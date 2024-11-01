Takeda تعلن عن نتائج قوية للنصف الأول من السنة المالية 2024 ورفع مستوى توقعاتها للعام بأكمله

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Takeda (المدرجة في بورصة طوكيو بالرمز:4502/المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز:TAK ) اليوم عن نتائج أرباح النصف الأول من السنة المالية 2024 (ستة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024)، مع استمرار الزخم في نمو منتجاتها وإطلاقها مما ساعد على تعزيز مستويات النمو. رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله وإرشادات الإدارة لتعكس أداءً أقوى من المتوقع في النصف الأول (بما في ذلك التراجع العام الأكثر اعتدالاً من المتوقع لعقار ®VYVANSE في الولايات المتحدة) وافتراضات الصرف الأجنبي المنقحة. يعزِّز الأداء القوي لمحفظة منتجات النمو والإطلاق لدى Takeda، والتي نمت بنسبة 18.7% بسعر الصرف الثابت (CER) وتمثل 47% من إجمالي الإيرادات، ثقة الشركة في العودة إلى النمو المستدام للإيرادات والأرباح. يوضح بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار TAK-861 في شهر أغسطس لعلاج مرض النوم القهري من النوع الأول قوة شركة Takeda في تطوير مجموعتها الواعدة في المراحل الاخيرة لتطوير علاجات من شأنها تغيير نوعية الحياة. سيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول استراتيجية البحث والتطوير الخاصة بالشركة وتحديثات المجموعة، بما في ذلك الإمكانات التجارية، في يوم البحث والتطوير الخاص بشركة Takeda والذي سيقام في 12 ديسمبر (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) / 13 ديسمبر (بتوقيت اليابان) لعام 2024. علق Christophe Weber، الرئيس التنفيذي لشركة Takeda، قائلاً:

"في النصف الأول من السنة المالية 2024، حققنا مزيدًا من التقدم في تطوير مجموعتنا، بما في ذلك بدء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لعقار TAK-861 لعلاج مرض النوم القهري من النوع الأول. وتتم مواصلة إحراز تقدُّم في برامجنا في المراحل المتأخرة، مع وجود العديد منها في مرحلة التطوير الثالثة خلال العام المالي الحالي، ويمكنها تحويل حياة المرضى في جميع أنحاء العالم. "لقد ساعدتنا الطريقة التي نتبعها لتنفيذ الأعمال التجارية في تحقيق نمو مستدام على الرغم من البيئة الديناميكية والتنافسية. "وبفضل الأداء القوي المستمر لمنتجات النمو والإطلاق لدينا، بما في ذلك معاودة تحقيق معدلات نمو مضاعفة لعقار ENTYVIO ® ، وموافقات إدارة دورة حياة المنتجات والإطلاق الناجح للمنتجات الجديدة مثل FRUZAQLA® في محفظة علاج الأورام لدينا، تظل أعمالنا وتوقعاتنا على المدى الطويل راسخة وقوية". ومن جانبه علق Milano Furuta، المدير المالي لشركة Takeda، قائلاً:

"نرفع توقعاتنا للعام المالي 2024 بأكمله، مما يعكس أداءً أقوى من المتوقع في النصف الأول بالإضافة إلى افتراضات الصرف الأجنبي المُحدَّثة لهذا العام. تعكس التوجيهات السنوية مدى اعتزامنا على زيادة الاستثمار في البحث والتطوير في النصف الثاني لدعم مجموعتنا في المرحلة الأخيرة. "تنتابنا حالة من الثقة من قدرتنا على تحقيق نمو مستدام من خلال منتجات النمو والإطلاق والمجموعة الواعدة في المرحلة الأخيرة. تتقدم آلية تنفيذ برنامجنا المتعدد السنوات لتحسين كفاءتنا من خلال المرونة التنظيمية وتوفير المشتريات والبيانات والتقنيات الرقمية كما هو مخطط لها. "نواصل دفع هذه المبادرات لتحسين هامش الربح التشغيلي الأساسي لدينا من السنة المالية 2025 سعيًا لتحقيق هدفنا الذي يتراوح من منخفض إلى متوسط ​​بنسبة 30%."

أبرز الإنجازات المالية للنصف الأول من السنة المالية 2024 المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (مليار ين، باستثناء النسب المئوية ومبالغ الأسهم) السنة المالية 2024، النصف الأول السنة المالية 2023، النصف الأول مقابل العام السابق (النسبة المئوية للتغيير الفعلي) الإيرادات 2,384.0 2,101.7 +13.4% الربح التشغيلي 350.6 119.2 +194.0% صافي الربح 187.3 41.4 +352.8% ربحية السهم (بالين) 119 27 +348.4% التدفق النقدي التشغيلي 451.3 291.3 +54.9% التدفق النقدي الحر المعدَّل (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) 247.5 -71.1 غير متوفر

الأساسي (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) (مليار ين، باستثناء النسب المئوية ومبالغ الأسهم) السنة المالية 2024، النصف الأول السنة المالية 2023، النصف الأول مقابل العام السابق (النسبة المئوية للتغيير الفعلي) مقابل العام السابق (النسبة المئوية بسعر الصرف الثابت) الإيرادات 2,384.0 2,101.7 +13.4% +5.0% الربح التشغيلي 719.9 588.8 +22.3% +12.9% الهامش 30.2% 28.0% +2.2pp ― صافي الربح 489.1 407.7 +20.0% +8.9% ربحية السهم (بالين) 310 261 +18.8% +7.9%

توقعات السنة المالية 2024

تحديث إرشادات الإدارة للعام بأكمله والتوقعات المعلنة والأساسية

ارتفعت إرشادات إدارة Takeda للسنة المالية 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التراجع العام الأكثر اعتدالاً من المتوقع لعقار VYVANSE والزخم التجاري القوي. علاوة على ذلك، تعكس أيضًا أسعار الصرف الأجنبي المتوقعة خلال النصف الثاني المتبقي من السنة المالية 2024، وقد تمت مراجعة التوقعات الأساسية لشركة Takeda عن السنة المالية 2024 من التوقعات الأصلية.

التغيير الأساسي في إرشادات الإدارة للعام المالي 2024 بسعر الصرف الثابت (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) إرشادات الإدارة الأصلية للعام المالي 2024

(مايو 2024) إرشادات الإدارة المنقحة للعام المالي 2024

(أكتوبر 2024) الإيرادات الأساسية مستوٍ إلى منخفض قليلاً مستوٍ إلى مرتفع قليلاً الربح التشغيلي الأساسي انخفاض بنسبة 10% انخفاض بنسبة % متوسط برقم فردي واحد ربحية السهم الأساسي (بالين) انخفاض بنسبة 10s% متوسط انخفاض بنسبة 10% تقريبًا

التوقعات الأساسية والمعلنة للعام المالي 2024

(مليار ين، باستثناء النسب المئوية ومبالغ الأسهم) العام المالي 2024

التوقعات الأصلية (مايو 2024) FY2024 التوقعات المنقحة (أكتوبر 2024) الإيرادات 4,350.0 4,480.0 الإيرادات الأساسية (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) 4,350.0 4,480.0 الربح التشغيلي 225.0 265.0 الربح التشغيلي الأساسي (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) 1,000.0 1,050.0 صافي الربح 58.0 68.0 ربحية السهم (بالين) 37 43 ربحية السهم الأساسي (بالين) (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) 431 456 التدفق النقدي الحر المعدَّل (لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) 350.0 - 450.0 400.0-500.0 الأرباح السنوية لكل سهم (بالين) 196 196

معلومات إضافية حول نتائج النصف الأول من العام المالي 2024 لشركة Takeda

للحصول على المزيد من التفاصيل حول نتائج النصف الأول من السنة المالية 2024 لشركة Takeda، والتقدُّم التجاري، وتحديثات المجموعات وغيرها من المعلومات المالية، بما في ذلك الافتراضات الرئيسية في توقعات السنة المالية 2024 وإرشادات الإدارة بالإضافة إلى تعريفات التدابير غير المنصوص عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يُرجى الرجوع إلى عرض المستثمرين للربع الثاني من السنة المالية 2024 لشركة Takeda (المتوفِّر على )

نبذة عن Takeda

تركز Takeda على خلق صحة أفضل للناس ومستقبل أكثر إشراقًا للعالم. نستهدف اكتشاف وتقديم علاجات تحول الحياة في مجالاتنا العلاجية والتجارية الأساسية، بما في ذلك الجهاز الهضمي والالتهابات والأمراض النادرة والعلاجات المشتقة من البلازما وعلم الأورام وعلم الأعصاب واللقاحات. وبالتعاون مع شركائنا، نهدف إلى تحسين تجربة المريض وتعزيز آفاق جديدة من خيارات العلاج من خلال خط أنابيبنا الديناميكي والمتنوع. بصفتنا شركة رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية تستند إلى القيم وآليات البحث والتطوير ومقرها اليابان، فإننا نسترشد بالتزامنا تجاه المرضى وموظفينا وكوكبنا. يحرِّك موظفينا في حوالي 80 بلدًا ومنطقة هدفنا ويركزون على القيم التي شكلت هويتنا لأكثر من قرنين من الزمان. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

إشعار مهم

لأغراض خدمة هذا الإشعار، يُقصد بـ "البيان الصحفي" هذا المستند وأي عرض تقديمي شفهي وأي جلسة أسئلة وأجوبة وأي مادة مكتوبة أو شفهية تمت مناقشتها أو توزيعها بواسطة شركة Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) بخصوص هذا البيان الصحفي. هذا البيان الصحفي (بما في ذلك أي إحاطة شفوية وأي سؤال وجواب متعلق به) ليس المقصود منه، ولا يشكل أو يمثل أو يشكل جزءًا من أي عرض أو دعوة أو التماس أي عرض للشراء، أو الحصول عليه بطريقة أخرى، الاشتراك في أي أوراق مالية أو تبادلها أو بيعها أو التخلص منها بأي طريقة أخرى أو التماس أي تصويت أو موافقة في أي ولاية قضائية. لا يتم عرض أي أسهم أو أوراق مالية أخرى على الجمهور عبر هذا البيان الصحفي. ولا يجوز تقديم أي عروض للأوراق المالية في الولايات المتحدة إلا بحسب التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته أو الإعفاء منه. ويعرض هذا البيان الصحفي (جنبًا إلى جنب مع أي معلومات أخرى قد يتم تقديمها إلى المستلم) بشرط أن يكون للاستخدام من قبل المستلم لأغراض إعلامية فقط (وليس لتقييم أي استثمار أو استحواذ أو التخلص أو أي معاملة أخرى). قد يمثل أي فشل في الامتثال لهذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

تعتبر الشركات التي تمتلك Takeda فيها استثمارات بشكل مباشر وغير مباشر كيانات منفصلة. تُستخدم كلمة "Takeda" في هذا البيان الصحفي، أحيانًا للموائمة حيث تتم الإشارة إلى Takeda والشركات التابعة لها بشكل عام. وعلى هذا المنوال، تُستخدم الكلمات "نحن" وضمير "نا" و"خاصتنا" أيضًا للإشارة إلى الشركات التابعة بشكل عام أو إلى أولئك الذين يعملون لصالحها. وتُستخدم هذه التعبيرات أيضًا في حالة عدم تقديم أي غرض مفيد من خلال تحديد شركة أو شركات معينة.

أسماء المنتجات التي تظهر في هذا المستند هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Takeda أو لأصحابها المعنيين.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي وأي مواد يتم توزيعها فيما يتعلق بهذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية أو معتقدات أو آراء بشأن أعمال Takeda المستقبلية والموقع المستقبلي ونتائج العمليات، بما في ذلك التقديرات والتنبؤات والأهداف والخطط الخاصة بشركة Takeda. غالبًا ما تتضمن البيانات التطلعية كلمات مثل "يهدف"، و"يخطط"، و"يؤمن"، و"يأمل"، و"يستمر"، و"يتوقع"، و"يرجو"، و"ينوي"، و"يضمن"، و"سوف"، و"قد"، و"ينبغي"، و"يمكن"، "ربما"، و"يتوقع"، و"يُقدِّر"، و"مشروعات"، و"تنبؤات"، و"توقعات" أو ما شابه ذلك من العبارات أو صيغ نفيها. تستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات حول العديد من العوامل المهمة، بما في ذلك ما يرد ذكره تاليًا، والتي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك التي تم التعبير عنها صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية: الظروف الاقتصادية المحيطة بأعمال Takeda العالمية، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العامة في اليابان والولايات المتحدة؛ والضغوط والتطورات التنافسية؛ التغييرات في القوانين واللوائح المعمول بها؛ والتحديات الكامنة في تطوير المنتجات الجديدة، بما في ذلك الشكوك بشأن النجاح السريري وقرارات السلطات التنظيمية وتوقيتها؛ والشكوك بشأن النجاح التجاري للمنتجات الجديدة والحالية؛ وصعوبات التصنيع أو التأخير فيه، والتقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات؛ والمطالبات أو المخاوف المتعلقة بسلامة أو فعالية المنتجات المسوقة أو المنتجات المرشحة؛ وتأثير الأزمات الصحية، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد؛ ونجاح جهودنا في مجال الاستدامة البيئية في تمكيننا من تقليل انبعاثات غازات الدفيئة لدينا أو تحقيق أهدافنا البيئية الأخرى؛ وإلى أي مدى ستؤدي جهودنا لزيادة الكفاءة أو الإنتاجية أو توفير التكاليف، مثل دمج التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في أعمالنا أو المبادرات الأخرى لإعادة هيكلة عملياتنا لتحقيق الفوائد المتوقعة؛ والعوامل الأخرى المحددة في أحدث تقرير سنوي لشركة Takeda وفقًا للنموذج 20-F وتقارير Takeda الأخرى المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، والمتوفِّرة على موقع Takeda الإلكتروني على الرابط التالي:). بدءًا من الربع المنتهي في 30 يونيو 2024، قامت شركة Takeda بما يلي: (1) تغيير منهجيتها لتعديلات CER لنتائج الشركات التابعة في البلدان التي تعاني من التضخم المفرط لتقديم تلك النتائج بطريقة تتفق مع معيار المحاسبة الدولي 29، "إعداد التقارير المالية في اقتصاديات التضخم المفرط"، و(2) إعادة تسمية لتدفق النقدي الحر كما تم حسابه سابقًا باعتباره "التدفق النقدي الحر المعدَّل" (مع الإبلاغ عن "التدفق النقدي الحر" كتدفق نقدي تشغيلي ناقص الممتلكات والمنشآت والمعدات)، و(3) إعادة تسمية صافي الدين كما تم حسابه سابقًا باعتباره "صافي الدين المعدَّل" (مع إدراج "صافي الدين" باعتباره القيمة الدفترية للسندات والقروض مخصومًا منها النقد وما في حكمه).

معلومات طبية

يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات حول المنتجات التي قد لا تكون متاحة في جميع البلدان، أو قد تكون متاحة باسم علامات تجارية مختلفة، لدواعي استعمال مختلفة، أو بجرعات مختلفة، أو بقوى تركيز مختلفة. لا يجب اعتبار أي شيء وارد في هذا المستند بمثابة طلب أو ترويج أو إعلان عن أي عقاقير تستلزم وصفة طبية بما في ذلك الأدوية قيد التطوير.

يرجى الرجوع إلى الشريحة 5 من العرض التقديمي للمستثمرين في الربع الثاني من السنة المالية 2024 الذي قدمته شركة Takeda (متوفِّر على الرابط التالي ) للاطِّلاع على تعريف منتجات النمو والإطلاق.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.