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صحة الافتراضي يدخل Guinness كأكبر مستشفى في العالم

11/1/2024 2:39:59 PM
(MENAFN- Al Watan) دخل مستشفى صحة الافتراضي موسوعة جينيس كأكبر مستشفى افتراضي في العالم، مسجلا إنجازا عالميا جديدا يؤكد توسيع نطاق الخدمات وتطوير الخدمات الصحية الافتراضية وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية.
ويستخدم مستشفى صحة الافتراضي أحدث التقنيات المبتكرة؛ لتوفير خدمات تخصصية ودعم المنشآت الصحية في المملكة؛ حيث يدعم 152 مستشفى حول المملكة، كما يقدم 15 خدمة صحية تخصصية أساسية، إضافة إلى أكثر من 34 خدمة تخصصية فرعية، ويعمل فيه أكثر من 75 طبيبًا وطبيبة بقدرة استيعابية تتجاوز 400 ألف مريض سنويًا.
رعاية افتراضية
يعد مستشفى (صحة) الافتراضي من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز ثقافة الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية على المستوى الوطني والعالمي.
ويهدف المستشفى إلى تعزيز الرعاية الصحية الافتراضية وتحقيق الابتكار في القطاع الصحي وتنمية الموارد وتحقيق الاستدامة وتحقق التميز المؤسسي.
مستشفى صحة الافتراضي هو مستشفى افتراضي سعودي، يعمل بطريقة التطبيب عن بعد، يأتي ضمن المبادرات الصحية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030. يقدم خدماته التخصصية المتقدمة لأكثر من (130) مستشفى حول المملكة، في 34 تخصصًا دقيقًا وفرعيًا.
ويعد المستشفى الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويضم نخبة من الاستشاريين والاختصاصيين والممارسين الصحيين في التخصصات النادرة والمعقدة، وهو يقدم الاستشارات والتوصل إلى حلول تغني المريض عن مشقة الانتقال إلى المستشفى من خلال تواصله مع الأطباء عن بعد، إضافةً إلى نقل الخبرات بين الأطباء والمختصين، وإتاحة أفضل الاستشاريين في كافة المدن والقرى عبر الطب الاتصالي.
ويعتزم المستشفى التوسع في تخصصاته، كما يتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية لمئات الآلاف من المرضى في السنة الواحدة.
وتتوفر في المستشفى التقنيات الحديثة، حيث تشمل الحساسات الطبية والذكاء الاصطناعي التي تساعد الكادر الطبي على متابعة حالة المريض، وتمكنه من القيام ببعض التدخلات الطبية، مثل التعامل مع الجلطات والأمراض التشخيصية المعقدة والنادرة، ودعم العمليات الجراحية، وكذلك متابعة الحالات الحرجة.
ومن الخدمات التخصصية التي يقدمها المستشفى، الاستشارات الطارئة والحرجة والعيادات التخصصية واللجان متعددة التخصصات والخدمات الطبية المساندة وخدمات الرعاية المنزلية.
وأضافت وزارة الصحة أخيرا عيادة خاصة لكبار السن في مستشفى الصحة الافتراضي لتقييم شامل للمرضى من كبار السن، وذلك تسهيلا وتقديرا لتلك الفئة، حيث تتطلب العيادة عددا من النقاط قبل إحالة المريض عبر تطبيق إحالتي أو المنسقين للمريض بأن يكون المريض تجاوز الستين عاما، ولديه أعراض عدة، ويتناول 7 أدوية وأكثر.
تقييم شامل
تقدم عيادة طب كبار السن في مستشفى الصحة الافتراضي تقييما شاملا للمرضى من كبار السن بحيث تغطي خدمات متعددة وتخصصات مختلفة، ويتم ذلك من خلال جمع البيانات الطبية والنفسية والاجتماعية والوظيفية، والأدوية التي يستخدمها المريض، كما يتم تقديم الخطة العلاجية لجهة الإحالة للاستفادة منها لوضع خطة للعلاج والمتابعة لتعزز جودة الحياة وتقليل احتمالية زيارة المريض للطوارئ والمستشفى أو الرعاية طويلة الأمد.
ويشترط أن يكون عمر المريض 60 عاما أو أكثر، ولديه على الأقل عدد من النقاط تتمثل في أن يكون مصابا بضعف الإدراك والمخاوف مثل الخرف بأنواعه، أو مصاب بالأعراض السلوكية والتنفسية للخرف، أو مصاب بمرض الشلل الرعاشي، أو يتناول 7 أدوية وأكثر، أو يسقط بشكل متكرر أو لديه تاريخ مرضي في هشاشة العظام، أو لديه كسر بالورك، أو الوهن والتدهور الوظيفي، أو مصاب بالاكتئاب أو القلق، أو لديه فقدان الوزن غير المقصود، أو تاريخ من الإهمال أو سوء المعاملة، أو استنزاف راعي المريض، حيث تتم إحالة المريض عبر نظام إحالتي أو الرقم الموحد للمنسقين.
أهداف المستشفى الافتراضي
ـ سهولة الوصول للرعاية الطبية المتخصصة في الوقت المناسب رغم التباعد الجغرافي
ـ ​سد الفجوة في الكوادر المتخصصة والاستفادة القصوى منها على نطاق واسع
ـ رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة
ـ تعزيز الخبرة ونقل المعرفة
ـ نشر التميز الإكلينيكي
ـ الابتكار في القطاع الصحي
المسارات الرئيسة لتقديم الخدمات
ـ الاستشارات الافتراضية للرعاية الحادة/ الحرجة
ـ العيادات التخصصية الافتراضية
ـ اللجان الافتراضية متعددة التخصصات
ـ الخدمات الافتراضية الطبية المساندة
متى تتم إحالة المريض إلى العيادة الافتراضية
. مصاب بضعف الإدراك والمخاوف مثل الخرف بأنواعه
. مصاب بالأعراض السلوكية والتنفسية للخرف
. مصاب بمرض الشلل الرعاشي
. يتناول 7 أدوية وأكثر
. يسقط بشكل متكرر
. لديه تاريخ مرضي في هشاشة العظام
. لديه كسر بالورك
. الوهن والتدهور الوظيفي
. مصاب بالاكتئاب أو القلق
. لديه فقدان الوزن غير المقصود
. تاريخ من الإهمال أو سوء المعاملة
. استنزاف راعي المريض.

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