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ما الأفضل للتحكم بالسكري

11/1/2024 2:40:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في إدارة مرض السكري، يبرز تساؤل مهم: هل كمية الطعام أهم أم توقيت تناوله؟
أهمية كمية الطعام
- تحكم في السعرات: تقليل السعرات الحرارية يساعد في إدارة الوزن.
- مؤشر نسبة السكر: اختيار كميات مناسبة من الكربوهيدرات يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم.
توقيت تناول الطعام
- توقيت الوجبات: تناول الوجبات في مواعيد منتظمة يساعد في الحفاظ على مستويات السكر.
- تأثير الوجبات المتباعدة: الوجبات غير المنتظمة قد تؤدي إلى ارتفاعات سكر غير متوقعة.
دراسات حديثة
تشير الأبحاث إلى أهمية التوازن بين الكمية والتوقيت، تناول وجبات صغيرة ومتكررة يمكن أن يقلل من تقلبات السكر.
نصائح للتحكم
1. تناول 5-6 وجبات صغيرة يوميًا.
2. اختيار كميات مدروسة من الكربوهيدرات.
3. مراقبة مستويات السكر بانتظام.

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