلة برجر عالمية للوجبات السريعة معروفة بجودة الطعام وقيمته باعتبارها المكان الوحيد الذي يمكن للضيوف الحصول فيه على ساندويتش ® Whopper الشهير المشوي على اللهب. تدير شبكة Burger King أكثر من 19,000 موقع في أكثر من 100 دولة. ما يقرب من 100 بالمائة من مطاعم Burger King مملوكة ومدارة من قِبل أصحاب امتياز مستقلين، وكثير منها عمليات مملوكة لعائلات تعمل في هذا المجال منذ عقود. Burger King هي شركة تابعة لشركة Restaurant Brands International Inc. ("RBI”) ، إحدى أكبر شركات مطاعم الخدمة السريعة في العالم بمبيعات سنوية تتجاوز 40 مليار دولار وأكثر من 30 ألف مطعم في أكثر من 100 دولة. تملك شركة RBI أربعًا من العلامات التجارية الأكثر شهرة وشهرة في العالم لمطاعم الخدمة السريعة -®BURGER KING و®TIM HORTONS و®POPEYES و®FIREHOUSE SUBS.في اليابان، تتولى شركة BK Japan Holdings مسؤولية التسويق المحلي وإدارة المتاجر، والتعامل مع العمليات مثل تدريب أصحاب الامتياز الجدد، وتطوير القوائم، واستراتيجية المبيعات، بالإضافة إلى تطوير المتاجر وافتتاح مطاعم جديدة.
نظرة عامة على شركة BK Japan Holdings
BK Japan Holdings
العنوان: Kyodo Building Ichibancho 3F, 16-1 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo
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