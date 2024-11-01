صحة الافتراضي يدخل Guinness كأكبر مستشفى في العالم

(MENAFN
- Al Watan)
دخل مستشفى
صحة الافتراضي موسوعة جينيس كأكبر مستشفى افتراضي في العالم، مسجلا إنجازا عالميا جديدا يؤكد توسيع نطاق الخدمات وتطوير الخدمات الصحية الافتراضية وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية.
ويستخدم مستشفى صحة الافتراضي أحدث التقنيات المبتكرة؛ لتوفير خدمات تخصصية ودعم المنشآت الصحية في المملكة؛ حيث يدعم 152 مستشفى حول المملكة، كما يقدم 15 خدمة صحية تخصصية أساسية، إضافة إلى أكثر من 34 خدمة تخصصية فرعية، ويعمل فيه أكثر من 75 طبيبًا وطبيبة بقدرة استيعابية تتجاوز 400 ألف مريض سنويًا. رعاية افتراضية
يعد مستشفى (صحة) الافتراضي من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز ثقافة الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية على المستوى الوطني والعالمي.
ويهدف المستشفى إلى تعزيز الرعاية الصحية الافتراضية وتحقيق الابتكار في القطاع الصحي وتنمية الموارد وتحقيق الاستدامة وتحقق التميز المؤسسي.
مستشفى صحة الافتراضي هو مستشفى افتراضي سعودي، يعمل بطريقة التطبيب عن بعد، يأتي ضمن المبادرات الصحية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030. يقدم خدماته التخصصية المتقدمة لأكثر من (130) مستشفى حول المملكة، في 34 تخصصًا دقيقًا وفرعيًا.
ويعد المستشفى الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويضم نخبة من الاستشاريين والاختصاصيين والممارسين الصحيين في التخصصات النادرة والمعقدة، وهو يقدم الاستشارات والتوصل إلى حلول تغني المريض عن مشقة الانتقال إلى المستشفى من خلال تواصله مع الأطباء عن بعد، إضافةً إلى نقل الخبرات بين الأطباء والمختصين، وإتاحة أفضل الاستشاريين في كافة المدن والقرى عبر الطب الاتصالي.
ويعتزم المستشفى التوسع في تخصصاته، كما يتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية لمئات الآلاف من المرضى في السنة الواحدة.
وتتوفر في المستشفى التقنيات الحديثة، حيث تشمل الحساسات الطبية والذكاء الاصطناعي التي تساعد الكادر الطبي على متابعة حالة المريض، وتمكنه من القيام ببعض التدخلات الطبية، مثل التعامل مع الجلطات والأمراض التشخيصية المعقدة والنادرة، ودعم العمليات الجراحية، وكذلك متابعة الحالات الحرجة.
ومن الخدمات التخصصية التي يقدمها المستشفى، الاستشارات الطارئة والحرجة والعيادات التخصصية واللجان متعددة التخصصات والخدمات الطبية المساندة وخدمات الرعاية المنزلية.
وأضافت وزارة الصحة أخيرا عيادة خاصة لكبار السن في مستشفى الصحة الافتراضي لتقييم شامل للمرضى من كبار السن، وذلك تسهيلا وتقديرا لتلك الفئة، حيث تتطلب العيادة عددا من النقاط قبل إحالة المريض عبر تطبيق إحالتي أو المنسقين للمريض بأن يكون المريض تجاوز الستين عاما، ولديه أعراض عدة، ويتناول 7 أدوية وأكثر. تقييم شامل
تقدم عيادة طب كبار السن في مستشفى الصحة الافتراضي تقييما شاملا للمرضى من كبار السن بحيث تغطي خدمات متعددة وتخصصات مختلفة، ويتم ذلك من خلال جمع البيانات الطبية والنفسية والاجتماعية والوظيفية، والأدوية التي يستخدمها المريض، كما يتم تقديم الخطة العلاجية لجهة الإحالة للاستفادة منها لوضع خطة للعلاج والمتابعة لتعزز جودة الحياة وتقليل احتمالية زيارة المريض للطوارئ والمستشفى أو الرعاية طويلة الأمد.
ويشترط أن يكون عمر المريض 60 عاما أو أكثر، ولديه على الأقل عدد من النقاط تتمثل في أن يكون مصابا بضعف الإدراك والمخاوف مثل الخرف بأنواعه، أو مصاب بالأعراض السلوكية والتنفسية للخرف، أو مصاب بمرض الشلل الرعاشي، أو يتناول 7 أدوية وأكثر، أو يسقط بشكل متكرر أو لديه تاريخ مرضي في هشاشة العظام، أو لديه كسر بالورك، أو الوهن والتدهور الوظيفي، أو مصاب بالاكتئاب أو القلق، أو لديه فقدان الوزن غير المقصود، أو تاريخ من الإهمال أو سوء المعاملة، أو استنزاف راعي المريض، حيث تتم إحالة المريض عبر نظام إحالتي أو الرقم الموحد للمنسقين. أهداف المستشفى الافتراضي
ـ سهولة الوصول للرعاية الطبية المتخصصة في الوقت المناسب رغم التباعد الجغرافي
ـ سد الفجوة في الكوادر المتخصصة والاستفادة القصوى منها على نطاق واسع
ـ رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة
ـ تعزيز الخبرة ونقل المعرفة
ـ نشر التميز الإكلينيكي
ـ الابتكار في القطاع الصحي المسارات الرئيسة لتقديم الخدمات
ـ الاستشارات الافتراضية للرعاية الحادة/ الحرجة
ـ العيادات التخصصية الافتراضية
ـ اللجان الافتراضية متعددة التخصصات
ـ الخدمات الافتراضية الطبية المساندة متى تتم إحالة المريض إلى العيادة الافتراضية
. مصاب بضعف الإدراك والمخاوف مثل الخرف بأنواعه
. مصاب بالأعراض السلوكية والتنفسية للخرف
. مصاب بمرض الشلل الرعاشي
. يتناول 7 أدوية وأكثر
. يسقط بشكل متكرر
. لديه تاريخ مرضي في هشاشة العظام
. لديه كسر بالورك
. الوهن والتدهور الوظيفي
. مصاب بالاكتئاب أو القلق
. لديه فقدان الوزن غير المقصود
. تاريخ من الإهمال أو سوء المعاملة
. استنزاف راعي المريض.
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