Lambdatest تقدم ميزات جديدة في مدير الاختبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إدارة الاختبار

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أطلقت شركة LambdaTest ، وهي منصة الاختبار الموحدة الرائدة القائمة على السحابة، مجموعة من الميزات الجديدة إلى برنامج مدير الاختبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، والمصمم لتبسيط وتعزيز تجربة إدارة الاختبار لفرق تطوير البرمجيات وضمان الجودة. تشمل الميزات التي تم إطلاقها حديثًا وضع علامات متقدمة وشروط مسبقة، مما يسمح للمستخدمين باستيراد وتعيين العلامات والشروط المسبقة مباشرة لاختبار الحالات. مع هذه التحديثات، يمكن للمستخدمين تحقيق سير عمل أكثر كفاءة، وتبسيط تكامل البيانات، وتعزيز التحكم في تنفيذ حالة الاختبار، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق لإصدارات البرامج عالية الجودة.

تضمن هذه الترقية تنظيم حالات الاختبار بشكل أفضل وجاهزيتها للتنفيذ بشكل أكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، قامت LambdaTest بتوسيع قدرات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها من خلال وظائف POST وPUT المُحسَّنة، مما يتيح للفرق إدارة بيانات الاختبار وتحديثها بسلاسة. تدعم هذه التحديثات أيضًا التكامل السهل داخل خطوط أنابيب CI/CD، مما يؤدي إلى تشغيل الأتمتة وتقليل الجهد اليدوي بشكل أكبر في إدارة بيانات الاختبار

أحد التحسينات المهمة هو وظيفة تصدير CSV، وتمكين الفرق من تصدير حالات الاختبار للإبلاغ أو التحليل. وهذا يمنح المستخدمين مرونة كاملة في التعامل مع بيانات الاختبار، مما يسهل الحصول على رؤى وتحسين كفاءة الاختبار. لدعم الإدارة المبسطة بشكل أكبر، يتيح LambdaTest الآن للمستخدمين نسخ حالات اختبار متعددة ونقلها عبر المجلدات والمشاريع داخل مدير الاختبار، مما يعزز التنظيم عبر المشاريع الأكبر حجمًا. توفر الحقول المخصصة الموسعة مرونة أكبر لإدارة البيانات، مع دعم سبعة أنواع جديدة من البيانات في حالات الاختبار، بما في ذلك القائمة المنسدلة (الاختيار الفردي والمتعدد)، والرقم، وعنوان URL، والتاريخ، والمستخدم، والقيمة المنطقية (مربع الاختيار).

كما تم ترقية تنفيذ الاختبار اليدوي، مما يسمح للمستخدمين بإضافة ملاحظات وإرفاق الملفات أثناء التنفيذ. تضيف هذه الميزة الجديدة سياقًا لا يقدر بثمن لحالات الاختبار، مما يعزز الوضوح والتواصل بين الفرق. لاستكمال هذا الإصدار، توفر LambdaTest الآن تكاملاً مباشرًا مع TestRail، مما يتيح للمستخدمين استيراد بيانات حالة الاختبار بسلاسة وتبسيط عمليات الترحيل.

قال Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس المنتجات في LambdaTest: "مع تطور مشهد الاختبار، فإن هدفنا في LambdaTest هو تزويد الفرق بالأدوات التي تجعل إدارة الاختبارات أكثر انسيابية وقوة وسهولة في الوصول إليها". "هذه الميزات الجديدة هي شهادة على التزامنا بمساعدة الفرق على تحسين سير عملها، وتقليل التكرار، وتعزيز جودة اختبار البرمجيات".

يستمر مدير اختبار LambdaTest في النمو كحل شامل لاحتياجات إدارة الاختبار الحديثة، وهو مصمم لدعم ممارسات Agile وDevOps مع ميزات تعمل على تحسين الإنتاجية والدقة والتعاون.

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حول LambdaTest

LambdaTest هي منصة ضمان جودة برمجيات ذكية ومتعددة القنوات تُمكِّن الشركات من تسريع وقت طرح المنتجات في السوق من خلال تأليف الاختبارات المستندة إلى السحابة وتنظيمها وتنفيذها باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعتمد أكثر من 10,000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.



تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيق للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 5000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل. HyperExecute يساعد العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.

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