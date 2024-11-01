Lambdatest تقدم ميزات جديدة في مدير الاختبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إدارة الاختبار

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أطلقت شركة LambdaTest ، وهي منصة الاختبار الموحدة الرائدة القائمة على السحابة، مجموعة من الميزات الجديدة إلى برنامج مدير الاختبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، والمصمم لتبسيط وتعزيز تجربة إدارة الاختبار لفرق تطوير البرمجيات وضمان الجودة. تشمل الميزات التي تم إطلاقها حديثًا وضع علامات متقدمة وشروط مسبقة، مما يسمح للمستخدمين باستيراد وتعيين العلامات والشروط المسبقة مباشرة لاختبار الحالات. مع هذه التحديثات، يمكن للمستخدمين تحقيق سير عمل أكثر كفاءة، وتبسيط تكامل البيانات، وتعزيز التحكم في تنفيذ حالة الاختبار، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق لإصدارات البرامج عالية الجودة.
تضمن هذه الترقية تنظيم حالات الاختبار بشكل أفضل وجاهزيتها للتنفيذ بشكل أكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، قامت LambdaTest بتوسيع قدرات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها من خلال وظائف POST وPUT المُحسَّنة، مما يتيح للفرق إدارة بيانات الاختبار وتحديثها بسلاسة. تدعم هذه التحديثات أيضًا التكامل السهل داخل خطوط أنابيب CI/CD، مما يؤدي إلى تشغيل الأتمتة وتقليل الجهد اليدوي بشكل أكبر في إدارة بيانات الاختبار
أحد التحسينات المهمة هو وظيفة تصدير CSV، وتمكين الفرق من تصدير حالات الاختبار للإبلاغ أو التحليل. وهذا يمنح المستخدمين مرونة كاملة في التعامل مع بيانات الاختبار، مما يسهل الحصول على رؤى وتحسين كفاءة الاختبار. لدعم الإدارة المبسطة بشكل أكبر، يتيح LambdaTest الآن للمستخدمين نسخ حالات اختبار متعددة ونقلها عبر المجلدات والمشاريع داخل مدير الاختبار، مما يعزز التنظيم عبر المشاريع الأكبر حجمًا. توفر الحقول المخصصة الموسعة مرونة أكبر لإدارة البيانات، مع دعم سبعة أنواع جديدة من البيانات في حالات الاختبار، بما في ذلك القائمة المنسدلة (الاختيار الفردي والمتعدد)، والرقم، وعنوان URL، والتاريخ، والمستخدم، والقيمة المنطقية (مربع الاختيار).
كما تم ترقية تنفيذ الاختبار اليدوي، مما يسمح للمستخدمين بإضافة ملاحظات وإرفاق الملفات أثناء التنفيذ. تضيف هذه الميزة الجديدة سياقًا لا يقدر بثمن لحالات الاختبار، مما يعزز الوضوح والتواصل بين الفرق. لاستكمال هذا الإصدار، توفر LambdaTest الآن تكاملاً مباشرًا مع TestRail، مما يتيح للمستخدمين استيراد بيانات حالة الاختبار بسلاسة وتبسيط عمليات الترحيل.
قال Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس المنتجات في LambdaTest: "مع تطور مشهد الاختبار، فإن هدفنا في LambdaTest هو تزويد الفرق بالأدوات التي تجعل إدارة الاختبارات أكثر انسيابية وقوة وسهولة في الوصول إليها". "هذه الميزات الجديدة هي شهادة على التزامنا بمساعدة الفرق على تحسين سير عملها، وتقليل التكرار، وتعزيز جودة اختبار البرمجيات".
يستمر مدير اختبار LambdaTest في النمو كحل شامل لاحتياجات إدارة الاختبار الحديثة، وهو مصمم لدعم ممارسات Agile وDevOps مع ميزات تعمل على تحسين الإنتاجية والدقة والتعاون.
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حول LambdaTest
LambdaTest هي منصة ضمان جودة برمجيات ذكية ومتعددة القنوات تُمكِّن الشركات من تسريع وقت طرح المنتجات في السوق من خلال تأليف الاختبارات المستندة إلى السحابة وتنظيمها وتنفيذها باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعتمد أكثر من 10,000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.
تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيق للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 5000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل.
HyperExecute يساعد العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.
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