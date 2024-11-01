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ستايل النجوم يربك صوالين الحلاقة

11/1/2024 2:40:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أوقع الطلب المتزايد من الشباب والمراهقين ورغبتهم في الحصول على قصات شعر تماثل قصات بعض النجوم الجماهيريين، رياضيين أو فنانين، صالونات الحلاقة في كثير من الإرباك، حيث يحرص هؤلاء الشباب على الحصول على تلك القصات مشترطين دقة تنفيذها ومطابقتها، وهو ما يسبب الإرباك للحلاقين العاملين فيها.
قصات وستايلات
يؤكد الحلاق بلال بدر، وهو يعمل في السعودية بهذه المهنة منذ أكثر من 20 عاما، أن الفضاء الواسع والمنصات الرسمية للمشاهير والنجوم ساهمت بشكل كبير في انتشار القصات والستايلات التي يظهرون من خلالها بشكل متنوع ومختلف، وهو ما دعا جماهيرهم إلى الركض خلفهم ومحاولة تقليدهم، والحرص التام أثناء الجلوس على مقعد الحلاق بأن تكون حلاقتهم على طريقة هذا النجم، مع حرصهم على أن تكون الرسوم أو الحروف موجودة بذات الشكل والطريقة، بل إن بعض العملاء يضع صورة النجم أمام الكرسي ويؤكد للحلاق أن تكون هذه القصة مطابقة لما هو في الصورة، مشيرا إلى أن نجوم كرة القدم هم الأكثر تقليدا ومن ثم الفنانين والممثلين.
وأضاف ((هذا النوع من العملاء هم أشد صعوبة في التعامل معهم، كونهم يأتون إلى الصالون وهم يعتقدون أن الحلاق قادر على تنفيذ وتقليد قصة هذا النجم أو ذاك وبصورة دقيقة ومطابقة))، وقال ((نحتاج دائما أن نوضح لهؤلاء أن طبيعة الشعر تختلف من شخص إلى آخر، وعلينا أن نقنعه وإلا ذهب إلى صالون آخر، وغالبا ما تنجم عن هذا الأمر خلافات تصل إلى حد عدم سداد مقابل الحلاقة، أو حتى تتطور الأمور إلى حد يعرقل مسيرة العمل خلال اليوم بالكامل)).
رغبات متصادمة
يبين الحلاق وليد حمدان، أن رغبات الشباب بتقليد هؤلاء النجوم في قصات الشعر قد تتصادم مع رغبات أهاليهم الذين لا يفضلون هذا اللون من الحلاقة، وقال ((لذا قد يعود أحد الشباب إلى الصالون مرة أخرى مع والده ويطالب بتعديل الحلاقة، ويصر الوالد على عدم تلبية رغبات ابنه خلال المرات المقبلة، وهذا الأمر دائمًا ما يتكرر، لذا من خلال خبرتي الطويلة في صوالين الحلاقة أتجنب كثيرا التعامل مع هؤلاء العملاء، وأحاول أن أوضح لهم طبيعة الحلاقة الملائمة لهم، أو أبين لهم عدم القدرة على تنفيذ ما يريدون، وهو الأمر الذي نجح معي خلال الفترة الماضية)).
وأكد ((بعض العملاء يأتي للصالون من أجل حلاقة شعره 6 مرات في الشهر، أي بمعدل مرة كل 5 أيام، إضافة إلى طلب بعض العملاء وضع عدد من الصبغات على الشعر أثناء الحلاقة، وهو ما انتشر بشكل كبير خلال هذه الفترة))، موضحا أن هذه الفئة تتراوح أعمارها ما بين 17 عاما وحتى 25 عاما، وهم الأكثر ارتيادا لصالونات الحلاقة.
وأضاف ((تختلف موضات القصات بين فترة وأخرى، ويتذكر كثيرون حين حلق نجوم منتخب البرازيل رؤوسهم بموسم مونديال القارات أواخر التسعينيات، وبعد ذلك الظهور انتشر هذا اللون من الحلاقة بشكل كبير، لذا فإن موضة الحلاقة تبدأ من النجوم وتنتشر عبر جماهيرهم)).
ستايل مشابه
من جانبه، أوضح الشاب محمد فيصل، أنه اعتاد الذهاب إلى صالون الحلاقة بشكل أسبوعي، وذلك ليبقي ستايل الحلاقة بشكل دقيق ومميز؛ كونه يحب الظهور عبر منصاته الرقمية ويكون ستايل حلاقته مشابها لأحد النجوم الذين يتابعهم.
وقال ((كثير من أصدقائي يفعلون الأمر نفسه، ويعتمدون على حلاقة وستايل مؤقت يختلف من عام إلى آخر، ومن نجم إلى آخر، ولكنها بالتأكيد فترة زمنية محددة لكل فرد يمارس فيها رغباته)).
حروف على الرؤوس
يقول رائد جميل، أن رسم الحروف على الرأس بواسطة الحلاقة صار الأكثر تداولا خلال هذه الفترة، ولا يقوم بعمله إلا بعض الصوالين المتخصصة في هذا المجال، وهي تفعل ذلك بأسعار مرتفعة، لأن هذه الحلاقة تأخذ وقتا طويلا وتحتاج عملا دقيقا لتنفيذها، وهي تعود لرغبة الشخص وقناعته بهذا الأمر.

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