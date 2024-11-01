ما الأفضل للتحكم بالسكري

(MENAFN
- Al Watan)
في إدارة مرض السكري، يبرز تساؤل مهم: هل كمية الطعام أهم أم توقيت تناوله؟
أهمية كمية الطعام
- تحكم في السعرات: تقليل السعرات الحرارية يساعد في إدارة الوزن.
- مؤشر نسبة السكر: اختيار كميات مناسبة من الكربوهيدرات يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم.
توقيت تناول الطعام
- توقيت الوجبات: تناول الوجبات في مواعيد منتظمة يساعد في الحفاظ على مستويات السكر.
- تأثير الوجبات المتباعدة: الوجبات غير المنتظمة قد تؤدي إلى ارتفاعات سكر غير متوقعة.
دراسات حديثة
تشير الأبحاث إلى أهمية التوازن بين الكمية والتوقيت، تناول وجبات صغيرة ومتكررة يمكن أن يقلل من تقلبات السكر.
نصائح للتحكم
1. تناول 5-6 وجبات صغيرة يوميًا.
2. اختيار كميات مدروسة من الكربوهيدرات.
3. مراقبة مستويات السكر بانتظام.
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