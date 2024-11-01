Takeda تعلن عن نتائج قوية للنصف الأول من السنة المالية 2024 ورفع مستوى توقعاتها للعام بأكمله

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Takeda (المدرجة في بورصة طوكيو بالرمز:4502/المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز:TAK ) اليوم عن نتائج أرباح النصف الأول من السنة المالية 2024 (ستة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024)، مع استمرار الزخم في نمو منتجاتها وإطلاقها مما ساعد على تعزيز مستويات النمو. رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله وإرشادات الإدارة لتعكس أداءً أقوى من المتوقع في النصف الأول (بما في ذلك التراجع العام الأكثر اعتدالاً من المتوقع لعقار ®VYVANSE في الولايات المتحدة) وافتراضات الصرف الأجنبي المنقحة.
يعزِّز الأداء القوي لمحفظة منتجات النمو والإطلاق لدى Takeda، والتي نمت بنسبة 18.7% بسعر الصرف الثابت (CER) وتمثل 47% من إجمالي الإيرادات، ثقة الشركة في العودة إلى النمو المستدام للإيرادات والأرباح.
يوضح بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار TAK-861 في شهر أغسطس لعلاج مرض النوم القهري من النوع الأول قوة شركة Takeda في تطوير مجموعتها الواعدة في المراحل الاخيرة لتطوير علاجات من شأنها تغيير نوعية الحياة. سيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول استراتيجية البحث والتطوير الخاصة بالشركة وتحديثات المجموعة، بما في ذلك الإمكانات التجارية، في يوم البحث والتطوير الخاص بشركة Takeda والذي سيقام في 12 ديسمبر (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) / 13 ديسمبر (بتوقيت اليابان) لعام 2024.
علق Christophe Weber، الرئيس التنفيذي لشركة Takeda، قائلاً:
"في النصف الأول من السنة المالية 2024، حققنا مزيدًا من التقدم في تطوير مجموعتنا، بما في ذلك بدء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لعقار TAK-861 لعلاج مرض النوم القهري من النوع الأول. وتتم مواصلة إحراز تقدُّم في برامجنا في المراحل المتأخرة، مع وجود العديد منها في مرحلة التطوير الثالثة خلال العام المالي الحالي، ويمكنها تحويل حياة المرضى في جميع أنحاء العالم.
"لقد ساعدتنا الطريقة التي نتبعها لتنفيذ الأعمال التجارية في تحقيق نمو مستدام على الرغم من البيئة الديناميكية والتنافسية. "وبفضل الأداء القوي المستمر لمنتجات النمو والإطلاق لدينا، بما في ذلك معاودة تحقيق معدلات نمو مضاعفة لعقار ENTYVIO ® ، وموافقات إدارة دورة حياة المنتجات والإطلاق الناجح للمنتجات الجديدة مثل FRUZAQLA® في محفظة علاج الأورام لدينا، تظل أعمالنا وتوقعاتنا على المدى الطويل راسخة وقوية".
ومن جانبه علق Milano Furuta، المدير المالي لشركة Takeda، قائلاً:
"نرفع توقعاتنا للعام المالي 2024 بأكمله، مما يعكس أداءً أقوى من المتوقع في النصف الأول بالإضافة إلى افتراضات الصرف الأجنبي المُحدَّثة لهذا العام. تعكس التوجيهات السنوية مدى اعتزامنا على زيادة الاستثمار في البحث والتطوير في النصف الثاني لدعم مجموعتنا في المرحلة الأخيرة.
"تنتابنا حالة من الثقة من قدرتنا على تحقيق نمو مستدام من خلال منتجات النمو والإطلاق والمجموعة الواعدة في المرحلة الأخيرة. تتقدم آلية تنفيذ برنامجنا المتعدد السنوات لتحسين كفاءتنا من خلال المرونة التنظيمية وتوفير المشتريات والبيانات والتقنيات الرقمية كما هو مخطط لها. "نواصل دفع هذه المبادرات لتحسين هامش الربح التشغيلي الأساسي لدينا من السنة المالية 2025 سعيًا لتحقيق هدفنا الذي يتراوح من منخفض إلى متوسط بنسبة 30%."
|
أبرز الإنجازات المالية للنصف الأول من السنة المالية 2024 المنتهية في 30 سبتمبر 2024
|
|
(مليار ين، باستثناء النسب المئوية ومبالغ الأسهم)
|
|
السنة المالية 2024، النصف الأول
|
السنة المالية 2023، النصف الأول
|
مقابل العام السابق
(النسبة المئوية للتغيير الفعلي)
|
الإيرادات
|
2,384.0
|
2,101.7
|
+13.4%
|
الربح التشغيلي
|
350.6
|
119.2
|
+194.0%
|
صافي الربح
|
187.3
|
41.4
|
+352.8%
|
ربحية السهم (بالين)
|
119
|
27
|
+348.4%
|
التدفق النقدي التشغيلي
|
451.3
|
291.3
|
+54.9%
|
التدفق النقدي الحر المعدَّل (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)
|
247.5
|
-71.1
|
غير متوفر
|
الأساسي (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)
|
(مليار ين، باستثناء النسب المئوية ومبالغ الأسهم)
|
|
السنة المالية 2024، النصف الأول
|
السنة المالية 2023، النصف الأول
|
مقابل العام السابق
(النسبة المئوية للتغيير الفعلي)
|
مقابل العام السابق
(النسبة المئوية بسعر الصرف الثابت)
|
الإيرادات
|
2,384.0
|
2,101.7
|
+13.4%
|
+5.0%
|
الربح التشغيلي
|
719.9
|
588.8
|
+22.3%
|
+12.9%
|
الهامش
|
30.2%
|
28.0%
|
+2.2pp
|
―
|
صافي الربح
|
489.1
|
407.7
|
+20.0%
|
+8.9%
|
ربحية السهم (بالين)
|
310
|
261
|
+18.8%
|
+7.9%
توقعات السنة المالية 2024
تحديث إرشادات الإدارة للعام بأكمله والتوقعات المعلنة والأساسية
ارتفعت إرشادات إدارة Takeda للسنة المالية 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التراجع العام الأكثر اعتدالاً من المتوقع لعقار VYVANSE والزخم التجاري القوي. علاوة على ذلك، تعكس أيضًا أسعار الصرف الأجنبي المتوقعة خلال النصف الثاني المتبقي من السنة المالية 2024، وقد تمت مراجعة التوقعات الأساسية لشركة Takeda عن السنة المالية 2024 من التوقعات الأصلية.
|
التغيير الأساسي في إرشادات الإدارة للعام المالي 2024 بسعر الصرف الثابت (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)
|
|
إرشادات الإدارة الأصلية للعام المالي 2024
(مايو 2024)
|
إرشادات الإدارة المنقحة للعام المالي 2024
(أكتوبر 2024)
|
الإيرادات الأساسية
|
مستوٍ إلى منخفض قليلاً
|
مستوٍ إلى مرتفع قليلاً
|
الربح التشغيلي الأساسي
|
انخفاض بنسبة 10%
|
انخفاض بنسبة % متوسط برقم فردي واحد
|
ربحية السهم الأساسي (بالين)
|
انخفاض بنسبة 10s% متوسط
|
انخفاض بنسبة 10% تقريبًا
|
التوقعات الأساسية والمعلنة للعام المالي 2024
(مليار ين، باستثناء النسب المئوية ومبالغ الأسهم)
|
|
العام المالي 2024
التوقعات الأصلية
(مايو 2024)
|
FY2024
التوقعات المنقحة
(أكتوبر 2024)
|
الإيرادات
|
4,350.0
|
4,480.0
|
الإيرادات الأساسية (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)
|
4,350.0
|
4,480.0
|
الربح التشغيلي
|
225.0
|
265.0
|
الربح التشغيلي الأساسي (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)
|
1,000.0
|
1,050.0
|
صافي الربح
|
58.0
|
68.0
|
ربحية السهم (بالين)
|
37
|
43
|
ربحية السهم الأساسي (بالين) (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)
|
431
|
456
|
التدفق النقدي الحر المعدَّل (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)
|
350.0 - 450.0
|
400.0-500.0
|
الأرباح السنوية لكل سهم (بالين)
|
196
|
196
معلومات إضافية حول نتائج النصف الأول من العام المالي 2024 لشركة Takeda
للحصول على المزيد من التفاصيل حول نتائج النصف الأول من السنة المالية 2024 لشركة Takeda، والتقدُّم التجاري، وتحديثات المجموعات وغيرها من المعلومات المالية، بما في ذلك الافتراضات الرئيسية في توقعات السنة المالية 2024 وإرشادات الإدارة بالإضافة إلى تعريفات التدابير غير المنصوص عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يُرجى الرجوع إلى عرض المستثمرين للربع الثاني من السنة المالية 2024 لشركة Takeda (المتوفِّر على )
نبذة عن Takeda
تركز Takeda على خلق صحة أفضل للناس ومستقبل أكثر إشراقًا للعالم. نستهدف اكتشاف وتقديم علاجات تحول الحياة في مجالاتنا العلاجية والتجارية الأساسية، بما في ذلك الجهاز الهضمي والالتهابات والأمراض النادرة والعلاجات المشتقة من البلازما وعلم الأورام وعلم الأعصاب واللقاحات. وبالتعاون مع شركائنا، نهدف إلى تحسين تجربة المريض وتعزيز آفاق جديدة من خيارات العلاج من خلال خط أنابيبنا الديناميكي والمتنوع. بصفتنا شركة رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية تستند إلى القيم وآليات البحث والتطوير ومقرها اليابان، فإننا نسترشد بالتزامنا تجاه المرضى وموظفينا وكوكبنا. يحرِّك موظفينا في حوالي 80 بلدًا ومنطقة هدفنا ويركزون على القيم التي شكلت هويتنا لأكثر من قرنين من الزمان. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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تعتبر الشركات التي تمتلك Takeda فيها استثمارات بشكل مباشر وغير مباشر كيانات منفصلة. تُستخدم كلمة "Takeda" في هذا البيان الصحفي، أحيانًا للموائمة حيث تتم الإشارة إلى Takeda والشركات التابعة لها بشكل عام. وعلى هذا المنوال، تُستخدم الكلمات "نحن" وضمير "نا" و"خاصتنا" أيضًا للإشارة إلى الشركات التابعة بشكل عام أو إلى أولئك الذين يعملون لصالحها. وتُستخدم هذه التعبيرات أيضًا في حالة عدم تقديم أي غرض مفيد من خلال تحديد شركة أو شركات معينة.
أسماء المنتجات التي تظهر في هذا المستند هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Takeda أو لأصحابها المعنيين.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي وأي مواد يتم توزيعها فيما يتعلق بهذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية أو معتقدات أو آراء بشأن أعمال Takeda المستقبلية والموقع المستقبلي ونتائج العمليات، بما في ذلك التقديرات والتنبؤات والأهداف والخطط الخاصة بشركة Takeda. غالبًا ما تتضمن البيانات التطلعية كلمات مثل "يهدف"، و"يخطط"، و"يؤمن"، و"يأمل"، و"يستمر"، و"يتوقع"، و"يرجو"، و"ينوي"، و"يضمن"، و"سوف"، و"قد"، و"ينبغي"، و"يمكن"، "ربما"، و"يتوقع"، و"يُقدِّر"، و"مشروعات"، و"تنبؤات"، و"توقعات" أو ما شابه ذلك من العبارات أو صيغ نفيها. تستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات حول العديد من العوامل المهمة، بما في ذلك ما يرد ذكره تاليًا، والتي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك التي تم التعبير عنها صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية: الظروف الاقتصادية المحيطة بأعمال Takeda العالمية، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العامة في اليابان والولايات المتحدة؛ والضغوط والتطورات التنافسية؛ التغييرات في القوانين واللوائح المعمول بها؛ والتحديات الكامنة في تطوير المنتجات الجديدة، بما في ذلك الشكوك بشأن النجاح السريري وقرارات السلطات التنظيمية وتوقيتها؛ والشكوك بشأن النجاح التجاري للمنتجات الجديدة والحالية؛ وصعوبات التصنيع أو التأخير فيه، والتقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات؛ والمطالبات أو المخاوف المتعلقة بسلامة أو فعالية المنتجات المسوقة أو المنتجات المرشحة؛ وتأثير الأزمات الصحية، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد؛ ونجاح جهودنا في مجال الاستدامة البيئية في تمكيننا من تقليل انبعاثات غازات الدفيئة لدينا أو تحقيق أهدافنا البيئية الأخرى؛ وإلى أي مدى ستؤدي جهودنا لزيادة الكفاءة أو الإنتاجية أو توفير التكاليف، مثل دمج التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في أعمالنا أو المبادرات الأخرى لإعادة هيكلة عملياتنا لتحقيق الفوائد المتوقعة؛ والعوامل الأخرى المحددة في أحدث تقرير سنوي لشركة Takeda وفقًا للنموذج 20-F وتقارير Takeda الأخرى المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، والمتوفِّرة على موقع Takeda الإلكتروني على الرابط التالي:). بدءًا من الربع المنتهي في 30 يونيو 2024، قامت شركة Takeda بما يلي: (1) تغيير منهجيتها لتعديلات CER لنتائج الشركات التابعة في البلدان التي تعاني من التضخم المفرط لتقديم تلك النتائج بطريقة تتفق مع معيار المحاسبة الدولي 29، "إعداد التقارير المالية في اقتصاديات التضخم المفرط"، و(2) إعادة تسمية لتدفق النقدي الحر كما تم حسابه سابقًا باعتباره "التدفق النقدي الحر المعدَّل" (مع الإبلاغ عن "التدفق النقدي الحر" كتدفق نقدي تشغيلي ناقص الممتلكات والمنشآت والمعدات)، و(3) إعادة تسمية صافي الدين كما تم حسابه سابقًا باعتباره "صافي الدين المعدَّل" (مع إدراج "صافي الدين" باعتباره القيمة الدفترية للسندات والقروض مخصومًا منها النقد وما في حكمه).
معلومات طبية
يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات حول المنتجات التي قد لا تكون متاحة في جميع البلدان، أو قد تكون متاحة باسم علامات تجارية مختلفة، لدواعي استعمال مختلفة، أو بجرعات مختلفة، أو بقوى تركيز مختلفة. لا يجب اعتبار أي شيء وارد في هذا المستند بمثابة طلب أو ترويج أو إعلان عن أي عقاقير تستلزم وصفة طبية بما في ذلك الأدوية قيد التطوير.
يرجى الرجوع إلى الشريحة 5 من العرض التقديمي للمستثمرين في الربع الثاني من السنة المالية 2024 الذي قدمته شركة Takeda (متوفِّر على الرابط التالي ) للاطِّلاع على تعريف منتجات النمو والإطلاق.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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