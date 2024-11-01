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مختبرات التحاليل الطبية.. تغطية النفقات أم استغلال المرضى؟

11/1/2024 2:39:59 PM
(MENAFN- Al Watan) اشتكى مرضى من ارتفاع أسعار تحاليل الدم في المختبرات الطبية التي تقدم هذه الخدمة، مقارنة بأسعارها في المستشفيات الحكومية والمستوصفات الخاصة.
وعلى الرغم من أن كثيرا من المختبرات بادرت إلى طرح عروض وخدمات عبر باقات مختلفة، إلا أن أسعارها بقيت أكثر ارتفاعا مقارنة بما تقدمه مختبرات المستشفيات والمستوصفات.
وفيما رأى كثيرون أن المختبرات مضطرة إلى رفع أسعار التحاليل لأنها لا تقدم سوى هذه الخدمة، وعليها أن تغطي عبرها نفقاتها، رأى آخرون أن غياب الرقابة وعدم وجود لائحة موحدة جعلا الأسعار تتفاوت بشكل كبير وصل إلى حدود الاستغلال للمرضى.
تكاليف عالية
يبرر شريف عادل، وهو أخصائي مختبر أن ارتفاع أسعار تحاليل الدم لدى المختبرات الطبية يعود إلى تكلفها نفقات عدة على الأجهزة المخبرية والأخصائيين وإيجار المبنى وعدد من التكاليف الأخرى، وقال ((يجد مقدم الخدمة نفسه مضطرا إلى تحديد أسعار تغطي التكاليف وتحقق له هامشا من الفائدة)).
وأوضح أن ((التحاليل الطبية لا تختلف عن بعضها بعضا في أي منشأة صحية، ولكن الاختلاف يكون في السعر)).
الأكثر ارتفاعا
يشير أخصائي مختبر عبدالعزيز آدم إلى أن أكثر التحاليل ارتفاعا في الأسعار لدى المختبرات هي تحاليل الأمراض الجنسية المعدية، حيث تبلغ قيمة الباقة 3 آلاف ريال، وهي تختلف من مختبر إلى آخر، وتشمل تحاليل فيروس الكبد الوبائي B، فيروس الكبد الوبائي C، فيروس نقص المناعة المكتسب ((الكمبو))، الهربس بأنواعه، الزهري، الكلاميديا، السيلان، بكتيريا الميكوبلازما، طفيل التريكومونس، بكتيريا اليوريا، بكتيريا الجاردنيرلا.
وقال ((تعد هذه التحاليل الأكثر طلبا لدى المختبرات الطبية، وهي كذلك الأعلى سعرا من بين التحاليل الأخرى)).
وعن أسباب ارتفاع أسعار التحاليل في المختبرات، قال ((يعود ذلك إلى التكاليف المادية التي تصرف على المختبر، الذي يصبح مطالبا برفع أسعار التحاليل لتحقيق الكسب المالي وتعويض المصروفات التي تدفع، وذلك على عكس المستوصفات الخاصة التي تستطيع تعويض التكاليف المادية المدفوعة عبر تنوع وكثرة الخدمات التي تقدمها، فيما لا تجد المختبرات سبيلا لذلك سوى أسعار التحاليل الطبية)).
باقات المختبرات
يبين استشاري الباطنية، الدكتور محمد أدهم أن المختبرات الطبية عادة تقوم بطرح باقات تشمل عدة تحاليل، مما يجعل سعر الباقة مرتفعا، ويرى أن هذا أمرا طبيعيا، لأن الباقة التي تقدم تشمل عدة تحاليل، ولا تقتصر على تحليل واحد، فنجد فحص جرثومة المعدة في المختبرات يكلف 400 ريال، بينما في الخارج يكلف 150 ريالا فقط، وكذلك فحوصات ما بعد التكميم تشمل إنزيم الكبد، وتحليل الكرياتينين، الكالسيوم، هرمون الغدة الجار درقية، فيتامين د، فيتامين B12، تحليل التعداد الكامل للدم، الحديد، مخزون الحديد، الصوديوم، البوتاسيوم، الكلورايد، تحليل حمض اليوريك وسعرها في المختبرات 700 ريال، فيما سعرها في المستوصفات الخاصة 400 ريال.
تجارب
يجزم سمير الأحمدي أن المبالغة في أسعار مختبرات الدم تجعل كثيرا من الأشخاص يبحثون عن البديل خاصة أن المختبرات لا تعتمد على لائحة محددة لأسعار التحاليل، بل تختلف تلك الأسعار بين مختبر وآخر، ويصبح الضحية هنا هو الشخص الذي يضطر لإجراء تحاليل مطلوبة منه.
وتذمر من غياب الرقابة على أسعار مختبرات التحاليل، ووصف ما يفعله بعضها بـ((المتاجرة)) بدم المحتاجين، خصوصا أن بين هؤلاء المحتاجين متقاعدون ومحدودو الدخل ممن لا يقدرون على دفع المبالغ المرتفعة لتلك المختبرات.
فوارق شاسعة
ينتقد عادل المالكي الفوارق الشاسعة بين أسعار بعض التحاليل بين المختبرات والمستوصفات الخاصة، مستشهدا بأن أسعار تحاليل الأورام للرجال والنساء في المختبرات تتجاوز الـ1000 ريال، فما لا تتعدى في المستوصفات الخاصة الـ300 ريال، وكذلك أسعار هشاشة العظام التي تصل في المختبرات إلى 700 ريال، بينما في المنشأة الصحية 350 ريالا.
وطالب وزارة الصحة بتكثيف الرقابة على المختبرات الطبية، ووضع لائحة لتحديد الأسعار، خاصة أن التحاليل التي تقدم فيها لا تختلف عن التحاليل المقدمة في المنشآت الأخرى، خصوصا أن كلا الجهتين تستخدم نفس الأجهزة ونفس الكوادر الطبية، دون فروق كبيرة لصالح المختبرات تبرر لها رفع أسعارها.
بدورها، أكدت فاطمة الشهري أنها أجرت تحليلا لدى مختبر في جدة للغدة الدرقية وفيتامين د وتحاليل أخرى ما كلفها 800 ريال، فيما كانت ستدفع 300 ريال فقط لإجراء تلك التحاليل في أحد المستوصفات الخاصة.
وطالبت بأن تكون هناك رقابة على المختبرات الطبية الخاصة التي تتلاعب بأسعار التحاليل دون وجود رقابة عليها.
وأوضحت أن الزائر لمختبرات الدم يلاحظ الفرق في الأسعار من مختبر إلى آخر، على الرغم من أن كثيرا منها تقدم باقات للتحليل لكسب مزيد من الزبائن، لكنها تبقى بمبالغ مرتفعة.
باقة الرياضيين
أوضح نادر خالد، وهو مدرب رياضي أنه في كل فترة يحتاج إلى إجراء تحليل فيقوم باختيار باقة الرياضين المقدمة من قبل المختبرات وتشكل عدة تحاليل وسعرها يترواح ما بين 800 إلى 900 ريال، ويقول ((لاحظت الفرق بين المختبرات في الأسعار، فهناك من يقدم تلك التحاليل بـ500 ريال، وبعضها يجريها مقابل 400 ريال)).
ويضيف ((لا نجد أسعارا ثابتة للخدمة نفسها نتيجة عدم وجود رقابة على الأسعار، لذا يسعر كل مختبر خدماته حسب ما يراه ويحقق له الفائدة)).
وتابع ((ارتفاع الأسعار في المختبرات يعود إلى أن المختبرات ليس لديها أي خدمات باستثناء التحاليل، لذا فهي تعوض تكاليفها المادية عن طريق أسعار التحاليل التي لا تختلف بين ما تقدمه هي وما تقدمه مختبرات المستشفيات أو المستوصفات الخاصة بمقابل أقل)).
ـ المختبرات الطبية الخاصة ترفع أسعار خدماتها
ـ تبريرات بأن المختبرات لا تقدم سوى خدمة التحليل
ـ ارتفاع كلفة التجهيزات يبرر ارتفاع كلفة خدمات المختبرات
ـ مختبرات المستوصفات والمستشفيات تعوض كلفتها من بقية الخدمات
ـ مشتكون يرون أن غياب الرقابة يؤدي لارتفاع خدمات المختبرات

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