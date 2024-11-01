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وثيقة تحديد المهور.. هل تقضي على العنوسة؟

11/1/2024 2:39:59 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي ارتفعت فيه الشكوى من ارتفاع قيمة المهور، أصدرت لجنة ملتقى تيسير الزواج منتصف أكتوبر الماضي، وثيقة تحديد المهور في منطقة جازان، وذلك تخفيفًا عن كاهل المقبلين على الزواج.
ولم تكن هذه هي الوثيقة الأولى التي يتم الاتفاق عليها، حيث أُصدرت وثيقة مشابهة قبل نحو 5 سنوات ماضية، لتحديد المهور، بعد اجتماع عدد من المشايخ والمختصين مع أمير المنطقة وقتئذ، لكن لم يتم الالتزام بها، وتسابقت عدد من القبائل في محافظات جازان إلى تحديد المهور سابقًا، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.
وفي الوقت الحالي، فتحت لجنة ملتقى تيسير الزواج بابًا لن يقفل بسهولة، بعد اعتماد وثيقتها ومباركتها، وهي تأمل من خلالها تنفيذ المبادرة دعمًا للشباب والفتيات، إلا أن سؤال كثيرين بقي محصورًا بمدى الإلتزام بهذه الوثيقة؟، وهل ستتحول لتكون مجرد استهلاك إعلامي؟، ولماذا لم يبادر أصحاب الشأن إلى تفعيلها؟، وهل سيمكن إشراك التجار وملاك قصور الأفراح في دعم المبادرة ودعم المقبلين على الزواج؟.
الأصل عدم التحديد
كشف المختص الشرعي، إمام وخطيب جامع الرفاعية، الشيخ حسين معافا لـ((الوطن))، أن الأصل هو عدم تحديد المهر لا للبكر ولا للثيب، ولكن إذا اجتهد أهل بلد وحددوا المهر فلا بأس في ذلك.
تحديد المهور
سنّت منطقة جازان سنة حسنة في تحديد المهور للزواج، والتي تمثلت في 60 ألف ريال للبكر، و30 ألف ريال للثيب، وبارك أمير منطقة جازان هذه السنة واعتمدها، إلا أن أهالي منطقة جازان انقسموا إلى فريقين بين مؤيد لها ومعارض، وتباينت معها ردود الأفعال، وتمسك كل فريق بآرائه، وإن كانوا قد اتفقوا على رأي وشرط وحيد، وهو إشراك رجال الأعمال وملاك قصور الأفراح في المبادرة، ودعمهم للمقبلين على الزواج من خلال تخفيض أسعار القصور المبالغ فيها، ودعم المتزوجين بمبالغ مالية تيسيرًا لهم، ومباركتهم لهذه الخطوة.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية المبالغات الكثيرة التي شهدتها منطقة جازان في الأعراس، والتي طالب كثيرون بالقضاء عليها ومكافحة البذخ والبهرجة الاجتماعية، وحب المظاهر.
اتفاق على التكاليف
اتفق كثيرون على أن تحديد قيمة المهور تترك في معظم محافظات جازان للحريم، حيث يشيرون إلى أن الاتفاق على قيمة المهر تترك لنقاش والدتي العريس والعروس، وتترك لهما كذلك مسألة الاتفاق على كافة التكاليف التي يرتبها العرس.
ويعد اتفاق الحريم يحضر أولياء الزوج إلى منزل أولياء الزوجة، ويتقدمون رسميًا بخطبتها، وهنا تتم تلاوة الشروط، والاتفاق عليها، وتحديد موعد الملكة والذهاب إلى تناول العشاء، ومباركة الخطبة.
مسؤولية المشايخ
رمت لجنة ملتقى تيسير الزواج في منطقة جازان الكرة في مرمى مشايخ القبائل، والأسر، حيث تولت مسؤولية تحديد المهور التي تم توقيع أعيان المنطقة عليها، وتحديد المهر شاملا كافة تكاليف الزواج من ذهب وعشاء وغيره، للتيسير على الشباب والشابات في موضوع الزواج.
وأكدت اللجنة أن قضية تحديد المهر في كل قبيلة يجب أن تبدأ من الأسرة ومشايخ القبائل بشكل عام، لمساعدة المقبلين على الزواج لبناء أسرهم واستقرارها.
ورأى كثير من المعارضين للوثيقة، أن الـ60 ألف ريال التي حددت قيمة للمهر، لا تكفي في الوقت الحالي نظرًا للغلاء الفاحش وارتفاع أسعار الذهب، وأسعار قصور الأفراح التي التي يستغل أصحابها مواسم الزواجات لرفع الأسعار إلى 30 و40 ألف ريال لليلة العرس، إلى جانب ارتفاع أسعار المواشي، وجلب المطربات لإحياء الفرح.
وتمثل أسعار المطربة الواحدة لإحياء حفلة الزواج نحو نصف سعر المهر المعتمد بالوثيقة، وهي تراوح بين 25 و30 ألف ريال للمطربة الواحدة، مؤكدين أن الدور الأهم للقضاء على تكاليف الزواج هو إجبار التجار ورجال الأعمال أولا على دعم المقبلين على الزواج، وتخفيض أسعار قصور الأفراح، ثم يأتي بعدها دور الأسرة في الحد من التكاليف الأخرى.
الفرق بين البكر والثيب
حددت لجنة ملتقى تيسير الزواج 60 ألف ريال للبكر، و30 ألف ريال للثيب، وشهدت فروقات بينهما، لما تملكه البكر من ميزات عن الثيب.
وأوضح المختص الشرعي، وإمام وخطيب جامع الرفاعية، الشيخ حسين معافا لـ((الوطن))، أن هناك فروقات لدى العرب، فالثيب أحق بنفسها من وليها، وأن البكر تستأمر وإذنها سكوتها، مؤكدًا أن الأصل هو عدم تحديد المهر لا للبكر ولا للثيب، لكن إذا اجتهد أهل بلد وحددوا فلا بأس، مشيرًا إلى أن السنة هي التيسر في المهور، وأن البكر مهرها أكثر لكثرة الرغبة فيها، ولوجود وبقاء بكارتها، خلافًا للثيب التي قد ذهبت بكارتها، فهذه الزيادة مقابل ذهاب البكارة.
مشكلات اجتماعية
أكد عضو ملتقى تيسير الزواج في منطقة جازان، الدكتور محمد المعشي لـ((الوطن))، أن ((تحديد المهر يجب أن يبدأ من شيخ القبيلة، والأسرة، لمساعدة الأبناء والبنات)).
وأشار إلى أن ((التكاليف الباهظة تؤثر على بناء الأسرة، وتسبب مشكلات اجتماعية لن يشعر بها الزوجان إلا بعد 6 أشهر أو بعد السنة الأولى من الزواج)).
وبين أن ((الوثيقة ركزت على أن يكون المهر 60 ألفًا للبكر، و30 ألفًا للثيب، وأن الملتقى حقق نجاحًا كبيرًِا))، مؤكدًا أن ثمار النجاح ستأتي بعد التزام مشايخ الشمل بمحاور الوثيقة والملتقى، ونتطلع أن يكون النجاح حليف المبادرة والوثيقة.
وبين أن ((الهدف الأسمى من الوثيقة هو التيسير على أبنائنا وبناتنا، لكي يستطيعوا بناء أسر دائمة، وأسر خالية من الديون، ليس لديها تكاليف مالية فوق طاقتها)).
تحديد المهور
أفاد المعشي أن ((مميزات تحديد المهور بـ60 ألفًا للبكر، و30 ألفًا للثيب شاملة كل شيء تعد ميزات كثيرة، أبرزها، عدم إثقال كاهل الشاب وأسرته في تكاليف مالية مبالغ فيها تؤثر على استقرار واستمرار الأسرة بعد الزواج، وإلغاء ليالي الزواج المتعددة والمنتشرة بكثرة في المنطقة، والاكتفاء بليلة الزواج فقط، واستطاعة الشباب بناء بيت، وبناء أسرة مستمرة ومستقرة، وشراء سيارة، وتوفير الأثاث، وتوفير مبلغ مالي لقضاء شهر عسل داخل المملكة أو خارجها، وتحقيق وفر مالي يستفيد منه الزوج في حياته الأسرية، بدلا من المبالغة في المهور، والقضاء على البذخ الاجتماعي والمفاخرة الاجتماعية)).
تطبيق فعلي
أكد المعشي أن ((المبادرة ما زالت في بدايتها، وسيتم بدء العمل على الخروج بتوصيات اللجنة من الجانب النظري إلى التطبيق الفعلي للمبادرة)).
وأشار إلى أن ((هناك أكثر من جهة ستشارك في تنفيذ وتفعيل هذه المبادرة، وأن التجار وأصحاب قصور الأفراح فيهم الخير، حيث إنه في ليلة المبادرة قدم اثنان من أصحاب القصور مبادرة خصم للمتزوجين خلال الفترة المقبلة، وتقديم إحدى الأمهات الحاضرات للملتقى استعدادها التام لتزويج ابنتيها البكر بـ60 ألف ريال لكل منهما، شاملة كل شيء، وأن هذه بداية مبشرة وفأل حسن للجنة لتحقيق النجاح)).
خطوة مباركة
أوضح الناشط الاجتماعي خالد آل سالم لـ((الوطن))، أن ((موضوع تحديد المهور يحثنا عليه ديننا الحنيف، فأيسرهن مهرًا أعظمهن بركة، ثم إنه من السنة تخفيف المهر، وأن الله أمرنا أمرًا مباشرًا في القرآن الكريم بقوله: ((أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم))، فمن منطلق هذه الآية الكريمة، تقدم ولاة أمرنا ممثلين في الشيوخ وأعيان البلد وأميرنا المحبوب بمباركة هذه الخطوة، وتحديد سقف المهر للبكر 60 ألف ريال، وللثيب 30 ألف ريال، وأن في ذلك تخفيف أعباء وأحمال ثقال، كان الشاب معها في السابق لا يقدر عليها، وأدت إلى تأخر بعضهم في الزواج إلى سن 30 سنة وأكثر)).
وأضاف أن ((القرار صائبًا وحكيمًا، ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن شأنه أن يدفع عجلة تنمية المجتمع، ويعود بالنفع على الأسرة نفسها، ومكافحة الديون التي تثقل كاهل الشباب))، مطالبًا أولياء الأمور بالشراكة مع هذا القرار وإقراره وتنفيذه، حتى تكون سنة حسنة لسائر المنطقة، وقال ((لا يجب إغفال دور رجال الأعمال وأصحاب قصور الأفراح، والضغط عليهم لتنفيذ المبادرة، وهناك دور كبير للإعلام في نجاحها)).
وثيقة تحديد المهور
ـ أقرت في منطقة جازان لمواجهة ارتفاع المهور.
ـ باركها أمير المنطقة ومشايخ وأعيان المنطقة.
ـ تهدف إلى التيسير على الشباب والفتيات ليستطيعوا بناء أسر دائمة.
ـ حددت مهر البكر بـ60 ألف ريال شاملة كل تكليف ليلة الزواج.
ـ حددت مهر الثيب بـ30 ألف ريال.
ـ كثيرون يرون أن نجاح الوثيقة يحتاج إلى تعاون رجال الأعمال وملاك قصور الأفراح.
ـ معارضون للوثيقة يرون أن تحديد المهر بـ60 و30 ألفًا غير كافية.
ـ المعارضون يرون أن القيمة المحددة لا تكفي لارتفاع أسعار الذهب وأسعار قصور الأفراح.
ـ أسعار قصور الأفراح تصل إلى 30 و40 ألفًا لليلة العرس.
ـ كلفة الاستعانة بمطربة لإحياء حفل عريس تصل إلى 25 و30 ألفًا.

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