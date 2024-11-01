Friday, 01 November 2024 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتب في الادخار للمستقبل

11/1/2024 2:40:00 PM
(MENAFN- Al Watan) ((أغنى رجل في بابل))
يركز كتاب ((أغنى رجل في بابل)) ((The Richest Man in Babylon)) لرجل الأعمال الأمريكي جورج صامويل كلاسون، في بدايته على طرح قضية كيفية اكتساب الثروة والاحتفاظ بها.
يُركز الكاتب على أهمية الادخار المنتظم، مع توجيه القارئ لاختيار نسبة من دخله للادخار، مهما كانت ضئيلة، قبل أي نفقات أخرى.
القصة الرئيسة للكتاب تتبع رحلة أركاد من الفقر إلى الثراء، بمساعدة من صديقه الثري ألجاميش.
يعلم أركاد أن جزءًا من نجاحه يعتمد على الحذر من الخسارة والاستثمار في المجالات المضمونة، وأهمية طلب النصيحة من ذوي الخبرة.
الكتاب يحتوي على عدد من القصص الفرعية التي تبرز مبادئ المال الأساسية، مثل كيفية التعامل مع الديون واستثمار الأموال بحكمة.
في النهاية، يوضح الكتاب أن الادخار ليس مجرد تخزين المال، بل هو وسيلة لبناء مستقبل مستقر وتحقيق الأمان المالي.
((مالك أو حياتك))
يدعو كتاب ((مالك أو حياتك)) ((Your Money or Your Life)) لمؤلفيه جو دومينجز، وفيكي روبن، القارئ للنظر في علاقته بالمال، وكيفية تحقيق التوازن بين العمل والحياة.
يُشدد الكتاب على أن المال يجب أن يكون أداة لتحقيق الحرية وليس عبئًا.
يدعو المؤلفان القارئ لتحديد أهداف مالية واضحة تُعبر عن قيمه الشخصية. يتم تقديم خطوات عملية لتحسين الوضع المالي من خلال مراقبة الإنفاق اليومي وتحديد المجالات التي يمكن فيها تقليل النفقات.
يعرض الكتاب مفهوم ((الحياة الحقيقية)) الذي يُركز على العيش ببساطة والبحث عن السعادة في الحياة اليومية بدلًا من السعي المستمر لاكتساب مزيد من المال.
يعرض أيضًا نموذجًا تفصيليًا لحساب صافي الثروة وتقييم التقدم نحو الأهداف المالية بمرور الوقت.
في النهاية، يؤكد الكتاب أهمية الاستمرارية والالتزام بالخطة المالية لتحقيق الحرية الحقيقية.
((التحول الكامل للمال))
يركز ديف رامزي في كتابه ((التحول الكامل للمال))، ((The Total Money Makeover)) على تقديم خطوات محددة لتحسين الوضع المالي.
يبدأ بالخطوة الأولى وهي التخلص من الديون غير الضرورية من خلال وضع ميزانية صارمة وتخصيص الأموال لسداد الديون بأسرع وقت ممكن.
يبرز الكاتب أهمية بناء صندوق طوارئ لتجنب الوقوع في مشاكل مالية غير متوقعة. يشرح الكتاب كيفية استثمار الأموال بحكمة لتحقيق النمو المالي المستدام. يتناول الكتاب أيضًا كيفية تعليم الأطفال المفاهيم المالية البسيطة لبناء مستقبل مالي مستقر لهم.
يقدم الكتاب أمثلة حقيقية وقصص نجاح لأشخاص اتبعوا خطته وحققوا الاستقلال المالي. يُشجع الكتاب كذلك على التحلي بالصبر والاستمرارية، والالتزام بالخطة لتحقيق النجاح المالي على المدى البعيد.

MENAFN01112024000089011017ID1108842417

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث